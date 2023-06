Na tenhle svět dítě nepřivedu. Bezdětná hasička Bára nechce přelidnit planetu

Zatímco její vrstevnice se rozplývají nad miminky, hasička Bára tikání biologických hodin ani v jednatřiceti necítí. Představa, že by se vzdala své práce a stala se jednou z unavených a podrážděných matek, které vídá ve svém okolí, ji děsí. Proto se rozhodla zůstat bezdětná. V podcastu Co z tebe bude?! přitom přiznává, že vyrostla v idylickém rodinném prostředí a vždycky se ráda starala o druhé.

Bára žije už osm let s partnerem. Mají byt, stabilní zaměstnání i podporující rodiče, kteří by jim v případě potřeby pomohli s hlídáním. Přesto se oba shodli, že potomky mít nechtějí. "Když mi bylo kolem dvaceti, říkala jsem si, že dodělám vysokou školu, najdu si práci a pak s přítelem začneme pracovat na miminku. Přišlo mi to normální. Najednou jsem ale byla vystudovaná, zaměstnaná a touha po mateřství pořád nikde. Všichni mi říkali, že to časem přijde, jenže nepřišlo. Po letech čekání jsem si uvědomila, že mít dítě je volba a že si ho pořizovat nemusím," říká Bára.

"Někomu může moje rozhodnutí připadat sobecké, ale se svým současným životem jsem naprosto spokojená a nedokážu si představit, že by mi ho dítě narušilo. Kdyby se ve mně probudil mateřský pud, tak bych svoje pohodlí obětovala, ale nevidím důvod, proč bych měla podstoupit takhle zásadní změnu kvůli něčemu, o co nestojím," vysvětluje hasička, která pracuje jako operátorka na tísňové lince. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje a věnuje se svému psovi. "Je možné, že mi pes dítě vynahrazuje. Není s ním ale zdaleka tolik práce. Když ho občas svěřím svojí mámě, říká, že dostala na hlídání chlupaté vnouče," směje se Bára.

Dobrovolnou bezdětnost si zvolila i proto, aby nepřispívala k přelidnění planety. Trápí ji, jakým směrem se společnost v době klimatické krize a všudypřítomných digitálních technologií ubírá. "Když jsem v práci zmínila, že bych nechtěla přivést dítě do tohohle světa, ostatní mě měli za naprostého blázna. Namítali, že se teď přece máme nejlépe v historii. Blahobyt, ve kterém žijeme, s sebou ale nese spoustu negativ. Vyrůstat v prostředí sociálních sítí musí být třeba pro psychiku malého človíčka obrovská nálož," upozorňuje Bára.

Přiznává přitom, že měla vždycky sklony o někoho pečovat. V dětství se starala o své mladší sourozence, dnes si hýčká psa a přítele. "Pečovatelský pud jsem zdědila po svojí mamince. Z výchovy mám zažité, že žena se má starat o domácnost, a dělám to ráda. Nebaví mě jenom žehlení. Když potom kolegům vyprávím, jak pro přítele chystám krabičky s jídlem nebo jak vychovávám psa, všichni se diví, proč nemám děti. Říkají, že bych byla skvělá máma. Mně ale děti opravdu nic neříkají. Když vidím video, na kterém jí dvouleté batole lžičkou kaši a patlá ji všude kolem sebe, vstávají mi vlasy hrůzou," přibližuje Bára v podcastu Co z tebe bude?!. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.