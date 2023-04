Donedávna byla čtyřiadvacetiletá Adéla ztělesněním stereotypního standardu krásy. S pandemií o štíhlou postavu přišla, získala ale nežádoucí pozornost svého okolí, které ji neustále dává najevo, že přibrala. "Jako první to přišlo od rodiny, a od ní to bolí nejvíc," říká v podcastu Co z tebe bude?! Aktuálně.cz

Adéla, která pracuje jako správkyně sociálních sítí, nemusela ještě donedávna svou váhu řešit, náraz v podobě předsudků vůči její "nové podobě" ji proto překvapil. "Jsi hezká holka, máš pěknou pleť, postavu, prostě to, co společnost chce. A najednou jsi jiná. Jsi středem pozornosti. Každý ti říká, jak vypadáš," přibližuje. Aktuálně.cz · Když mi někdo řekl, ať jdu běhat, přejedla jsem se. Adéla čelí odsudkům kvůli váze Když například potkala známého, jehož delší dobu neviděla, bylo téma váhy první na řadě. Všimla si, že častěji si změny všímají muži. "Přitom ani nevědí, jestli nemám nějaké zdravotní potíže. Chápu, že i hubení lidé mají problémy, ale mně přijde, že všechno se začalo točit kolem mé váhy," říká. Uvítala by, kdyby se nad sebou lidé zamysleli a komentáře ohledně tělesné konstituce si odpustili. "Tělo je jen skořápka," vzkazuje. Kontraproduktivní jsou podle ní také blahosklonné rady. "Když mi někdo řekl, že bych s tím mohla něco dělat a jít si zaběhat, spíš se mi ta činnost zprotivila a nikam jsem nešla. Byla jsem z toho stále ve stresu a tlak okolí byl čím dál silnější." Začala se kvůli tomu nárazově přejídat. "Celý den jsem nejedla a pak jsem doma spráskala úplně všechno." Škodlivého jednání se zbavila sama, bez odborné pomoci. "Stálo mě to ale hodně přemýšlení," svěřuje se. V současnosti se snaží své nové tělo přijmout, z poznámek druhých si nic nedělat a nějaké to kilo zhubnout. "Do ničeho se ale nechci tlačit. Nechávám tomu volný a přirozený průběh. Chtěla bych se sebou být stoprocentně spokojená. Ráda bych řekla, že už to tak je, ale pak přijde nějaká pitomá poznámka a zase mě to shodí dolů," přiznává. Rozhovor s Adélou o tom, jak se s odsudky okolí vyrovnávala, najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasty Autor fotografie: Tomáš Vocelka Co z tebe bude?! Podcast o niterných problémech mladých lidí v rychle se měnícím světě. Zabývá se mimo jiné genderovou identitou, vztahem k vlastnímu tělu a profesní krizí. Jednotlivé díly moderují Tomáš Maca a Clara Zanga.

