Rolling Stones zahájili turné. Zpěvák Jagger i po osmdesátce celý večer tančí

Na zaplněném stadionu v americkém Houstonu tuto neděli večer britská kapela The Rolling Stones zahájila další turné. Někteří na koncert přiletěli z jiných měst v obavě, že skupinu založenou roku 1962 uslyší naposledy. Původní bubeník Charlie Watts zemřel před třemi roky, zpěvák Mick Jagger a kytarista Keith Richards vloni oba oslavili osmdesátku.

Vystoupení na stadionu v nejlidnatějším městě státu Texas přihlížely vyšší desítky tisíc lidí. Spousta z nich měla trička či čepice s logem kapely, známým vyplazeným jazykem. Hudebníci tu zahájili letní turné po USA a Kanadě, na němž odehrají 19 koncertů, ten poslední uprostřed července poblíž San Franciska.

Kapela, která už existuje přes 60 let, koncert tradičně začala skladbou Start Me Up. Za zvuku jejího riffu vběhl na pódium Mick Jagger v černých kalhotách, šedé košili a třpytivém stříbrném saku. Písní z roku 1981 okamžitě rozhýbal i první řady stojících diváků.

Jagger, který v létě oslaví 81. narozeniny, celý večer při zpěvu tančil, skákal a divoce gestikuloval, jak od kapely soustředěné okolo bubeníka Steva Jordana opakovaně vycházel na molo k prvním řadám. Podle agentury AP obecenstvo vícekrát rozezpíval.

"Ahoj Houstone. Je skvělé být zpátky ve státě jedné hvězdy," řekl Jagger v narážce na přezdívku Texasu související s někdejší texaskou republikou z 19. století. Divákům také oznámil, že když už se Rolling Stones po letech podívali do Houstonu, navštívili zdejší Johnsonovo vesmírné středisko spravované agenturou NASA. Později žertoval o Buc-ee's, což je texaský řetězec čerpacích stanic, k němuž patří i největší benzinová pumpa na světě.

Jaggera celý večer doprovázeli osmdesátiletý kytarista Keith Richards, který s ním kapelu v roce 1962 zakládal, a šestasedmdesátiletý druhý kytarista Ronnie Wood. Ten je členem sestavy od roku 1975.

Společně tvoří jádro formace, sedmašedesátiletý bubeník Jordan se přidal až v roce 2021. Doplnili je dva klávesisté, baskytarista, dechová sekce a vokalisté.

Koncert přenášený na velké obrazovky trval přes dvě hodiny a zahrnul 18 skladeb včetně hitů Sympathy for the Devil, Gimme Shelter, Paint it Black, Jumping Jack Flash nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Všechny pocházejí ze 60. let.

Méně prvoplánové podle agentury AP bylo, když skupina naživo zařadila skladbu Rocks Off z dvojalba Exile on Main St. vydaného roku 1972 nebo Out of Time, jež zněla roku 2019 ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina.

Poprvé naživo je skupina doplnila skladbami Angry, Sweet Sounds Of Heaven nebo Mess It Up z loňského alba Hackney Diamonds, jejich prvního s původním materiálem od roku 2005. Jako tradičně dostal prostor i kytarista Richards, který sám zazpíval píseň Little T & A z roku 1981.

Oficiální čísla návštěvnosti pořadatelé neuvádějí, stadion pojme přes 70 tisíc lidí. Podle webu prodávajícího vstupenky StubHub dvě hodiny před koncertem zbývalo méně než 2 procenta celkových lístků. V davu bylo možné zahlédnout posluchače všech generací, přestože převažovali lidé starší 60 let.

"Vždycky je taková radost je vidět. Jsou úžasní. Tak strašně je to hraní baví," říká šestapadesátiletá posluchačka Greta Brasgallaová, která na koncert přicestovala z texaského El Pasa. Bylo to posedmé, kdy Rolling Stones slyšela naživo, a ne naposled. Lístek už má i na červnový koncert v Atlantě.

S obavou, že by toto turné mohlo být jejich poslední, se svěřovalo více posluchačů. "Pokaždé na ně jdeme a říkáme si, jestli už to není naposled. Fakt se toho bojíme," dodává další návštěvnice koncertu Savannah Welchová, která přicestovala z texaského Austinu. Na koncert Rolling Stones vzala i svého syna Charlieho.

Britská skupina vyrazila na turné po dvouleté pauze. V roce 2022 se představila v několika evropských městech, v USA naposledy účinkovala v rámci turné No Filter v roce 2021, jen několik týdnů po smrti bubeníka Charlieho Wattse. Jako předkapelu s sebou letos vzali islandské rockery Kaleo, americké Ghost Hounds nebo kytaristu a zpěváka Joea Bonamassu. V Houstonu však před nimi vystoupil zdejší rodák Gary Clark Jr.

