"Jiří, tam už jí nesahej." Režisér Rafťáků musel Mádla v roli puberťáka krotit

Na natáčení filmu Rafťáci to zajiskřilo a šlo o víc než letní lásku. Při vzniku filmu se daly dohromady hned dva páry. Režisér Karel Janák se zamiloval do o sedmnáct let mladší herečky Veroniky Khek Kubařové a jejich vztah vydržel dokonce sedm let. Jak letní láska vydržela druhému páru? A při jakých scénách musel režisér krotit Jiřího Mádla? Dozvíte se v Historkách z placu.

2:26 "Jako kdybych točil Pozdravy z kožených kalhot." Režisér Rafťáků musel Mádla velmi krotit | Video: Aktuálně.cz