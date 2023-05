Obětovat se pro partnera a při hádce mlčet. Alžběta našla sílu a je šťastně single

Kamarádi, s nimiž vyrůstala v katolickém kraji slovenské Oravy, už často zakládají rodiny. Čtyřiadvacetiletá novinářka Alžběta naopak zažila jen dva vztahy a nyní žije šťastně single. Je společenská a seznamování jí nedělá potíže. Nechce ale s někým chodit jen proto, že na to má věk. V podcastu Co z tebe bude?! prozrazuje, jestli se někdy bojí samoty i jestli se mezi zadanými necítí jako outsider.

Alžběta si dřív v partnerském vztahu, v rodině i ve škole bála prosazovat svou. Díky terapii si ujasnila, že by neměla potlačovat sama sebe jenom proto, aby ji ostatní měli rádi. | Foto: Tomáš Vocelka

Alžběta pochází z oravského regionu na severu Slovenska, kde dodnes vládne silná křesťanská tradice. Přestože je nejstarší ze čtyř sourozenců a rodiče ji měli v osmadvaceti letech, připouští, že se jim na místní poměry narodila docela pozdě. Jiní rodiče si totiž pod vlivem katolické výchovy pořizovali děti ještě dřív. Zároveň si mezi příbuznými odmalička všímala lidí, kteří po třicítce a někdy i později zůstávali single, a začala k nim vzhlížet.

"Mám tety a strýce, kterým je dneska třeba už přes padesát a stále žijí sami. Část rodiny se na ně vždycky dívala skrz prsty a říkala, že mají staromládenecké, nebo staropanenské manýry. Pro mě se ale stali vzorem. Líbilo se mi, že jsou vzdělaní, zcestovalí, a i když nemají partnera, dokázali si život zařídit tak, aby byli spokojení," vyzdvihuje Alžběta. Sama si z nich proto vzala příklad - už v dospívání byla knihomol, chodila do skautského oddílu, vedla školní časopis a snila o práci novinářky, což se jí nakonec splnilo.

S klukem začala poprvé randit až v maturitním ročníku, ale vydrželo jí to jen pár měsíců. Že by si pomalu měla někoho najít, začala častěji slýchat po nástupu na vysokou školu. "Rodiče to neřešili. Babičky a dědečkové mi ale říkali, že už bych se mohla vdávat, když jsem zrovna něco dobrého navařila. Nebo si po nedělním obědě povídali o některých mých vrstevnících z řad vzdálených příbuzných, kteří už měli po svatbě, nebo dokonce vychovávali děti, a chválili je, že už mají v životě všechno zařízené," vypráví Alžběta.

První vážný vztah prožila během covidu se svým spolubydlícím. Měla však sklon upozaďovat svoje potřeby a přizpůsobovat se co nejvíc partnerovi, což po půl roce vedlo k rozchodu. Nějakou dobu se pak snažila seznámit přes aplikaci Tinder, než po několika neúspěšných pokusech dospěla k závěru, že nemá smysl o vztah usilovat jenom proto, aby nebyla sama. Postupně opět přestala cítit prázdnotu, když na ni doma nikdo nečekal, a začala si znovu užívat chvíle, kdy se může o samotě věnovat svým koníčkům nebo se scházet s kamarády.

Zároveň ale přiznává, že se po poslední partnerské zkušenosti musela zbavit své tendence za každou cenu vyhovět druhým. "Uvědomila jsem si, že než abych se se svými blízkými měla pohádat, zůstávala jsem radši potichu. Chovala jsem se tak v rodině i ve škole. Jsem hodně společenská a vždycky jsem se bála, že když si budu příliš prosazovat svou, nebudu zapadat. Od lidí v okolí jsem například někdy slýchala, že když budu moc velká feministka, nikdo mě nebude chtít. Díky terapii jsem si ale postupně ujasnila, že bych neměla potlačovat sama sebe jenom proto, aby mě měli ostatní rádi," svěřuje se Alžběta v podcastu. Rozhovor s Alžbětou najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.