Babiš je studnice nápadů. Nevím, kde to bere, říká jeho imitátor z Babišových dobrot

Komik, zpěvák a IT specialista Adam Vrbas se proslavil 10. května na demonstraci v Brně jako "falešný Babiš". Imitoval ministra financí, proti němuž se manifestovalo, zkoušel si kupovat hlasy koblihou v pytlíku s názvem Babišovy dobroty. Když je nikdo nechtěl, rozčiloval se, že je to kampaň proti němu. V pondělí se pak Babišovy dobroty objevily jako pořad na internetové televizi Stream.cz a díky sociálním sítím získaly značnou popularitu. Vrbas ovládá vicepremiérovu "českoslovenštinu", specifický slovník i způsob argumentace. "Imitovat jsem ho začal před kamarády. Když se mě na něco ptali, odpovídal jsem z legrace jako Babiš," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Adame, kdy vás vlastně napadlo imitovat Andreje Babiše?

Babiše jsem začal imitovat asi před rokem, když jsem zaslechl jeho osobitý způsob obhajoby. Jen tak před kamarády, když se mě třeba na něco ptali, odpovídal jsem z recese jako Babiš. Přišlo mi to komické.

A jak z toho vznikl pořad Babišovy dobroty na internetové televizi Stream?

Jednalo se původně o stand-up vystoupení, ale protože o něj nebyl zájem, rozhodl jsem se ho zveřejnit ve formě videa.

Jak vděčná je pro imitátora Babišova specifická československá mluva?

Nepovažuji se za imitátora, talent na to trochu mám, ale doposud jsem se tomu věnoval jen v rámci legrace v okruhu kamarádů a známých. Pro mě je jeho mluva těžší v tom, že se opravdu musí nastudovat, aby člověk vychytal, jaký slovenský nebo československý výraz v dané situaci použít. Na druhou stranu je to hodně specifické, takže se dá jeho napodobení přiblížit i při méně přesné barvě hlasu a v tom je to vděčné.

Máte vytvořený nějaký Babišův slovníček? Ministr financí hodně používá výrazy jako "kecy", "zadání", "účelovka", "kampaň"…

Ten už si bohužel nosím v hlavě. Babiš je v tomhle studnice nápadů, nevím, kde to bere, ale vždy mě tím velice pobaví. Snad přijde brzo zase s něčím novým.

Máte se ještě od něj co učit?

Určitě, třeba neumím veselého Babiše nebo empatického Babiše. Něco jde samo a něco se musím naučit podle nahrávek. Žádné z výše zmíněných jsem ale zatím neslyšel. Přímo od něj bych se asi nic kromě slovních obratů a hlášek učit nechtěl.

Minulý týden jste se jako "falešný Babiš" objevil i na brněnské demonstraci. Jak vás lidé přijali?

Prvně jsem se bál, jestli to nebudou považovat za provokaci, byli hodně v rozpacích. Po vystoupení na pódiu to ale přijali s humorem, za což jsem rád, protože legrace je hlavní důvod, proč tohle dělám.

Jak to vypadá s Babišovými dobrotami do budoucna? Plánujete pořad jako dlouhodobý projekt?

Plánoval jsem přibližně pět dílů. Nějaký materiál mám, ale chci reagovat i na aktuální situaci, takže hodně záleží, jak se vše bude vyvíjet. Když jej odvolají, bude tu pořád jako šéf politické strany ANO a jako potenciální budoucí premiér. Určitě se nechystá zmizet z veřejného života. Na druhou stranu vím, že téma Babiš není nevyčerpatelné, a rád se budu v rámci oboru věnovat příjemnějším námětům, než je politika.

Pěkně jste také imitoval Richarda Krajča. Pomohla vám v tom třeba průprava z kapely Rolling Stones Revival, ve které působíte?

Trochu jsem spíš imitoval Tomáše Kluse a pak v refrénu Krajča. To jsem nestudoval vůbec, občas jsem takhle zpíval z legrace u ohně a pak mi to skrze Kryštof Kemp zapadlo do scénáře. Průprava z různých kapel, ve kterých jsem zpíval a zpívám, mi samozřejmě pomohla výrazně. Učil jsem se zpívat za chodu a cvičit jsem začal až po několika letech.

Jaké je vlastně vaše původní povolání?

Dlouhá léta jsem pracoval v IT. V kanceláři už mě to nebavilo, tak jsem se rozhodl dělat muziku a živá vystoupení, stand-upy. Pokud se to nepovede, vrátím se k počítači.