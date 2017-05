Prezident není car, Miloši. Nemůžeš se chovat jako Putin, glosuje vládní krizi Tonda Blaník

před 55 minutami

"Hele, já osobně si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ses na tu politiku prostě vybod. No proč, už je toho prostě moc, Andreji," radí v bonusovém dílu Kanceláře Blaník domnělý lobbista Tonda Blaník. Ačkoliv byl poslední díl páté série uveden před více než měsícem, současná vládní krize si podle tvůrců říkala o bonus. Reagují tak na časté dotazy fanoušků, co si o sporu vlády i prezidenta myslí guru Blaník.

Současná vládní krize a spor premiéra Bohuslava Sobotky s prezidentem Milošem Zemanem si podle tvůrců Kanceláře Blaník žádaly bonusový díl. Online Přímý přenos: Vít Bárta byl ufňukaný lhář, ale proti vám férový chlap, vmetl Babišovi Kalousek sledujeme "Přiznávám, že tak bizarní scénář, který se aktuálně odehrává v naší politice, bychom nevymysleli a ani nemáme v úmyslu ho trumfovat. Bonusový díl je jen naše reakce na časté dotazy fanoušků, co na vše říká Tonda," uvedl producent Milan Kuchynka. "Vy jste přece neměla nic nahrávat" "Žížalo, kde seš? Tys měl držet Sobotku pod krkem, aby podal demisi, a ne jezdit do Francie na mistrák," říká v úvodu dílu s názvem Toníčku, nevzlykej hlavní hrdina. A poté shrnuje události z minulého čtvrtku, kdy prezident Zeman přijal demisi premiéra, který ji ale ve skutečnosti na Hrad nepřinesl. "Ty vole, on měl bejt na kolenou a místo toho vypadá jako klaďas. Kdybys tam byl, taks moh aspoň vypnout mikrofony," říká Blaník na adresu Sobotky. Trapas na Hradě. Levitující Zeman mířil na Sobotku světelným mečem, smějí se lidé na Facebooku číst článek Poté, co domluví s Žížalou, zavolá Blaník své asistence Lence a žádá vysvětlení nahrávek Andreje Babiše s již bývalým novinářem Mladé fronty DNES Markem Přibilem. Z telefonického rozhovoru tak vyplývá, že za únik nahrávek může právě asistentka Tondy Blaníka: "Ale vy jste přece neměla nic nahrávat, vy jste měla jen zapsat, na čem se dohodli. (…) Nikdy, nikdy nic nenahrávejte, to není slušný," cepuje asistentku předtím, než se Blaník rozbrečí, že se o něco snaží, ale lidi mu to kazí. "Prezident není car, Miloši" Při svém už legendárním hovoru na toaletě se pak příteli Liborovi svěřuje, že neměli dávat dohromady Miloše s Andrejem. "To je horší než krakatit, ty vole. No jestli ty dva vyhrajou volby, tak v tomhle státě nezůstane kámen na kameni," glosuje možnou budoucnost Česka Blaník. "Jo, já vím, že je to stejně moje chyba. Ale jak to mám napravit, maminko?" ptá se v telefonickém rozhovoru se svou matkou. A tak zavolá prezidentovi a poprosí jej, jestli by se od téhle chvíle nemohl začít chovat slušně. "Ne, ne, ne, nic mi není. Já vím, že se Sobotkou to byl můj nápad, ale prezident není car, Miloši. Nemůžeš se chovat jako Putin, nemůžeš si dělat, co chceš, prostě by si zase pro změnu mohl jednou respektovat ústavu, ju?" pokračuje Blaník. Pak zavolá ministrovi financí. "Hele, já osobně si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ses na tu politiku prostě vybod. No proč, už je toho prostě moc, Andreji," zdůvodňuje své rady. A nezapomene brnknout ani Bohuslavu Sobotkovi. "Podívejte se, Slávku, já na vás v tomhle ohledu už tlačím dlouhodobě, ale teď vám to říkám se vší vážností: Musíte se konečně začít chovat jako správnej politik. Vodteď budete mluvit jako kanál, budete ostatní zesměšňovat a nikdy, zdůrazňuji nikdy nebudete mluvit pravdu, je vám to jasný?" poučuje Blaník. Na konci dílu brnká na toaletě na kytaru cover Karla Kryla s názvem Toníčku, nevzlykej. "Prší a na Hradě zahřmělo… Agrofert jezevce láká, Miloši Slávka se zachtělo.." Role Marka Přibila byla všem známá, byl přijat jako člověk na černou práci, sám jsem tomu nechtěl věřit, říká bývalý redaktor MF Dnes Martin Biben. | Video: Filip Horký | 08:03

