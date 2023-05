Lásku potkala na semaforu, ale nevyšlo to. Na seznamkách si Jitka přišla jako Marťan

Devětadvacetiletá Jitka dlouho hledala štěstí hlavně ve vztazích. Zažila těžký rozchod, jemuž se snažila do poslední chvíle zabránit, i lásku s mužem, kterého potkala na semaforu. Partnera hledala také na internetových seznamkách, které ji ale s každým dalším rande čím dál víc vyčerpávaly. V podcastu Co z tebe bude?! popisuje, co jí pomohlo k tomu, aby začala být spokojená, i když zůstává single.

"Rozhodně nesedím doma v koutě. Zároveň se ale netlačím do vztahu, ve kterém by mi nebylo příjemně, jen proto, že jsem ve věku, kdy se plodí děti, pořádají svatby a staví rodinná hnízda," říká Jitka. | Foto: Honza Mudra

První vážný vztah Jitka navázala v jednadvaceti letech. Po roce od seznámení už s tehdejším partnerem bydlela a myslela si, že našla životní lásku. Postupně si ale začala všímat, že si s přítelem nerozumí a často se v jeho společnosti cítí osaměle. "Nejsem zrovna pragmatický člověk. Vždycky pro mě hrály důležitou roli emoce a ne jenom praktické záležitosti, které se dají spočítat. Partner naopak všechno vnímal analyticky, racionálně a v tom byl náš největší rozkol," popisuje.

Přesto se vztah nejdřív snažila za každou cenu zachránit. "Pokoušela jsem se nesoulad našich povah "přervat" mozkem. Z představy rozchodu mi po všech těch společných vzpomínkách bylo úzko. Moje tělo mi ale dávalo najevo, že to není správné rozhodnutí. Trpěla jsem vyrážkami a jinými nemocemi. Když jsme se nakonec po pěti letech vztahu rozešli, bála jsem se, že už si nikoho nenajdu a zůstanu do konce života na ocet," přiznává Jitka s tím, že jí v těžkém období pomohla psychoterapie.

Scéna jako z limonády

Zanedlouho navíc zažila scénu jako z romantického filmu, když se seznámila s kurýrem, kterého zahlédla při čekaní na semaforu. "Bylo to, jako by mnou projel blesk. Okamžitě jsem věděla, že toho člověka potřebuju ještě vidět. Napsala jsem na dispečink, kde se mi nejdřív vysmáli, ale byla jsem tak neodbytná, že se mi ten muž od semaforu opravdu ozval a domluvili jsme si schůzku. Připadalo mi, jako bych konečně našla spřízněnou duši, někoho, s kým mohu sdílet všechno, co se mi zrovna honí hlavou, aniž bych mu cokoli vysvětlovala, což pro mě oproti předchozímu partnerovi byla obrovská úleva," vyzdvihuje Jitka.

"Po devíti měsících randění jsem ale náš vztah chtěla posunout i do praktičtější roviny. Ne že bych rovnou uvažovala o svatbě a dětech, ale potřebovala jsem mít vedle sebe člověka, který se mnou počítá i do budoucna, a druhá strana na to tehdy nebyla připravená," přibližuje důvod dalšího rozchodu. Tehdy si uvědomila, že potřebuje najít zlatou střední cestu mezi citově založenými romantiky a racionálními praktiky a začala ji hledat na internetových seznamkách. Jenže měla příliš vysoká očekávání.

"Někdy jsem si na rande připadala jako mimozemšťan. Byť jsem docela upovídaná a dokážu se s kýmkoli bavit o čemkoli, zažila jsem i schůzku, na které jsme si už po pěti minutách neměli co říct a museli jsme se rozloučit. svěřuje se Jitka.

Čím dál častěji si všímala, že ji schůzky spíš vyčerpávají, než nabíjejí. Začala k nim proto přistupovat bez očekávání, že si konečně někoho najde, a brala je spíš jako sociologický průzkum, při kterém zjišťuje, jak druzí žijí a co je naplňuje. Nakonec dospěla k přesvědčení, že při hledání partnera nemá smysl tlačit na pilu a přestala seznamovací aplikace používat. "Rozhodně nesedím doma v koutě. Zároveň se ale netlačím do vztahu, ve kterém by mi nebylo příjemně, jenom proto, že jsem ve věku, kdy se plodí děti, pořádají svatby a staví rodinná hnízda," dodává Jitka v podcastu. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.