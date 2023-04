"Ve Vietnamu přece tlustí lidé nejsou." Míša kvůli poznámkám od okolí přestala jíst

Míša se narodila v Česku, ale její rodiče pocházejí z Vietnamu. Odmala na ni proto působí nejen evropské, ale také asijské standardy krásy, které více lpí na útlé postavě. Komentáře ohledně svého těla si začala uvědomovat asi v deseti letech. Vyústilo to až v hubnutí hladověním a vynecháváním jídel. Dnes se k sobě a svému tělu snaží být laskavější. O své cestě mluvila v podcastu Co z tebe bude?!

Jako malá Míša velmi ráda jedla. Postupně se začala trochu zakulacovat. Až do doby, kdy začala vnímat hodnocení okolí, jí to nevadilo. "Známí, které jsem dlouho neviděla, komentovali, jak vypadám, byli negativně překvapení. Byla jsem smutná, že mě soudí na základě vzhledu. Když jsem byla roztomilejší, chovali se ke mně jinak," vzpomíná.

Když nastoupila na Vysokou školu ekonomickou, začala hubnout. Bohužel vůbec ne zdravě. "V prváku se toho dělo opravdu hodně, takže jsem vynechávala jídlo spíš nechtěně. Potom jsem si ale začala všímat, že díky tomu rychleji hubnu," popisuje, jak se dostala do bludného kruhu hladovění a vynechávání jídel. Trvalo asi dva roky, než si uvědomila, že tudy cesta nevede. Okolí jí nastoupený směr nijak neulehčovalo. Míša musela poslouchat, že by bylo dobré, kdyby se znovu "smrskla" do své vyhladovělé podoby.

Vietnamské standardy krásy považuje za přísnější než ty evropské. "V Česku si připadám jako relativně dobře vypadající, nebo jsem si alespoň nepřipadala tak špatně. Ve Vietnamu mě ale vždycky brali za tu silnější." Tamní část rodiny jí tuto skutečnost naznačovala komentářem, že je "velká".

"Neřekli to na rovinu. Když jsme byli v tržnici, jeden pán směrem ke mně pronesl, že ´ve Vietnamu přece nejsou tlustí lidé´. To byl velmi negativní zážitek." Dnes už si zmíněnou zkušenost tolik nepřipouští. "Soustřeďuji se hlavně na to, že se jedu setkat s příbuznými a více poznat svou kulturu. Vždycky si ale s sebou beru oblečení, které mě víc zakryje," vypráví.

Tím bohužel rozdílné vnímání normality na asijském a evropském kontinentu nekončí. Asijci také rozlišují mezi dvěma typy očních víček - těmi, které mají takzvanou kožní řasu a působí, že jsou menší, a těmi, které vypadají více "evropsky". "Já mám právě ty s kožní řasou, a to mě v dětství trochu trápilo. Chtěla jsem mít větší oči, světlejší pleť a být vyšší," vyjmenovává. Dnes se své tělo snaží oceňovat spíše za to, co dokáže, než za to, jak vypadá.

