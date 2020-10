Podzim je pro mnoho fotografů to nejúžasnější období roku. Letos se jeho krásy vydali zachytit i špičkoví fotožurnalisté z agentury Reuters. Zapomeňte nad jejich snímky na chvíli na problémy, které nás obklopují, a potěšte se krásnými barvami podzimní přírody. Ať už z moskevských parků, švýcarských hor, nebo třeba od skotských jezer.

Podzim na severní polokouli letos potrvá od 22. září do 21. prosince. S podzimem každoročně přichází také změna času z letního na zimní v noci ze soboty 24. října na neděli 25. října. Bude to pravděpodobně předposlední podzimní střídání času, příští rok by totiž měl být poslední, kdy se s ním setkáme. Evropský parlament se ho totiž rozhodl zrušit.