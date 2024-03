Oppenheimer získal sedm Oscarů včetně sošky za nejlepší film, poprvé uspěl Downey Jr.

Historické životopisné drama Oppenheimer o vývoji atomové bomby v noci na pondělí získalo sedm cen Oscar včetně sošky pro nejlepší film. Cillianu Murphymu vynesla role teoretického fyzika Roberta Oppenheimera, jehož zbraň pomohla ukončit druhou světovou válku, ocenění pro nejlepšího herce.

Na 96. ročníku Oscarů se radoval také tvůrce Oppenheimera, britský filmař Christopher Nolan. Odnáší si cenu za režii. "Natočili jsme film o člověku, který stvořil atomovou bombu. A díky němu dnes chtě nechtě žijeme v Oppenheimerově světě," řekl představitel hlavní role Cillian Murphy. "Proto bych cenu rád věnoval všem, kdo usilují o mír," dodal.

Tříhodinové historické drama o vědě a politice patřilo k největším hitům loňského roku. Vysloužilo si uznání kritiků a zároveň celosvětově utržilo 954 milionů dolarů, v přepočtu přes 22 miliard korun.

Podle agentury AP je nebývalé, aby všechny hlavní Oscary obdržel velkorozpočtový film, který viděly takové davy lidí. Tím spíš, že v poslední dekádě podobných výsledků v pokladnách kin dosahovaly spíše superhrdinské snímky.

Posledním srovnatelně populárním oscarovým titulem byla Králova řeč z roku 2010. Úspěch Oppenheimera v tomto ohledu vrací Hollywoodu naději, že tradiční kinematografie ještě není mrtvá, poznamenává deník New York Times.

V dějinách Oscarů byly jen dva ještě komerčně úspěšnější oceněné filmy: Titanic z konce minulého tisíciletí a závěrečný díl trilogie Pán prstenů: Návrat krále z počátku milénia.

Oppenheimer je zároveň prvním titulem, který Christopheru Nolanovi vynesl nejprestižnější hollywoodskou sošku. Třiapadesátiletý britský filmař byl přitom podepsán už pod thrillerem Memento, oceňovanou trojicí batmanovských snímků, sci-fi Interstellar či válečným Dunkerkem.

Když nad pondělním ránem cenu přebíral, poznamenal, že filmový průmysl je teprve sto let starý a stále se vyvíjí.

"Představte si, jaké by bylo být u toho, když malba existovala teprve sto let, když se teprve sto let hrálo divadlo. A nikdo z nás nevíme, kam tahle úžasná cesta povede dál. Vědomí, že jsem se stal její smysluplnou součástí, pro mě strašně moc znamená," poděkoval Christopher Nolan.

Downey se raduje

Nejlepší herečkou se stala Emma Stone. V surrealistické gotické komedii Chudáčci režiséra Yorgose Lanthimose ztvárnila mladou viktoriánskou ženu, kterou šílený vědec přivede zpět mezi živé. Pětatřicetiletá Američanka získala Oscara už podruhé, prvního jí roku 2016 vynesl muzikál La La Land. "Jsem bez sebe radostí," řekla na jevišti.

Podle agentury AP ji zisk druhé sošky staví do pozice možná nejznámější herečky své generace. Stejnou cenu dvakrát nebo víckrát získalo jen 13 hvězd, od Katharine Hepburn a Ingrid Bergman až po současnice Frances McDormand nebo Meryl Streep.

Nejlepší herečka byla jednou z nejsledovanějších letošních kategorií. Šanci uspět měla také Lily Gladstone z filmu o vraždách indiánů Zabijáci rozkvetlého měsíce. Kdyby byla uspěla, bývala by se byla stala první příslušnicí původních obyvatel USA, jež na sošku dosáhla. "Lily, tahle cena je i pro tebe," poklonila se jí z pódia Emma Stone.

Zabijáci rozkvetlého měsíce patří k největším poraženým. Film měl deset nominací, neproměnil však ani jednu. Režisér Martin Scorsese už takovou situaci zažil dvakrát, konkrétně s dramaty Irčan a Gangy New Yorku.

Z herců ve vedlejších rolích se letos radují Robert Downey Jr., který v Oppenheimerovi ztvárnil člena komise pro atomovou energii Lewise Strausse, a Da'Vine Joy Randolph.

Oba na Oscarech uspěli poprvé. Osmapadesátiletý Downey už byl nominován v roce 1993, pak ale jeho kariéra stagnovala v důsledku užívání drog. "Rád bych poděkoval svému strašnému dětství a akademii, a to v tomto pořadí," zažertoval herec, který své postavení v novém tisíciletí resuscitoval prostřednictvím superhrdinských filmů. V děkovné řeči vysekl také poklonu manželce Susan. Řekl, že ho zachránila jako zvířátko z útulku a "svou láskou mě přivedla zpět mezi živé".

Da'Vine Joy Randolph ve filmu Zimní prázdniny ztělesnila školní kuchařku, jež nemá náladu slavit Vánoce, protože její syn padl v americké válce ve Vietnamu. "Tak dlouho jsem se snažila být jiná, až jsem si uvědomila, že musím být sama sebou," řekla na jevišti. "Děkuji, že jste mě viděli přesně tak, jak jsem si to přála," dodala.

Sestřih důležitých momentů letošních Oscarů:

2:18 95. ročník udílení cen Oscar: Sestřih | Video: Associated Press

Růžový Gosling

O vítězích rozhodlo více než deset tisíc členů americké Akademie filmového umění a věd. Naposledy se tak ohlédli za rokem, který se do hollywoodských dějin zapíše dlouhou stávkou scenáristů a herců, stejně jako nebývalým komerčním úspěchem dvou hitů - Oppenheimera a Barbie. Dohromady utržily 2,4 miliardy dolarů, v přepočtu asi 55,5 miliardy korun, a díky nim bylo loňské léto plné popkultury.

Barbie si však z pondělního ceremoniálu odnáší jediného Oscara. Převzali ho zpěvačka Billie Eilish a její bratr Finneas O'Connell za nejlepší píseň, závěrečnou klavírní baladu What Was I Made For. V průběhu ceremoniálu ji naživo zazpívali. Finneas seděl u pianina, Billie Eilish vedle něj vestoje zpívala u mikrofonu. Mladá dvojice už má druhého Oscara, prvního získala za song z bondovky Není čas zemřít. Zpěvačce je přitom jen 22 let.

Ryan Gosling oblečený v růžovém, s růžovými rukavicemi a černými brýlemi, zapěl píseň z Barbie nazvanou I'm Just Ken, obklopený tanečníky v černém. Na elektrickou kytaru ho doprovodil Slash známý z kapely Guns N’ Roses.

Letošní předávání Oscarů ale mělo také vážnější okamžiky. Když cenu pro nejlepší cizojazyčný film obdrželo drama o holokaustu Zóna zájmu, jeho režisér Jonathan Glazer využil příležitost, aby se vyjádřil k izraelsko-palestinskému konfliktu. Tehdejší odlidšťování lidí přirovnal k tomu, co se dnes děje v Pásmu Gazy.

"Setkáváme se tu v době, kdy jsme se kvůli lidem dokazujícím nesprávnost svého židovství a okupaci popírající památku holokaustu dostali až do konfliktu, který ublížil tolika nevinným lidem. Ať už obětem útoku ze 7. října, nebo pokračujícího útoku na Gazu. Všechny tyto oběti jsou stejně odlidštěné. Jak se tomu postavit?" zeptal se režisér, který je židovského původu.

Několik celebrit, včetně zpěvačky Billie Eilish nebo herců Mahershaly Aliho a Marka Ruffala, mělo na klopě připnuté červené odznaky s vizuálním symbolem míru.

Protestovalo se také venku před losangeleským Dolby Theatre, kde se ceremoniál konal. Stovky propalestinských aktivistů zablokovaly dopravu a vykřikovaly nejrůznější hesla, například "Zatímco se díváte, dál padají bomby".

Ukrajinský úspěch

Hollywood si připomněl také druhou momentálně probíhající válku, tu ruskou na Ukrajině.

Cenu pro nejlepší dokument obdržel snímek 20 dnů v Mariupolu. Natočil ho Mstyslav Černov, ukrajinský reportér agentury Associated Press, a předkládá v něm důkazy k obžalobě Ruska za válečné zločiny a barbarství páchané na Ukrajincích.

"Tohle je první Oscar v ukrajinských dějinách," řekl Černov. "Je to pro mě velká čest. Ale zároveň jsem asi první režisér na tomhle pódiu, který vám musí říct, že si přeje, aby tento film nenatočil. Kdybych to mohl vyměnit za to, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu, neváhal bych ani na vteřinu. Byl bych strašně rád, kdybych tuhle cenu mohl věnovat Rusku za to, že nikdy neokupovalo naše města, že nezabilo desítky tisíc mých spoluobčanů, že propustilo všechna rukojmí. Ale bohužel tomu tak není," pravil filmař, který měl se svým štábem co dělat, aby se z Rusy napadeného Mariupolu dostal živý.

Cenu pro nejlepší animovaný film získal Chlapec a volavka japonského režiséra Hajaa Mijazakiho. Třiaosmdesátiletý tvůrce se kvůli němu vrátil z důchodu. Uspěl podruhé. Ani letos ale nedorazil osobně, stejně jako když v roce 2003 obdržela Oscara jeho Cesta do fantazie.

Oscara za scénář si odnáší soudní drama Anatomie pádu, které napsala režisérka Justine Triet s Arthurem Hararim. "Myslím, že tohle mi pomůže překlenout krizi středního věku," zavtipkovala Justine Triet. Štáb na červeném koberci reprezentoval mimo jiné pes Messi.

Svou první sošku si připsal americký režisér Wes Anderson, a to za středně dlouhý film Podivuhodný příběh Henryho Sugara na motivy knihy Roalda Dahla. Uvedla ho videotéka Netflix. Autor si pro cenu nepřišel, protože zítra v Německu začíná natáčet další snímek, napsaly New York Times.

Galavečer počtvrté moderoval Jimmy Kimmel. V úvodní řeči žertoval na účet nominovaných, například když poznamenal, že tvůrci Barbie si s touto panenkou vyhráli jako nikdo, když se jim podařilo udělat feministickou ikonu z plastové hračky, kterou už nikdo neměl rád. "Před tímhle filmem bylo pravděpodobnější, že se mi podaří přesvědčit manželku, aby naší dceři koupila krabičku marlborek než barbie," poznamenal Kimmel.

Vítězové cen Oscar 2024 Nejlepší film

Oppenheimer Nejlepší herec

Cillian Murphy - Oppenheimer Nejlepší herečka

Emma Stone - Chudáčci Režie

Christopher Nolan - Oppenheimer Herec ve vedlejší roli

Robert Downey Jr. - Oppenheimer Herečka ve vedlejší roli

Da’Vine Joy Randolph - Zimní prázdniny Adaptace

American Fiction Scénář

Anatomie pádu Animovaný film

Chlapec a volavka Krátký animovaný film

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Zahraniční film

Zóna zájmu Dokumentární film

20 dnů v Mariupolu Krátký dokumentární film

Poslední opravna hudebních nástrojů Soundtrack

Oppenheimer Nejlepší píseň

What Was I Made For? - Barbie Zvuk

Zóna zájmu Výprava

Chudáčci Krátký hraný film

Podivuhodný příběh Henryho Sugara Kamera

Oppenheimer Makeup

Chudáčci Kostýmy

Chudáčci Triky

Godzilla Minus One Střih

Oppenheimer

Moderátor si postěžoval, že spousta loňských snímků byla příliš dlouhá, v čele se Zabijáky rozkvetlého měsíce. Tříapůlhodinový opus režiséra Martina Scorseseho vypráví o tom, jak bílí Američané začátkem 20. století vraždili indiány z kmene Osedžů kvůli příjmům z ropy. "Ten film je tak dlouhý, že za tu dobu byste stihli sjet do Oklahomy a ty vraždy vyřešit," prohlásil Kimmel.

V pozdější části show přečetl zdrcující zhodnocení svého posledního oscarového výkonu v roli moderátora, načež odtajnil, že jde o slova bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Toho pak Jimmy Kimmel v roce, kdy budou Američané volit novou hlavu státu, slovně odeslal za mříže.