Zaplavat si v mracích. Dubaj se pyšní bazénem v konzoli, která má světový rekord

V Dubaji je pro mnohé luxus celkem všední věc, proto se místní hoteliéři musí předhánět v co nejzajímavějších přepychových zážitcích. Místní scéna se tedy začátkem roku rozrostla o další místo, kde se lidé, kteří na to mají, mohou nechat rozmazlovat. Dva mrakodrapy One Za'abeel navíc na svém kontě mají hned dvě "nej".

Za to první "nej" si architektonické dílo vysloužilo zápis do Guinessovy knihy rekordů za za nejdelší konstrukci ve tvaru konzole nebo-li nosníku, zavěšeného jen z jedné strany. Konzolová část sahá 67 metrů za druhý mrakodrap. Konzole měří celkem 230 metrů a je v ní zabudovaný "nekonečný" bazén, který je dlouhý 120 metrů, a je to tedy nejdelší bazén tohoto typu ve Spojených arabských emirátech, což představuje to druhé "nej." Související Nečinnost začíná v mysli, varuje turisty český nápis v Dubaji, která nikdy nezahálí 51 fotografií Celý objekt je dílem japonské architektonické kanceláře Nikken Sekkei. Hlavní architekt společnosti Koko Nakamura uvedl, že cílem bylo vytvořit elegantní budovu, která by reprezentovala ducha Dubaje a zároveň byl byla jakousi bránu do města. Zaplavat si v mracích Hlavním lákadlem celého komplexu je ale bazén, za kterým se musí výtahem dojet do 27. patra. Už v hotelové lobby člověka přivítá luxusní prostředí, na terase pak designová restaurace a o kus dál bílá kožená lehátka s pruhovanými ručníky a v neposlední řadě i usměvaví zaměstnanci, kteří jsou připravení splnit vám každé přání - tedy pokud na něj máte. Samotný vstup, který se samozřejmě musí rezervovat předem, ale není na dubajské poměry zas tak drahý. Od pondělí do čtvrtka stojí vstup 250 emirátských dirhamů, tedy asi 1650 korun, a od pátku do neděle je to 300 emirátských dirhamů, v přepočtu přibližně 1980 korun. Nicméně jedno omezení tu je. K bazénu mohou jen lidé, kterým už bylo 21 let. Plačící děti a rozjívení puberťáci se do prostředí, kde se má příjemně relaxovat, prostě nehodí. 1:00 Konzolová část mrakodrapů One Za’abeel si vysloužila zápis do Guinessovy knihy rekordů | Video: Youtube/nikkensekkei V bazénovém baru si lze dát drink nebo čerstvý kokos a kochat se pohledem na panorama Dubaje, které je tu opravdu jako na dlani. Pokaždé, když vylezete z bazénu, přijde člověk s mopem a mokré stopy po vás vysuší. U vody stojí plavčík s červeným plovákem, kdyby se někomu náhodou neudělalo dobře. Vše musí být dokonalé. V tomhle prostředí si přijdete jako v luxusním rezortu, který se tak nějak vznáší 100 metrů nad zemí. Člověk má pocit, že plave v mracích a přitom může zkusit přepočítat, kolik má Dubaj vlastně mrakodrapů. Na to jak se plave v oblacích se podívejte do galerie.