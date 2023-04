Franz Kafka by to možná nenapsal lépe. Anna-Marie začala už během studií pracovat na oddělení komunikace jednoho státního úřadu. Zprvu byla nadšená a sršela nápady. Brzy ale zjistila, že o její elán není zájem, na pozici totiž nebylo co dělat. Čas od času vykonávala pár nesmyslných úkonů a nudila se. To u ní vedlo až k rozvoji depresí a vyhoření. Svou zkušenost sdílela v podcastu Co z tebe bude?

Práce, kterou Anna-Marie vykonávala, nebylo mnoho a rozhodně ji nelze považovat za podnětnou. Původně měla na pozici natáčet videa na sociální sítě a komunikovat s médii, časem se ale její povinnosti proměnily: "Když třeba některá ze sekretářek nevěděla, jak naskenovat dokumenty, hodilo se to k nám na oddělení, bylo jich třeba dva tisíce," vzpomíná dnes na to, jaké úkoly v práci dostávala. Aktuálně.cz · Z nudy v ubíjející práci měla depresi. Anně-Marii "pomohl" až ozbrojený bezdomovec Pokud se náhodou naskytly nějaké zajímavé činnosti, většinou se jich chopila její nadřízená. "Víš, že na to máš, že se to chceš naučit, ale nedostaneš šanci," přibližuje své tehdejší pocity frustrace. Původní nadšení Anny-Marie se začalo měnit v čím dál větší apatii. Po pár měsících už nebyla schopna vykonávat ani minimum jednoduché agendy, kterou měla na starost. Vlivem nespokojenosti v zaměstnání se u ní začaly rozvíjet také deprese. Zatímco v úřadě měla problém realizovat ty nejjednodušší úkoly, doma si někdy nedokázala ani vyprat nebo uklidit. "Přišla jsem z práce, lehla si a mazlila se s kočkou. Když si člověk připadá méněcenný a neschopný v práci, hledá ujištění, jestli náhodou není neschopný úplně ve všem. Nedokázala jsem si vyprat, někdy jsem ani nevěděla, jestli mám čisté spodní prádlo," vzpomíná. Anna-Marie si dlouho neuvědomovala, v čem je problém, měla pocit, že si za paralýzu může sama a musí se vzchopit. Než prohlédla, že si pravděpodobně prochází vyhořením, přikládala vinu sobě. "Připadala jsem si bezcenná, měla jsem pocit, že nedokážu fungovat na pracovním trhu, i když jsem z předchozí práce věděla, že to není pravda," říká. K odchodu z úřadu se odhodlala asi po roce, přispěla k němu i značně bizarní událost, k níž došlo v rámci jejích pracovních povinností. Při obchůzce po nemovitostech úřadu se setkala s agresivním pobudou, její nadřízení se ale k nebezpečnému incidentu stavěli laxně. Nové místo si našla asi za týden. Příznaky depresí i vyhoření okamžitě odezněly. Během pohovoru do nového zaměstnání si dávala pozor zejména na to, zda mají mladí lidé možnost se na své pozici někam posouvat a jak velká je fluktuace zaměstnanců. Dodává, že svým příběhem rozhodně nechce prohlubovat stereotypy o státní správě, zdůrazňuje, že se jednalo spíše o problém špatného vedení. Rozhovor s Annou-Marií najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty. Autor fotografie: Tomáš Vocelka Co z tebe bude?! Podcast o niterných problémech mladých lidí v rychle se měnícím světě. Zabývá se mimo jiné genderovou identitou, vztahem k vlastnímu tělu a profesní krizí. Jednotlivé díly moderují Tomáš Maca a Clara Zanga.

1. díl podcastu představuje Yukiho a jeho spletitou cestu k nebinaritě.

2. díl se věnuje Matějovi, který s humorným nadhledem zavrhuje chlapáckou představu mužství. Pere, žehlí, neřídí auto a stará se o dceru.

3. díl v příběhu Anny odhaluje, s jakými problémy se potýká krásná a inteligentní žena v mužském světě. (19. března)

4. díl ukazuje, že můžete být pohledným mladíkem, a přesto nesnášet své tělo. Jirka je sice umělec a model, nemůže se ale na sebe podívat do zrcadla. (26. března)

5. díl nabízí pohled Čechovietnamky Míši, která se vyrovnává se stereotypy v zemi, kde se narodila, i ve vlasti svých rodičů. (2. dubna)

6. díl je o Adéle, která během pandemie přibrala na váze a okolí jí to dává na potkání nemístně najevo. (9. dubna)

7. díl je o Nicol, kterou téměř zotročil provoz divadelní kavárny. Po kompletním vyhoření našla překvapivou úlevu v korporátu. (16. dubna)

8. díl podcastu ukazuje naopak druhou stranu korporátu. Sabina v toxické firmě přibrala 25 kilo a dopracovala se k úzkosti, z níž se dodnes léčí. (23. dubna)

9. díl podcastu je o nemoci z nečinnosti. Lidé většinou vyhoří z přepracování, Anna-Marie ale upadla do depresí kvůli nudě v práci (30. dubna)

