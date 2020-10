Nový seriál od autora Sexu ve městě: Collinsová v Paříži sbírá lajky a svádí muže

Kvůli natáčení seriálu nazvaného Emily in Paris herečka Lily Collinsová čtyři měsíce žila ve francouzské metropoli. Jak píše agentura AP, novinka amerického producenta a režiséra Darrena Stara, který vytvořil populární Beverly Hills 90210 nebo Sex ve městě, je od uplynulého pátku k vidění na Netflixu.

Seriál vypráví o mladé pracovnici marketingové firmy, která propaguje módní výrobky. Když její nadřízená v mateřské pobočce v Chicagu otěhotní, hrdinka za ni musí zaskočit a odletět do Paříže, kde firma právě koupila dceřinou společnost a hodlá do ní vnést americký způsob uvažování. Protagonistka v Chicagu nechává svého přítele i předešlý život.

Emily, jak se hrdinka jmenuje, dokáže odhadnout, co zabere na sociálních sítích. Fotky nebo videa, jež nahrává na Instagram, se v seriálu objevují na obrazovce a postupně z ní dělají vlivnou influencerku. Také ale způsobí nejeden problém.

Protagonistku hraje jedenatřicetiletá Lily Collinsová, v Anglii narozená, avšak odmalička v USA žijící dcera hudebníka Phila Collinse. Když teď vzpomíná na natáčení, říká, že skoro všichni na place kromě scenáristů, režisérů a jediné herečky - Ashley Parkové, známé z Broadwaye - byli Francouzi.

Herečka tak Paříž vnímala podobně jako její postava, která do Evropy přijíždí poprvé v životě a neumí francouzsky. "Dostali jsme se na tolik úžasných míst. A lidi ze štábu nám říkali to samé: jak si nikdy nemysleli, že by mohli natáčet v takových lokacích," popisuje Collinsová.

V průběhu čtyř měsíců, které ve francouzské metropoli strávila, si často připadala jako její postava - třeba když také Collinsové v pronajatém bytě přestala fungovat sprcha. "Podezírala jsem je, že mi to dělají naschvál, abych se do Emily lépe vžila," říká.

Podle agentury AP je seriál Emily in Paris sice plný croissantů, kávy a vína, jde však hlouběji než k prvním dojmům, které Paříž udělá na Američany.

Seriál Emily in Paris je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Emily se v novém pracovišti potýká s nedůvěrou francouzských kolegů v čele s přísnou Sylvie hranou Philippine Leroy-Beaulieuovou. Hrdince vyčítají, že neumí francouzsky, radí jí, aby mlčela, a už vůbec nemohou vystát Emilyino neustálé nadšení. Častým předmětem sporů jsou rozdíly mezi americkou a francouzskou kulturou.

V průběhu seriálu Emily prokáže, že je schopná připustit si chyby a změnit se, což se její představitelce Collinsové líbilo. "Myslím, že něco podobného zažíváme všichni. Vzděláváme se, učíme se, rosteme a díváme se na sebe do zrcadla, ideálně z lásky k druhým," míní.

"Myslím, že v posledních měsících jsme všichni absolvovali nějaké těžší debaty, ať už sami se sebou, s rodinou, přáteli, nebo klidně o věcech jako volby a hnutí Black Lives Matter. Hlavní je, aby byl člověk otevřený a ochotný se měnit," uvažuje herečka.

Podobně jako předešlá díla režiséra Darrena Stara je také Emily in Paris výrazná co do módy. Režisér ke spolupráci opět přizval kostymérku Patricii Fieldsovou, s níž spolupracoval na Sexu ve městě nebo seriálu Znovu 20.

Hned první den například Emily přichází do kanceláře pařížské firmy ve svetru, jejž zdobí Eiffelova věž. "Uvažuje asi tak, že v téhle cizí zemi není nic ikoničtějšího než Eiffelova věž, a tak si ji oblékne. Emily je prostě taková, roztomilá, zábavná," popisuje Lily Collinsová.

"Trefně to vystihuje, jak je na práci v Paříži natěšená a taky že jí absolutně nedochází, jak to bude působit na ostatní," dodává režisér Star.

Seriál Emily in Paris, který oslavuje mezinárodní cestování, měl teď na Netflixu premiéru v době, kdy se kvůli pandemii koronaviru cestovní ruch prakticky zastavil.

"Je to hrozně divné. Když se na ten seriál teď dívám nebo vzpomínám, co jsem v Paříži zažila, má to takový smutný nádech. Říkám si: No jo, takový byl svět před tím vším, co se stalo za posledního půl roku," říká Collinsová.

Nepochybuje ale, že právě teď je na podobné seriály vhodná doba. "Myslím, že bylo správné rozhodnutí uvést ho teď," dodává v rozhovoru pro agenturu AP herečka, která by ráda, aby po odeznění pandemie seriály jako Emily in Paris povzbudily lidi k opětovnému cestování. "Hlavně Američané mají svou velkou zemi a necestují tak často jako lidé odjinud. Doufám, že tenhle seriál lidi přiměje se občas někam vypravit," shrnuje Collinsová.

"Emily in Paris je rozhodně krásný seriál. Krásné jsou lokace, krásné jsou šaty, krásní jsou všichni herci. Je to podobná pohádka, jakou byl Sex ve městě," napsal časopis Indiewire.com.

Podle jeho recenzentky je Collinsová "doslova k sežrání ve všem, co si oblékne", zato její postava je napsaná ploše. "Za celých 10 epizod se o ní nedozvíme víc, než že je z Chicaga, rozešla se s přítelem, a než přiletěla do Paříže, měla asi dost nudný život," poznamenává časopis, podle nějž by seriál působil uvěřitelněji, kdyby se Emily někdy strachovala o peníze nebo "obecně řešila i jiné potíže než to, se kterým mužem se vyspí".

Podle britského deníku Guardian se seriál nepovedl. "Je to především záminka k tomu, aby Lily Collinsová mohla běhat po Paříži v úchvatných šatech, odmítat mluvit francouzsky, a ještě si myslet, že kvůli tomu bude někomu připadat roztomilá," napsal deník, podle nějž je seriálová Paříž napěchovaná klišé - od narážek na Moulin Rouge přes pití vína k snídani a neustálé kouření až po draze oblečené pohledné muže, kteří otevřeně hovoří o sexu. "Každý stereotyp, na který si vzpomenete, Emily v prvních třech epizodách zažije a pokusí ho po americku napravit," stěžuje si Guardian.

Podle něj není jasné, jestli se diváci mají hrdince posmívat, nebo se s ní ztotožnit. "Na tenhle seriál je lepší se dívat kvůli tomu, kde se natáčel, a moc nad ním nepřemýšlet," shrnuje Guardian, podle nějž je ale i na tom něco dobrého - zvlášť když v době pandemie je teď Paříž vzdálený, nedostupný sen.