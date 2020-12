Prodávají nás se slevou. Režisér Nolan kritizuje dohodu Warner Bros. s HBO

Christopher Nolan, jeden z nejdůležitějších režisérů pracujících pro studio Warner Bros., ostře kritizuje nejnovější rozhodnutí firmy uvést všechny filmy chystané na příští rok zároveň v kinech a na streamovací službě HBO Max. Autor letošního snímku Tenet to nepovažuje ani za správné obchodní rozhodnutí a vadí mu, jak firma přelomovou změnu oznámila.

"Udělali jednostranné rozhodnutí. Neřekli to ani lidem, se kterými spolupracují," vyjádřil se Nolan pro agenturu AP.

"Je tu tolik skvělých filmařů, kteří náruživě a pilně roky pracují na projektech pro velké plátno za účasti skvělých hereckých hvězd. A tyhle všechny teď studio prodává se slevou na začínající streamovací službě," říká Nolan.

Firma minulý týden oznámila, že své filmy chystané na rok 2021 včetně čtvrtého dílu Matrixu, superhrdinské Suicide Squad nebo sci-fi Duna uvede souběžně v kinech a pro Američany na službě HBO Max. Krok vzbudil nevoli v Hollywoodu a prohloubil skepsi ohledně budoucnosti biografů. "Nepamatuji, že by nějaké rozhodnutí v oboru vzbudilo takovou kritiku," tvrdí Nolan.

Krok Warner Bros. již minulý týden odsoudil Adam Aron, šéf největšího světového provozovatele kin AMC. Jak připomíná agentura AP, Christopher Nolan je ale prvním významným filmařem, který se rozhodl promluvit veřejně. Navíc jde o autora s Warner Bros. úzce spjatého.

Padesátiletý americko-britský režisér s firmou spolupracoval na každém svém snímku od Insomnie z roku 2002. K těm komerčně nejúspěšnějším patřily batmanovská trilogie Temný rytíř, snímek Počátek, sci-fi Interstellar nebo válečný Dunkerk.

"Není to správné. Není to ani správné obchodní rozhodnutí. Takhle se ke svým filmařům nemůžete chovat," vzkazuje Nolan veřejně.

V rozhovoru pro časopis Hollywood Reporter se následně vyjádřil ještě ostřeji. "Někteří největší filmaři a herci večer předtím usínali s domněním, že pracují pro nejlepší studio na světě. A ráno zjistili, že ve skutečnosti pracují pro nejhorší streamovací službu na světě," uvedl.

Warner Bros. na jeho výroky nereagovali. Vyjádřil se ale John Stankey, šéf telekomunikační firmy AT&T, která vlastní Warner Bros. i HBO Max.

"Vím, že se o tom na trhu hodně mluví. Takový šum vznikne vždy, když změníte obchodní model," řekl Stankey. Nadále je přesvědčený, že dohoda mezi Warner Bros. a HBO prospěje filmařům, kinům i divákům a že právě "konzumenti dlouhodobě rozhodnou, kterou cestou se bude obor ubírat".

Christopher Nolan naposledy letos uvedl celovečerní sci-fi thriller Tenet v hlavní roli s Johnem Davidem Washingtonem. Ten do nového způsobu distribuce Warner Bros. ještě nezapadá, na nosičích DVD a Blu-Ray a na streamovacích službách jako Amazon Prime či iTunes se objeví 15. prosince. Sám režisér je rád, že se "Tenetu tenhle zmatek vyhnul".

3:58 Na hraně pozérství a geniality. Záleží na vás, jestli si Tenet užijete, říká kritik Kamil Fila. | Video: Jakub Zuzánek, Kamil Fila

Tenet byl prvním a nakonec také jediným letošním velkorozpočtovým filmem, kterým se studia v době pandemie koronaviru pokusila přilákat diváky zpět do biografů, a to ve chvíli, kdy byla kina ve většině světa zavřená již půl roku.

Kvůli špatné epidemiologické situaci však diváci v New Yorku nebo Los Angeles neměli, jak Tenet koncem léta vidět. Prodeje vstupenek zůstaly za očekáváním a Warner Bros. i konkurence na neúspěch zareagovali tím, že své další velkorozpočtové filmy odložili na příští rok.

Celosvětově Tenet s rozpočtem přes 200 milionů dolarů utržil přes 300 milionů, v nákladech však nejsou započítány investice do marketingové kampaně a o tržby se Warner Bros. dělí s distributory a kinaři. Nejpravděpodobnější tedy je, že firma nakonec na Tenetu prodělá desítky milionů dolarů.

Christopher Nolan přesto tržby ve výši 300 milionů dolarů považuje za dobré. "Vysílá to optimistický signál, že se kina jednou zase otevřou a že pokud lidé budou mít, na co do nich chodit, tak chodit budou," věří režisér.

"Všichni v branži jsou přesvědčeni, že lidé kina neodepsali. Teď jen všichni uvažují v krátkodobém horizontu, což je v tak hrozné situaci asi nevyhnutelné," dodává Christopher Nolan.

Deník New York Times tento týden napsal, že štáby pracující na 17 filmech, které Warner Bros. příští rok uvedou na HBO, se o tomto plánu dozvěděly až 90 minut předtím, než byl oznámen. Firma se tak snažila zamezit tomu, aby informace utekla na síť předčasně.

Herci a jejich agenti teď začínají být nervózní, co pro ně nový model znamená. Většina nejznámějších hollywoodských hvězd běžně uzavírá smlouvy, které jim v případě úspěchu filmu garantují procenta z tržeb.

Pokud se nyní studia jako Warner Bros. začnou zaměřovat ne na dosažení co nejvyšších tržeb v kinech, ale na zisk co nejvíce předplatitelů svých streamovacích služeb, může to mít dopad i na platy herců. S Warner Bros. spolupracují například Denzel Washington, Margot Robbieová, Will Smith, Keanu Reeves, Hugh Jackman nebo Angelina Jolieová.

New York Times to ilustrují na příkladu superhrdinského filmu Wonder Woman 1984, který Warner Bros. již o Vánocích uvedou na HBO Max. Aby k tomu studio přimělo představitelku hlavní role Gal Gadotovou a režisérku Patty Jenkinsovou, domluvilo se s nimi, že každá dostane přes 10 milionů dolarů. Částka jim má vykompenzovat právě ušlá procenta z tržeb.