Nejdůležitější člověk, který kdy žil, říká režisér Nolan o vynálezci atomové bomby

Neznám žádný příběh, který by byl napínavější a obsahoval více zvratů, paradoxů nebo etických dilemat, zvolal režisér Christopher Nolan, když na lasvegaském festivalu CinemaCon představil nové záběry ze svého filmu o vynálezci atomové bomby Robertu Oppenheimerovi. Jeden z nejočekávanějších snímků roku začnou česká kina promítat 20. července.

Podle agentury AP snímek vypráví o mimořádném a charismatickém americkém teoretickém fyzikovi, který žil v letech 1904 až 1967 a nadobro změnil svět coby lídr týmu, jenž v Los Alamos v Novém Mexiku sestrojil první jadernou zbraň. "Nejlepší mozky z celé Ameriky se zoufale snažily předstihnout nacisty a vyvinout atomovou bombu dřív, než se to podaří nepříteli. Věděly, že mohou zažehnout oheň, který spálí celý svět, a přesto to riskovaly," popisuje Nolan.

Hlavní roli Oppenheimera ztvárnil s kloboukem na hlavě šestačtyřicetiletý Ir Cillian Murphy, jenž s režisérem spolupracuje od filmu Batman začíná z roku 2005. Českým divákům je známý jako Jozef Gabčík ze snímku Anthropoid o atentátu na protektora Reinharda Heydricha. "Nevím, jestli se nám s takovou zbraní dá věřit. Ale vím, že nacistům se s ní věřit nedá," říká v novince kolegům v tajné laboratoři. Ta je schválně umístěná v pustině Los Alamos, odkud vědci nemají kam utéct a jak odsud vynášet informace.

Dále v novince účinkují Robert Downey Jr, Josh Hartnett, Casey Affleck, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malek nebo herečky Emily Blunt a Florence Pugh. Matt Damon hraje amerického generála, který dá zelenou jednomu z testů jaderné bomby. "Pokud tenhle knoflík zmáčkneme, jak moc je pravděpodobné, že zničíme celý svět?" ptá se ve snímku Damon. "Téměř nulová. Téměř," odpoví Oppenheimer.

Nejen tuto scénu režisér ukázal tento týden návštěvníkům festivalu v Las Vegas. "Ať se vám to líbí, nebo ne, Oppenheimer je nejdůležitější člověk, který kdy žil. Svět, v němž dnes žijeme my, formoval on. Ať už ho změnil k lepšímu, nebo horšímu," řekl na pódiu. Vědcův příběh označuje za sen a noční můru v jednom. Oppenheimer nejdříve vynalezl nejničivější zbraň v dějinách lidstva, načež se stal jejím nejhlasitějším kritikem. "Musíte to vidět, abyste tomu uvěřili," láká Nolan.

Film natočil ve formátu IMAX v barvě i černobílé, mezi nimiž bude přeskakovat zřejmě podle toho, zda se daná scéna odehrává ještě za druhé světové války, nebo už po ní. "Ale nebude tam přehnaně mnoho černobílé, nebojte," ujišťuje tvůrce.

Na projektu poprvé spolupracoval s firmou Universal Pictures poté, co se rozešel se svým dlouholetým studiem Warner Bros. Neshody mezi nimi vznikly za pandemie, kdy se Warner Bros rozhodli uvádět své filmy včetně Nolanova akčního Tenetu online na platformě HBO Max, místo aby počkali na znovuotevření kin. Režisér přesvědčený, že jeho díla si lidé zaslouží vidět na velkém plátně, tento krok zkritizoval.

Právě Oppenheimerovým příběhem chce znovu ukázat, v čem tkví síla klasického filmu. Snímek zamíří do kin v dnes již téměř nepoužívaném 70mm filmovém formátu, klasickém 35mm i prémiových formátech jako IMAX nebo Dolby Vision. A nové záběry představené v Las Vegas podle serveru Variety.com vypadaly náležitě lákavě. Znázorňují, jak vědec sestavuje zbraň schopnou připravit o život do té doby nepředstavitelný počet lidí, stejně jako pozdější epizodu, kdy Sověti vyrobí svou atomovou bombu a objeví se podezření, že kdosi z Los Alamos nepříteli vynášel přísně tajné informace.

Jako předloha Nolanovi posloužil Oppenheimerův životopis, který čtvrtstoletí psal současný americký novinář Kai Bird s dnes již nežijícím historikem Martinem J. Sherwinem. Když ho roku 2005 vydali, dostali za něj Pulitzerovu cenu, doplňuje server Hollywood Reporter.

Nolan už při zveřejnění prvního traileru oznámil, že na plátně ukáže explozi jaderné bomby bez použití digitálních triků. Jak přesně toho docílil, neupřesnil. Má se jednat o historicky první jaderný test z července 1945, kterým vyvrcholil tajný projekt s krycím názvem Manhattan. U městečka Alamogordo v Novém Mexiku tehdy americká vláda otestovala výbuch plutoniové jaderné zbraně stejného typu, jakou několik týdnů nato shodila na Hirošimu a Nagasaki.

Nolan už kvůli svému poslednímu snímku Tenet nechal zničit vyřazený model letadla Boeing 747. V novince si dle vlastních slov dává záležet, aby co nejdetailněji znázornil vědeckou část vývoje jaderné bomby, od samotné exploze po fungování kvantové mechaniky, což je fyzikální teorie rozšiřující klasickou mechaniku na atomové a subatomové úrovni.

Christopher Nolan je jedním z nejoceňovanějších a komerčně nejúspěšnějších režisérů v Hollywoodu. Upozornil na sebe trilogií filmů o Batmanovi, stejně jako sci-fi Počátek nebo válečným Dunkerkem. Novinku o Oppenheimerovi nejen natočil, také ji koprodukoval a napsal scénář. "Je to jeden z nejnáročnějších projektů, na nichž jsem se kdy podílel," uzavřel režisér vystoupení v Las Vegas.

Video: Trailer z filmu Oppenheimer