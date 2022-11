"Dcera nic nezdědí." Čechům se rozplývá sen o vlastním bydlení, začíná doba nájemní

Jan Kopkáš a Jana Šerá dlouhodobě bydlí v nájmu v Brně a prozatím na tom nechtějí nic měnit. Jejich životní styl odpovídá snad všem předsudkům, které si pro mileniály vytvořila starší generace. Jí avokádo na toastu, rádi cestují a odmítají si vzít hypotéku. „Nejsme ochotní vrážet peníze do splátek, to je skutečně raději projíme, procestujeme a utratíme na koncertech,“ říká rodina, jež se pár dní po naší návštěvě rozšířila o třetího člena.

Jan a Jana se nedávno přestěhovali z centra Brna na kraj rezidenční čtvrti Černá Pole. V činžáku přibližně z 60. let minulého století sehnali slunný byt se dvěma pokoji, kuchyní a balkonem do vnitrobloku. Platí tu podobný nájem jako v předešlém bytě, ale k dispozici mají více čtverečních metrů i výtah. „Rádi využíváme služby města, a tak pro nás stěhování nebylo jednoduchým rozhodnutím. V centru jsme měli kavárnu hned v domě, za rohem farmářský trh a práci ve stejné ulici. Pak ale Jana otěhotněla a bylo jasné, že budeme potřebovat více prostoru a bezbariérovější přístup,“ popisuje čerstvý čtyřicátník Jan Kopkáš.

S očekávaným potomkem se dvojici změnily nároky na bydlení. Za větší byt Jan a Jana obětovali centrum města a odstěhovali se do klidnější čtvrti s parky a dětskými hřišti. „Tohle byla v dané době ta nejlepší nabídka v poměru cena výkon. Byli jsme celkem nároční. Nechtěli jsme žít v novostavbě ani na kraji města, stanovili jsme si strop 20 tisíc korun i s poplatky a jasnou představu jsmě měli i o dispozicích. Ve výsledku jsme se ale stěhovali už za tři měsíce,“ vzpomíná Jan, který pracuje v neziskové organizaci Brno Expat Centre. „Je to také tím, že jsme časem zjistili, jak to chodí. Pokud si je člověk jistý bytem i lokalitou, nemá cenu váhat. Sem jsme šli rovnou s obálkou,“ dodává partnerka, architektka Jana Šerá.

Nájemní versus vlastní bydlení Agentura Behavio se v exkluzivním průzkumu pro Aktuálně.cz ptala respondentů na to, s jakým typem bydlení si spojují vybrané charakteristiky. K nájemnímu bydlení podle nich sedí, že se lidé nemusejí vázat k jednomu místu či se nemusejí o nic starat. Ale řada dalších charakteristik, jako například mít soukromí či si zařídit bydlení podle sebe, respondentům sedí více k vlastnímu bydlení. K jakému typu bydlení vám tyto charakteristiky sedí? (v %) nájemní ani jedno vlastní nebýt vázaný k jednomu místu 45 35 19 nemuset se o nic starat 41 33 25 nemít kvůli bydlení dluhy 30 24 45 mít soukromí 8 9 82 zařídit si bydlení podle sebe 7 6 87 mít bydlení, které ostatní ocení 7 39 54 mít jistotu, že o bydlení nepřijdu 6 15 78 vlastnit ho 5 5 91 zanechat po sobě dům nebo byt (např. pro děti) 4 10 86

V Černých Polích žijí krátce. Zatím si nestěžují, byt si koneckonců sami vybrali. Přestože není zcela podle jejich představ, jsou schopni leccos obětovat.

„Význam (ne)jistoty nájemního bydlení, co se týče existence krátkodobých smluv, se projevuje i v rámci našich výzkumů. Ukazuje se, že se pak obtížněji vytváří pocit domova a sounáležitost s místem bydliště. Pro lidi je často důležité vytváření a přetváření bytu, které může mít i formu rekonstrukcí a přestaveb. To je nicméně v nájemním bydlení limitované a minimálně předmětem vyjednávání s majiteli.“ Tomáš Hoření Samec, sociolog

Platit nájem je v jejich situaci výhodnější než vlastnit ideální byt na míru, ale s vysokými měsíčními splátkami. „Jsme tu i flexibilnější. Nemáme žádný závazek, když budeme potřebovat, můžeme se zase přestěhovat někam jinam,“ vysvětlují. Žít ve vlastním by ale pro rodinu mělo své výhody. Protože je Jana architektka, nedostatky v koupeném bytě by si dokázala sama upravit. Tady zatím rekonstrukci neplánuje. „Nevíme, jak dlouho tady budeme. Kdybychom měli smlouvu na dobu neurčitou, tak bychom asi nějaké změny udělali, ale když máte smlouvu na jeden rok a pak se paní majitelka může rozhodnout, že vás tu už nechce nebo že zvýší nájem a vy se na základě toho budete muset zase stěhovat, tak se raději smíříte s tím, že ta kuchyň nebo koupelna je taková, jaká je,“ vysvětluje mladá maminka.

Hypotéku chtěli, teď nemá smysl

Jana do Brna přišla z Valašska, Jan z Prahy. O vlastním bydlení poprvé uvažoval před pěti lety, kdy ho kamarádi oslovili s projektem baugruppe. Vlastními silami chtěli postavit komunitní dům, kde by každý vlastnil jeden byt. „Zjišťoval jsem tehdy podmínky hypoték a ekonomicky by to dávalo smysl, ale ten samotný projekt ve mně vzbuzoval otazníky, a tak jsem do toho nakonec nešel,“ popisuje Jan tehdejší situaci. Díky projektu si udělal představu o svých finančních možnostech, a když se dal dohromady s Janou, začali spolu už aktivně hledat byt ke koupi. „Byli jsme dokonce za finančním poradcem, který nám spočítal optimální a maximální varianty hypoték. Hledali jsme něco za šest až sedm milionů korun kupní ceny. Povinných dvacet procent z hodnoty nemovitosti bychom polepili z vlastních prostředků a půjček od rodiny. Ale v té nabídce jsme nenašli nic, do čeho bychom chtěli investovat veškeré své úspory,“ dodává Jana.

Rodiče Jany vlastní dům na Valašsku, rodina jejího partnera má tři byty v Praze. Janův otec se před časem uvolil, že by jeden z bytů prodal a peníze uvolnil pro nastávající rodinu. Částka, kterou by dvojice získala, by ale nestačila na bydlení podle jejích představ, a tak z plánu sešlo. „Kdybychom se odstěhovali třicet kilometrů za město, byli bychom s cenami nejspíš jinde, ale to není životní styl, který jsme si vybrali,“ myslí si Jana. „Teoreticky bychom mohli bydlet i v jednom z bytů mých rodičů, ekonomicky by to bylo lepší, práci bychom v Praze asi oba našli, ale Brno nám oběma vyhovuje. Jsme patrioti,“ dodává Jan. S partnerkou se shodují, že čas, kdy zvažovali hypotéku, je už dávno pryč. Pokud by se ke smlouvě s bankou zavázali za současných podmínek, byt za sedm milionů korun by pro ně znamenal splátky ve výši 35 tisíc korun měsíčně plus poplatky za provoz a energie.

„Rodinný majetek a jeho potenciální využití v budoucnosti (dědictví, mezigenerační výpomoc) může hrát roli v současné strategii „užívání si života“ a averzi k pořízení si vlastnického bydlení.“ Tomáš Hoření Samec, sociolog

V komerčním nájmu je cena za bydlení výrazně nižší, i s poplatky je vyjde na necelých 19 tisíc korun. Rodina má tak peníze navíc i přesto, že na některých věcech odmítá šetřit. „Splňujeme ten stereotyp, že jíme avokádo toasty a nemáme hypotéku. Nejsme ochotní do ní vrážet peníze, my to skutečně radši projíme, procestujeme a utratíme za kulturu. Využíváme všechny benefity města, chápu, že někdo jiný ne, a tak má pro něj hypotéka smysl,“ říká Jan, který občas lituje, že se ke koupi bytu neodhodlal dříve. Jeho přátelé, kteří si na vlastní bydlení od banky půjčili před osmi lety, koupili nemovitost až o polovinu levněji a s nižšími splátkami. „Kdybych tehdy šel do projektu baugruppe, ty peníze by se zhodnotily. Nejspíš bychom tam ale stejně nebydleli,“ říká.

Na koupi vlastniho bytu si do nadcházejících let moc šancí nedávají. Situace na trhu se podle nich nevyvíjí dobře. „Všechny aspekty se zhoršují – inflace, vyšší cena hypoték i konkurence. Ekonomicky se některým lidem stále daří a zároveň roste počet obyvatel ve městech. Brno má navíc starý územní plán. Kvůli tomu se téměř nestaví, a tím pádem se ani nezvyšuje nabídka nemovitostí. To všechno hraje proti nám, je to čím dál tím horší,“ myslí si usměvavý konzultant. Nový územní plán Brno připravuje už několik let, letos na jaře ho ale zastupitelé vrátili radě k přepracování. Vadí jim, že plán dostatečně nechrání vnitrobloky nebo zeleň. „Já si stejně myslím, že nové bytové plochy tu otázku nevyřeší. Jestliže je skoupí developeři, nepřinese to na trh dostupné bydlení. Tady by mělo fungovat město. Stavět, vytvářet pobídky nebo více spolupracovat s developery – jsou různé cesty,“ myslí si Jana.

„Velmi důležitý je pro nás systém spolupráce s investory. Developeři s městem uzavírají smlouvy o spolupráci. Princip je takový, že jejich bytová výstavba postupuje koordinovaně s kroky města, a tudíž rychleji. Navíc se podílejí na úhradě části nákladů spojených s vybudováním potřebné infrastruktury v rozvojových lokalitách, kde staví – jde o školky, školy, parkovací místa a podobně. Od přijetí Zásad spolupráce s investory, tedy přibližně za rok a půl, se uzavřelo 48 smluv o spolupráci s investory, ze kterých plyne do městského Fondu developerských projektů cca 370 milionů korun. Díky této spolupráci může poměrně rychle vzniknout 5200 nových bytů nebo přibližně 1000 míst ve školce.“ Markéta Vaňková, primátorka Brna

Snem je městský byt i vlastní 3+kk

Přestože se Jan s Janou nedávno přestěhovali do nového bytu, komerční nájem si nepřejí platit déle než tři roky. Momentálně usilují o přidělení městského bytu, který je podle nich cenově výhodnější a nabízí větší stabilitu. „Když člověk poctivě platí a nejsou s ním problémy, tak má po roce smlouvu na dobu neurčitou. Už o ten byt nepřijde, naopak může směňovat za byty větší, menší, podle toho, jak potřebuje. A vyplatí se mu i investovat do úprav,“ vysvětluje Jana. Podle ní by s Janem nejraději žili ve vlastním bytě o třech místnostech, v širším centru města a nedaleko parku. „Jestliže jednou budeme dědit, možná na to budeme mít, ale momentálně je pro nás nejlepším řešením získat městský byt a něco ušetřit,“ dodává Jan. Sedmdesátimetrový byt od města by je při troše štěstí mohl vyjít na sedm až osm tisíc korun měsíčně.

Chtít nájem na dobu neurčitou a za cenu, která je o třetinu nižší než na komerčním trhu, teď pro dvojici znamená jediné – trpělivost. Brno má sice vzhledem k počtu obyvatel jeden z největších bytových fondů v České republice, žádostí je ale na úřadech jako lístků v loterii. Kromě počtu členů a vlastnictví úřady posuzují například finanční stabilitu a průměrný věk rodiny. Kandidáty pak seřadí podle bodů, které se sčítají dle splněných kritérií. „Naší nevýhodou je, že nejsme sezdaní. Když to bude potřeba, budeme muset přitlačit a vezmeme se,“ směje se otec rodiny, který každý měsíc žádá o jeden z bytů v městské části Brno-střed a Brno-sever. Kromě formuláře sepisuje pro odbornou komisi i motivační dopis s popisem situace a vizí do budoucna. „Doufám, že to nestojí na osobních kontaktech nebo obálkách, a jestli ano, tak to neumíme. Úřednice nám ale říkaly celkem upřímně, že přidělení bytu trvá tak dva tři roky. Musíme být zkrátka vytrvalí a každý měsíc to znovu zkoušet,“ říká.

„Brno pronajímá byty zvláště lidem, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu na komerčním trhu zranitelnější. Nájemné se v těchto případech pohybuje v rozmezí od 65,92 Kč/m² do 96,41 Kč/m² (jedná se o údaje 1. 7. 2022), častěji se pohybuje blíž ke spodní uvedené hranici. U městských částí, které pronajímají běžné obecní byty, je logicky ten rozptyl větší, protože pokrývá různé typy zástavby a lokality. Jde o částky od 43,37 Kč/m² do 115 Kč/m², nejčastěji se jedná o rozmezí řekněme 60–100 Kč/m² (jde o údaje z jara letošního roku). Oproti tržnímu nájemnému, které aktuálně v Brně již přesáhlo hranici 300 Kč/m², je tedy obecní bydlení výrazně levnější.“ Markéta Vaňková, primátorka Brna

Vzhledem ke své situaci teď Jana s Janem vidí jako východisko z celostátní krize navýšení městských bytových fondů. Více ploch vlastněných veřejnou správou by radnicím umožnilo regulovat ceny nájmů na trhu. „Podporovali bychom, aby se města nevzdávala běžných bytů a aby umožňovala nějaké různější formy budování bydlení ve smyslu baugruppe, družstevních a městských bytů na prodej a k pronájmům, ať je ta paleta co nejširší. Pořád nerozumím tomu, že to letos nebylo téma, s nímž šli všichni do voleb,“ říká Jan.

Vedení Brna začátkem roku představilo plán na dostupné bydlení. Pozemky na jihozápadním okraji města chtělo svěřit dceřiné společnosti České spořitelny. Plán ale nevyšel kvůli rozporu v legislativě. „Sledujeme, co město chystá, ale chtěli bychom, aby se to dělo rychleji. Teď se o tom začíná mluvit, ale za kolik let něco doopravdy vznikne, to je otázka,“ říká dvojice.

Regulovat trh s bydlením by podle Jana mohl i stát. „Určitě by měl podporovat samosprávy měst, aby rozšiřovaly bytové fondy. Mohl by také zvednout daň z nemovitosti, která je jedna z nejnižších v Evropě. Kdyby byla vyšší, lidé by si rozmysleli, jestli má cenu byt kupovat jen na investici,“ říká. V otázce regulace počtu nemovitostí, které vlastní jedna firma či právnická osoba, už si ale tak jistý není. Jeho rodiče mají v Praze tři byty. „Soukromé vlastnictví by měl systém chránit. Když se někdo rozhodne, že investuje do nemovitostí, je to jeho věc. Na druhou stranu chápu argument, že vlastnit prázdné byty a čekat na to, až se to zhodnotí, je pro společnost nefunkční,“ dodává Jan.