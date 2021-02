Zlaté glóby mohou získat Mank nebo Koruna, Cohen a Taylor-Joyová mají dvě nominace

Černobílé drama Mank režiséra Davida Finchera, které vypráví o scenáristovi slavného filmu Občan Kane, tuto středu získalo nejvyšší počet nominací na Zlaté glóby. Uspět může v šesti kategoriích, píše agentura AP. Podle ní se tak potvrzuje dominantní postavení videotéky Netflix. Vítězové budou známi 28. února.

O cenu pro nejlepší drama bude Mank usilovat se snímkem The Father, v němž účinkují Anthony Hopkins a Olivia Colmanová, Zemí nomadů s Frances McDormandovou v hlavní roli, dobovým soudním thrillerem Chicagský tribunál scenáristy a režiséra Aarona Sorkina a krimi Nadějná mladá žena s Carey Mulliganovou. To agentura Reuters označuje za satiru o pomstě na téma fenoménu #MeToo.

V kategorii pro nejlepší celovečerní muzikál či komedii porotci nominovali pokračování Borata, filmovou adaptaci broadwayského muzikálu Hamilton, snímek Music režisérky a zpěvačky řečené Sia s tanečnicí Maddie Zieglerovou v hlavní roli autistické dívky, komedii s časovými hrátkami Palm Springs a muzikál The Prom.

Deník New York Times upozorňuje, že Zlaté glóby reflektují rok, kdy byly kvůli pandemii koronaviru zavřená kina ve většině zemí světa. Takřka všechny nominované snímky tak měly premiéru na síti, nebo na ni dokonce čekají.

Překvapivé podle newyorských Timesů je, že se do nominací na nejlepší dramatický film nedostal dobový snímek z hudebního prostředí Ma Rainey - matka blues. Jeho protagonisté, Viola Davisová a již nežijící Chadwick Boseman, jsou však navrženi na ceny za herectví.

Z herců se nominace dočkali Gary Oldman za Manka, Sacha Baron Cohen, Riz Ahmed, Tahar Rahim, Anthony Hopkins, James Corden, Andy Samberg za Palm Springs, Lin-Manuel Miranda z Hamiltonu a Dev Patel ze snímku The Personal History of David Copperfield.

Do nominací pro herečky se dostaly Anya Taylor-Joyová, Frances McDormandová, Viola Davisová, Carey Mulliganová, Vanessa Kirbyová, Andra Dayová, Maria Bakalovová, Michelle Pfeifferová, Kate Hudsonová a Rosamund Pikeová.

Hned dva herci si mohou odnést dvě sošky - Anya Taylor-Joyová je nominovaná za dobový film Emma i seriál z šachového prostředí Dámský gambit, Sacha Baron Cohen pak za komediálního Borata a seriózní Chicagský tribunál.

Na sošku za režii jsou navrženi autorka Nomadlandu Chloé Zhaová, Regina Kingová za snímek One Night in Miami, David Fincher jako autor Monka, Aaron Sorkin s Chicagským tribunálem nebo Emerald Fennell za Nadějnou mladou ženu.

Na cenu pro nejlepší televizní dramatický seriál aspirují Koruna z prostředí britské královské rodiny, The Mandalorian ze světa Hvězdných válek, Ozark, Lovecraftova země a Ratchedová, rozvíjející osudy vrchní sestry z filmu Miloše Formana Přelet nad Kukaččím hnízdem. Favoritem je Koruna od Netflixu, dohromady může uspět v šesti kategoriích, stejně jako film Mank.

Z komediálních seriálů či muzikálů porota jmenovala seriály Schitt’s Creek a Ted Lasso, Letušku, satirické drama Veliká o vzestupu Kateřiny Veliké nebo Emily v Paříži, romantický seriál o marketingové manažerce, která si v Chicagu sbalí kufry a odjede hledat nové příležitosti i lásku do francouzské metropole.

Do nominací na nejlepší cizojazyčný film se neprobojoval Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové. Porotci upřednostili dánský snímek Chlast s Madsem Mikkelsenem, horor La Llorona, italský Život před sebou se Sophií Lorenovou, kanadské Minari nebo thajské akční drama Two of Us.

Z producentů letos nad tradičními studii opět vede Netflix s 42 nominacemi, z nichž 22 dostal za film a 20 za televizní tvorbu.

Zlaté glóby uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, jedná se o druhé nejznámější americké filmové ceny po Oscarech. Ceremoniál se koná 28. února, vysílat jej bude televize NBC. Moderují Amy Poehlerová, která bude k divákům hovořit z Beverly Hils, a Tina Feyová vysílající z New Yorku. Lze čekat, že vítězové se do ceremoniálu zapojí také jen prostřednictvím videomostu.

Letos jsou Zlaté glóby stejně jako filmové Oscary nebo hudební Grammy odsunuty na pozdější termín kvůli pandemii koronaviru, doplňuje agentura AP. Vloni předávání sledovalo zhruba 18 milionů lidí.

Na Zlatých glóbech naposledy uspěl snímek 1917 o bojích první světové války, jehož tvůrci si následně odnesli i tři Oscary.

Článek průběžně rozšiřujeme.