Kazma napálil štáb pořadu Prostřeno i statisíce diváků. Soutěžící Karel byl nastrčený herec

před 12 minutami

Ve středu vyšel na Streamu další díl pořadu One Man Show, který zřejmě bude mít nejvyšší sledovanost ve svých dějinách. Odhaluje totiž realitu březnových dílů Prostřeno se soutěžícím Karlem, který údajně trpí Touretteovým syndromem. Ve skutečnosti se však jednalo o najatého herce, který předstíral IT specialistu spícího v rakvi a žijícího se slepicí jménem Babiš. Štáb One Man Show prozradil, že chtěl poodhalit zákulisí těchto reality show a zároveň pomoci kolegovi, který syndromem trpí.

Březnové Prostřeno na Primě s IT specialistou Karlem Ondrkou, který údajně trpí Touretteovým syndromem, se stalo možná nejznámějším dílem v dějinách tohoto pořadu o vaření.

Exot Ondrka s dvaceti dioptriemi, permanentní erekcí, slepicí Babiš a rakví místo postele je však ve skutečnosti herec najatý pořadem One Man Show na Streamu. Pravdu se mohla televize Prima dozvědět ve středu, kdy se díl o zosnovaném televizní skandálu objevil na internetu.

Po odvysílání pořadu na Primě byl Karel Ondrka podle Kazmy Kazmitche, moderátora pořadu One Man Show, nejvyhledávanějším hercem na Československé filmové databázi (ČSFD), hned po Emmě Watsonové.

Televize Prima v reakci na pořad na Streamu uvedla, že děkuje Kazmovi a všem jeho kolegům za to, že postavili pořad o vaření na úroveň fenoménů jako je mistrovství světa v hokeji nebo Český lev. Sdělila rovněž, že Kazma alespoň lidi přesvědčil, že pan Ondrka nebyl najat přímo Primou.

Co dokážou televize v honbě za sledovaností

Aby Karla Ondrku do Prostřena vybrali, rozhodl se štáb One Man Show udělat z něj podivína, který bydlí v centru Prahy a pravidelně ze sebe vyráží sprostá slova. "Zajímá nás, co všechno jsou ochotný dnešní televize skousknout v honbě za sledovaností," řekl Kazmitch v díle s názvem Odhalení největšího televizního skandálu v Česku.

Aby se nezačalo spekulovat o komplotu, vymyslel pořad One Man Show vše do posledního detailu. Ondrkovi dali do ucha miniaturní sluchátko, díky kterému byl neustále ve spojení se štábem. V televizi nosil na uchu neustále telefonní handsfree sluchátko.

Natáčení medailonku do Prostřena probíhalo v jedné z budov Seznamu, v místnosti s polopropustným zrcadlem. Diváci Streamu se tak můžou dívat, jak Kazmitch sedící za zrcadlem radí do sluchátka Karlovi, která sprostá slova má říct. Kameramani pořadu Prostřeno nemůžou udržet smích a produkční je upozorňuje, že se jedná o naprosto neprofesionální chování.

Reality show v reality show

Podobný trik s propustným zrcadlem využil štáb One Man show také v domnělém Karlově bytě. Ten byl ve skutečnosti pronajat a upraven ze čtyřpokojového na dvoupokojový. Ve dvou skrytých místnostech si udělal štáb zázemí své reality show. Po celém bytě umístili spoustu skrytých kamer. "A štáb Prostřena dodnes neví, že se stal součástí naší reality show," uvedl Kazmitch.

Zbytek místností upravili tak, aby byl obrázek rádoby exota Karla kompletní. Na toaletu tak vyvěsili plakáty stroze oděných žen, do vany dali rybičky, řasy, rohlíky a nafukovacího dinosaura. Do obývacího pokoje přidali rakev, vedle ní umístili klec se slepicí jménem Babiš a spoustu plakátů s polonahými staršími ženami. V kuchyni rozmístili na jeden stůl veškeré nádobí a potraviny. A přidali také speciální troubu. Ta vydávala hotové jídlo, které se ale od toho, jež Karel předtím připravoval, zcela lišilo.

Protože ačkoliv byl Karel Ondrka v Prostřenu, vařit neumí. Jídlo tak připravovali v restauraci v domě, kde momentálně vaří i michelinský kuchař Oldřich Sahajdák. "Je jedním ze tří kuchařů v České republice pyšnící se michelinskou hvězdou. No a právě on teď o pár pater níž se svým týmem připravuje úplně stejné menu jako Karel. Jenže z těch nejluxusnějších surovin a nejlíp jak dokáže," popsal Kazmitch.

A tak zatímco Ondrka matlal menu z nejhorších surovin podle instrukcí Romana Vaňka, šéfa Pražského kulinářského institutu, podával skrytý štáb do falešné trouby hotové pokrmy přes okno bytu. Nikdo ze štábu Prostřena nepojal žádné podezření. Od prozrazení skrytých kamer přitom kolektiv One Man Show dělila tenká stěna. "Stačí, aby někdo kýchnul a okamžitě nás uslyší," komentoval průběh moderátor. Ve falešných místnostech byli celkem patnáct hodin.

Gastrofyzikovi jídlo od michelinského kuchaře nechutnalo

Výsledky však stojí za to. Skryté kamery ukázaly, jak se štáb Prostřena snaží být na oko empatický, přitom Karla přes SMS pomlouvají u svých známých. Nebo jak vyvolávají konflikty mezi soutěžícími.

Machinaci v pořadu udělali i tvůrci One Man Show. Údajný soutěžící Pavel, jenž má problémy s alkoholem, je totiž také členem štábu pořadu na Streamu. Právě Pavel měl nahrávat Karlovi při záchvatech a notovat si s ostatními soutěžícími. Pavlův je také byt, ve kterém pak Karel ničí při záchvatu věci.

Destruktivní záchvat Ondrky měl být pro štáb kolem Kazmitche zárukou toho, že tento díl Prostřeno vstoupí do dějin televizního vysílání a napíšou o něm také další média. Což se stalo.

Pořad kromě intrik produkce Prostřeno také ukázal, že ne všichni lidé jsou gastroexperti. K pokrmu michelinského kuchaře Sahajdáka totiž gastrofyzik Viktor, manžel těhotné soutěžící Lindy, řekl, že mu nechutná a čekal něco jiného. "Opravdu jsem odmítl doslova a do písmene se toho dotknout…" řekl kameramanovi muž, jenž by měl coby odborník na gastrofyziku rozumět vlastnostem, výběru, přípravě a kombinaci potravin.

Manipulace se soutěží pro dobrou věc



Že lze manipulovat také s výsledkem soutěže ukázala také domluva štábu One Man Show, který Karla i Pavla instruovali k tomu, aby dali nejvyšší hodnocení důchodkyni Janě, která tak Prostřeno vyhrála. "Schválně si pusťte tenhle díl Prostřena ještě jednou. Teď už ale s vědomím toho, co je na druhé straně," uzavírá odhalení Kazmitch.

Na konci pořadu se diváci také dozvídají, co za celým komplotem je. Nápad reality show v reality show napadlo štáb kvůli jednomu z jejich členů - Markovi Kotalíkovi, který Touretteovým syndromem trpí.

"Televize Prima a také tvůrci Prostřena by rádi ocenili skutečnost, že celá tato akce měla v konečném důsledku osvětový charakter a Kazma a jeho tým pomohli alespoň částečně veřejnosti osvětlit problematiku nemoci zvané Touretteův syndrom," uvedla ve svém prohlášení televize.

Většina lidí totiž tuhle neuropsychiatrickou poruchu nezná. Projevuje se pohybovými a zvukovými tiky a často se vyskytuje spolu s dalšími poruchami chování, jako je hyperaktivita s poruchou pozornosti nebo sebepoškozování. V České republice pomáhá lidem trpícím tímto syndromem a jejich rodinám občanské sdružení ATOS.

Podle jejího předsedy Ondřeje Fialy, považuje mnoho lidí projevy syndromu za opilost, vliv drog nebo bláznovství. "Lidi s Touretteovým syndromem bývají pak často terčem posměchu, šikany ve škole, a to je pak ten největší problém," uvedl v pořadu Fiala.

Díl One Man Show s využitím pořadu Prostřeno měl proto posloužit i jako osvěta, aby se více lidí dozvědělo, co to vlastně Touretteův syndrom je a jak se projevuje. A to se tvůrcům povedlo, podle moderátora se totiž slovní spojení stalo po odvysílání Prostřena nejvyhledávanějším heslem na českém internetu.