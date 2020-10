Seriál Netflixu se věnuje vrchní sestře z Formanova filmu. Intrikuje a manipuluje

Postava Mildred Ratchedové z dramatu Přelet nad kukaččím hnízdem se stala ztělesněním obludně manipulativního zla skrytého za andělskou tváří. Osmidílná minisérie Ratchedová, která je nově v nabídce Netflixu, sleduje protagonistčin osud předtím, než se stala Velkou sestrou.

Nejde tedy o novou adaptaci slavné předlohy Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola ven z roku 1962, podle které o 13 let později vznikl pěti Oscary oceněný film Miloše Formana. Seriál je takzvaný prequel - dějově předchází originálnímu příběhu - a zároveň spin-off, jelikož se zaměřuje na jednu postavu, která v již existujících dílech vystupuje.

Americká minisérie Ratchedová je ukotvena v odlišné době i žánru, pohybuje se na pomezí psychologického dramatu a thrilleru s hororovými prvky.

Dějově se vrací do roku 1947, kdy bývalá válečná zdravotní sestra Mildred Ratchedová díky několika proradným lstím získá místo ošetřovatelky ve špičkovém psychiatrickém sanatoriu na kalifornském pobřeží. Právě do něj je ve stejnou dobu dočasně umístěn bestiální vrah několika kněží, s nímž titulní postavu pojí trýznivá minulost.

Seriál zaštítil jeden z nejvytíženějších současných "showrunnerů" Ryan Murphy, jenž také režíroval první dvě epizody. Murphy letos pro Netflix připravil několik projektů, včetně provokativního retro seriálu Hollywood, v němž nastínil alternativní historii továrny na sny.

Už tím prokázal, že je obdivovatelem a znalcem klasické hollywoodské kinematografie, což nyní znovu potvrzuje Ratchedovou. Okázale vytříbený vizuální styl intenzivní a pestrou barevností důsledně napodobuje vzhled amerických filmů, jež se točily v systému Technicolor v dobách jeho největší slávy mezi roky 1935 a 1955.

Kostýmy, výprava i rekvizity doslova září barvami - rtěnky jsou červenější, trávníky zelenější a nebe modřejší než ve skutečnosti. Poválečnou atmosféru pečlivě navozují automobily s nablýskanými karoseriemi, luxusně zařízené interiéry, stejně jako ošuntělé motely a bary s pochybnou pověstí i klientelou.

Ryan Murphy si zároveň přiznaně vypůjčuje postupy, které využíval Alfred Hitchcock - ať již jde o práci s přízračnými barevnými filtry, nebo o kamerové triky, které mistr napětí zúročil především ve filmu Vertigo. Krátké dramatické tahy smyčcových nástrojů zase připomenou partituru Bernarda Herrmanna v Psychu.

2:52 Seriál Ratchedová je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Poutavě natočené, vzájemně však spíše neslučitelné citace se vztahují také k řadě dalších slavných filmů z různých období: od hollywoodských melodramat režiséra Douglase Sirka přes gangsterku Bonnie a Clyde až po horor Osvícení nebo psychothriller Mlčení jehňátek.

Místy se skoro zdá, že co záběr, to nějaký efekt, včetně využívání archaických "stíraček" či rozdělování obrazu na několik částí. Pečlivě komponované záběry přitom prolínají glamourovou estetiku s brakově hororovými cákanci krve a dalšími drastickými výjevy. Jako by některými scénami, například lobotomií prováděnou s pomocí ruční vrtačky nebo sekáčku na led, tvůrce testoval otrlost diváků.

Ačkoli jde o připomenutí neurochirurgického zákroku, jímž byl v původním příběhu zneškodněn proti Velké sestře rebelující kriminálník McMurphy v podání Jacka Nicholsona, v seriálu mají tyto scény především poněkud lacině šokovat. A koncentrace panoptikálních hrůzností neustále odvádí pozornost od klíčové protagonistky.

Tvůrce do titulní role obsadil svoji oblíbenou herečku Sarah Paulsonovou, která postavu, skrývající za perfektně upraveným zevnějškem hrozivou temnotu, vybavila mrazivě ledovou odměřeností. Navzdory jejímu přesvědčivému výkonu se ale scenáristické uchopení Ratchedové zdá neujasněné a matoucí. Žena většinou působí jako chladnokrevná manipulátorka, chvílemi ale také jako oběť svých psychických zranění. V některých scénách vystupuje coby femme fatale, v jiných jako puritánka.

Je přitom obtížné hledat bližší souvislost s postavou Velké sestry, jež v paměti diváků zůstává spojená s oscarovým výkonem Louise Fletcherové. Ve Formanově adaptaci byla despotická vrchní sestra personifikací institucionalizovaného zneužívání moci. Její soukromý život proto nebyl důležitý.

Naopak v Murphyho seriálu je záludné jednání titulní postavy důsledkem osobních traumat. Tento scenáristický přístup ale protagonistku spíše banalizuje. Proměňuje ji v psychopatku s potlačenou sexuální identitou, poznamenanou otřesnými zážitky z dětství a válečných lazaretů v Tichomoří.

Právě akcent na sexualitu, spojenou s tabuizovanými tématy tehdejší doby, jakými byly homosexualita či nymfomanie, se prolíná příběhem jako ona zlověstná červená nit z "psychoanalyticky" snové titulkové sekvence. Připomínají ji i další odkazy, včetně básnické sbírky Walta Whitmana Stébla trávy, vydané v polovině 19. století.

Ratchedová intrikuje, vydírá a manipuluje se všemi kolem sebe - a těch, kteří jí stojí v cestě, se neváhá zbavit. Její zrůdné chování zároveň relativizují léčebné praktiky, jež její nadřízení aplikují na klienty sanatoria a které připomínají spíše středověkou torturu.

Ryan Murphy a debutující scenárista Evan Romansky s určitou škodolibostí nechávají se proti těmto metodám zpěčovat právě Ratchedovou, což z ní v očích zachráněných pacientek i kolegů paradoxně činí anděla milosrdenství. Její záblesky empatie se ale zdají být spíše autorskou svévolí než novým, neotřelým a z psychologického hlediska věrohodně vyargumentovaným pohledem na známé monstrum.

S každým dílem tak stoupá divácké podezření, že seriálová Ratchedová má s knižní i filmovou předchůdkyní společné jen jméno a profesi. Příběh navíc rozmělňuje několik vedlejších zápletek, jejichž aktérkami jsou další výrazné ženské figury.

Patří mezi ně mondénní dědička v podání Sharon Stoneové, jež se chce pomstít řediteli sanatoria kvůli frankensteinovskému operačnímu sešití jejího syna, nebo guvernérova lesbická asistentka, již ztvárnila Cynthia Nixonová, představitelka Mirandy ze seriálu Sex ve městě.

Důležitou roli má také postava staropanenské vrchní sestry, kterou hraje Judy Davisová a jež v Ratchedové ihned po jejím příchodu prozíravě rozpozná zákeřnou sokyni.

Ratchedová je vizuálně jedním z nejstylovějších seriálů roku. Vinou roztříštěného příběhu a pod nánosem bezdůvodně bizarních situací i křiklavě extravagantních postav však postupně ztrácí napětí a zejména tajemství. Pro Murphyho seriál tak platí dávná pravda: "Tajemství je jako háčkovaná práce - jen jedno oko povolí, a vše se rozváže."