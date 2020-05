Satirický seriál s Elle Fanningovou mění carské Rusko v dětinský svět plný vodky

„Jsi velmi neurvalý medvěd,“ říká choť ruského cara svému hnědému chlupatému společníkovi, se kterým se prochází královskými zahradami. V novém seriálu HBO nazvaném Veliká je přitom právě tento bručící dárek od manžela jednou z mála bytostí, které v Rusku, jak jej tato satira vyobrazuje, netrpí nedostatkem slušného vychování. Neboť carský dvůr v seriálu Veliká připomíná infantilní peklo.

Osudy nejdéle panující ženy na ruském trůnu Kateřiny Veliké jsou právě v módě. Jen pár měsíců po dramatickém seriálu od HBO, kde carevnu ztvárnila Helen Mirrenová, lze teď na českém HBO GO vidět komediálnější a přehnanější verzi jejího pobytu na carském dvoře, původně z produkce internetové televize Hulu.

Desetidílný seriál Veliká práská s historií o zeď jako hrdinové s vypitými sklenkami vodky, tedy neustále. Však si jako podtitul vetknul sousloví Občas pravdivá historie. Americký scenárista Tony McNamara se odvázal podstatně víc než v předloňském, na devět Oscarů nominovaném historickém dramatu Favoritka, které se pro změnu zabývalo pletichami mezi britskou šlechtou. A také se na dějiny dívalo moderníma, sarkastickýma očima.

Veliká přímo pojednává o snaze dostat do Ruska myšlenky evropského osvícenství. A konfrontuje mladičkou, naivní, ale zároveň intelektuálně založenou Kateřinu v podání Elle Fanningové se světem, v němž vládne přerostlé dítě car Petr III. Ten sice umí šermovat cizími slovy, ale většina jeho důvtipu padne na sexuální či fekální narážky, jimiž uvádí do rozpaků popy i poddané.

Rusko poloviny 18. století je tu vykreslené jako země svázaná pravoslavím a dětinskými rozmary svého vládce. Hlavy padají s větší lehkostí, než s jakou do úst šlechty kloužou ústřice. A vrcholem "pokroku" je carovo rozhodnutí, že žádný muž mladší 50 let nesmí nosit plnovous.

Pruská princezna Kateřina z chudé šlechtické rodiny přijíždí s hlavou plnou myšlenek filozofa Jeana-Jacquese Rousseaua do světa, kde dvorní dámy považují čtení za nesmyslnou aktivitu požírající čas a odpoledne tráví házením míče na trávu nebo klábosením o kloboucích. Zatímco muži souloží, střílí na vše, co se v lesích hýbe, a pijí vodku. Kateřina se to rozhodne změnit.

Seriál v první půli sleduje plánování pokusu o převrat, přičemž se vyžívá v karikování výstředních manýr většiny hrdinů. Nejen obhroublých ruských mužů, ale také naivní Kateřiny, kterou musí do tajů skutečného života často zasvěcovat její pragmatická komorná.

0:33 Seriál Veliká zpracovává osudy nejdéle panující ženy na ruském trůnu Kateřiny Veliké. | Video: HBO

McNamara napsal Velikou podle vlastní divadelní hry a místy je to znát. Jednak přehnaností některých vtipů, ale také tím, jak je zdlouhavá. V lepších chvilkách však tvůrci umí trefit směs rozšafnosti a cynismu, který z boje o moc dělá jízlivou taškařici.

Seriál se, alespoň v prvních šesti částech, nezaměřuje na vladařské kroky Kateřiny, na její progresivní činy či její pokrytectví. Sleduje dobu před jejím nástupem na trůn a nedělá si hlavu s historickou přesností. Například matka Petra III. zde vystupuje už jen jako mumifikovaná mrtvola, kterou je car posedlý. A Kateřina působí jako pacifistická romantička, která navzdory snování komplotů, kterak se chopit vlády, zůstává až přepjatě nevinnou duší. Byť občas umí kousnout a projevit mazanost, když si potřebuje omotat kolem prstu manžela či srovnat do latě dvorní dámy, které dávají cizince na dvoře co proto.

Právě tato dvojlomnost mezi nespoutanou satirou a vyprávěním o moderní osvícené ženské hrdince, jež hodlá napravit pokroucený mužský svět, seriálu spíše ubližuje. Možná se ale ještě v závěrečných čtyřech dílech vyjeví kus té Kateřininy povahy, o které referují dějiny.

V půli se děj překvapivě láme, v závěru šesté části před zraky ruské dvorany probíhá první demonstrace západní vědy, byť v komické podobě psa letícího s padákem z balkonu. Vypadá to, že se otevírá svět nových možností.

Uvidíme, zda to bude svět, v němž Kateřina stále roztřesenou dívčí rukou rozdává zraněným vojákům makronky uprostřed bojiště, nebo zda se objeví i ona progresivní, leč pokrytecká politička, co se neváhala slovně přestřelovat s největšími tehdejšími učenci.