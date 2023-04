Prkna, která znamenají vyhořet. Nicol se po práci v divadle "uklidila" do korporátu

Ještě před dvěma roky trávila veškerý čas v práci, kamarády i koníčky zanedbávala a dovolenou neznala. Dnes už svému zaměstnání sedmadvacetiletá Nicol nevěnuje víc úsilí, než musí. V divadlech a kavárnách zažila vyhoření, a tak se raději "uklidila do korporátu". "Došlo mi, že můj pracovní výkon nedefinuje, jaký jsem člověk," říká v podcastu Co z tebe bude?! o problémech mladé generace.

Nicol odmalička slýchala, že kdo chce v životě něčeho dosáhnout, musí se pilně učit a dostávat jedničky. Proto vždycky byla svědomitá studentka a krédem svých výkonově orientovaných rodičů se řídila i na vysoké škole. Jenže nastoupila na divadelní vědu, kde absolventům pro získání uplatnění nestačí akademické znalosti a potřebují taky praxi. Vedle samotného studia si tak už v prvních semestrech sehnala práci - začala se věnovat marketingu divadelních akcí.

Ocitla se v prostředí, kde je workoholismus životním stylem a zažila období, kdy se podílela na pěti projektech zároveň. "Divadelní produkční jsou zvyklí pracovat pořád. Sice si neustále stěžují, že nemají žádný osobní život, ale zároveň to berou jako nutnost. Kdo nemaká od nevidím do nevidím, nemůže být dobrý produkční. A já jsem chtěla být dobrá. Dělala jsem ale na projektech, ve kterých nebylo moc peněz. Proto jsem si musela najít další práci, která mě uživí, a skončila jsem za barem v divadelní kavárně," vypráví Nicol.

Kvůli finanční situaci i vyčerpání se rozhodla divadelní branži opustit a v kavárně přešla na pozici provozní. Volného času jí však nepřibylo - právě naopak, nadále pracovala od rána do noci. Že je na pokraji svých fyzických i duševních sil, si připustila před dvěma lety, když se odhodlala zajít na terapii. Náznaky depresivních a úzkostných stavů pociťovala už dřív, ale snažila se je zlehčovat. Až když se zdravotní problémy vystupňovaly do neúnosné míry, přiznala si, že jediným řešením je dát výpověď.

"Dospěla jsem do fáze, kdy jsem ráno nemohla vstát z postele a nechtěla jsem se vídat ani se svými kamarády. Trápily mě vyrážky i zažívací potíže. Ze všeho mi bylo tak špatně, že jsem radši nejedla. Tělo mi dalo najevo, že jsem překročila svoje hranice. Dlouho jsem se z toho sbírala, ale všechny potíže nakonec postupně odezněly," přiznává Nicol. V podcastu Co z tebe bude?! popisuje, jak přestala odvozovat vlastní hodnotu od profesních úspěchů a našla si zaměstnání, ve kterém dělá jen to, co má ve smlouvě. Rozhovor s Nicol najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty