Křehké mužské ego ničí svět, říká Matěj, který pečuje o dceru, zatímco žena pracuje

Úlohou muže je vydělávat peníze, zatímco žena má udržovat teplo rodinného krbu. S touhle stereotypní představou se třicetiletý Matěj setkal mnohokrát. Sám se jí ale svazovat nenechává. Aby jeho manželka nemusela opouštět zaměstnání, ochotně se ujímá péče o svou malou dceru i o domácnost. V podcastu Co z tebe bude?! také vysvětluje, proč jsou ženy dobré řidičky a proč je v pořádku, že muži pláčou.

Třicetiletý Matěj se stará o malou dceru, aby jeho žena mohla jít do práce. Odmítá být stereotypním mužem, i když si ho kvůli tomu rodina dobírá. | Foto: Tomáš Vocelka

Matěj je vystudovaný architekt, s kamarádem ale provozuje malou firmu na výrobu hraček. Jeho manželka dělá projektovou manažerku v technologické společnosti a zaměstnání si na zkrácený úvazek ponechává i v době, kdy je na rodičovské dovolené s rok a půl starou dcerou. Oba mohou pracovat z domova, což jim podle Matěje usnadňuje, aby si péči o dítě mezi sebou dělili.

"Přijde mi skvělé, že si můžu vzít dceru každé pondělí s sebou do dílny, zatímco moje žena jde do práce. Jednak ji její povolání baví a taky se chce podílet na rodinném rozpočtu, což je i pro mě úleva, protože nás nemusím živit sám. Zároveň si od mateřské role v zaměstnání trochu odpočine a domů se vrací nabitá energií. Abych jí řekl, že má zůstat v domácnosti a vydělávat budu já, protože jsem chlap? To bych nikdy nevypustil z pusy," zdůrazňuje Matěj.

Rozdělení na mužské a ženské práce s manželkou nedodržují. "Moje žena třeba ráda řídí, zatímco já řízení nesnáším. Nevidím proto důvod, abych se s ní o tom hádal. Když je potřeba zajet do servisu, nechávám to na ní. Sám naopak klidně peru plíny, vysávám nebo po ránu vařím dceři snídani," říká Matěj. U svých příbuzných z řad starší generace se ale často setkává s nepochopením. "Žádná návštěva se neobejde bez nějaké narážky," dodává.

Za všechny problémy světa podle něj může křehké mužské ego. I proto se před svou manželkou snaží otevřeně přiznávat své chyby a slabosti. "Upřímnost je ve vztahu hodně důležitá. Když si partneři dokážou promluvit o čemkoli, co je trápí, vždycky se jim nakonec podaří najít společnou cestu," vyzdvihuje Matěj. V podcastu Co z tebe bude?! se mimo jiné svěřuje, jak se vyrovnal se smrtí své matky a jak se jiným mužům naučil říkat, že je má rád.

Rozhovor s Matějem si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.