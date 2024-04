Recenze: Vyšetřují Maštalír a Hofmann. Nový seriál se rozjíždí jako solidní krimi

Ostravští kriminalisté sledují místo činu. Mladá žena zabitá obzvlášť brutálním způsobem má četné pohmožděniny v oblasti hlavy i genitálií. Objevují se první stopy, vrah možná brzy unikne za hranici kamsi na východ. Je třeba jednat. A hrdinové minisérie Vedlejší produkt, jejíž první část v neděli večer vysílá Česká televize, nemají čas zaobírat se tím, zda vyšetřování probíhá vždy podle pravidel.

Detektiv Josef Krulich, kterého v třídílné novince ztvárnil Tomáš Maštalír, není vysloveně impulzivní typ. Vlastně uvažuje hodně racionálně, tedy až do chvíle, než mu kdokoli začne bránit v honbě za spravedlností. A to se bohužel děje často.

Když je potřeba napíchnout bez povolení telefon podezřelého, Josef si najde cestu. Když mu kolegyně z oddělení analýzy DNA a dalších stop tvrdí, že prozatím ze škrtidla nezískali potřebný vzorek, hrdina nemá problém urazit ji i celý její tým.

A jakmile s kolegou Michalem zjistí, že ten obří dvoumetrový chlap, který před nimi uprostřed noci stojí na schodech ubytovny, je hledaný vrah, neváhají na něj skočit. V tom je Michal hraný Martinem Hofmannem ještě o kus větší přeborník. Ani jeden netuší, že ta hora masa bývala běloruským olympionikem a šampionem v řeckořímském zápase. I tak nakonec skončí v policejním voze - tedy nejprve tak, že proletí dovnitř hlavou okénkem řidiče.

Scenáristé Jakub Režný a Aleš Preis napsali svižnou syrovou kriminálku plnou protagonistů, kteří mnohdy nejednají podle správných vyšetřovacích postupů. Přitom se nepotřebují svými činy holedbat a tvářit jako Clint Eastwood.

Zatímco Režný má scenáristické zkušenosti například ze zdařilého televizního snímku Dukla 61, Preis je aktivní policista, který se "potřeboval vypsat ze zraněné policejní duše", jak řekl. A jistá frustrace z toho, kterak kvůli papírování a protokolům pachatelé unikají detektivům přímo pod rukama, je ze seriálu cítit od prvních chvil. Vlastně je to, alespoň soudě dle prvního dílu, ústřední téma.

Když se podaří chytit a obvinit běloruského vraha, hrdinové obdrží prémie - a jako bonus od šéfky místní mordparty Petry v podání Zuzany Stivínové dostává Josef "příležitost" prozkoumat složky s nevyšetřenými, odloženými starými případy.

Sice k tomu má své řeči, nakonec ale příležitost uchopí zodpovědně. A skutečně nalézá kauzu, která by se mohla dát objasnit. Kdyby k jejímu promlčení a uzavření nezbývalo pouhých 16 dnů a kdyby tím, kdo může pohnout s důkazy, nebyla dotyčná kolegyně schopná provést analýzu DNA, jíž Josef nedávno urazil. A hlavně kdyby šéfka nedala jasný pokyn, že tento případ se otevírat nebude.

Vedlejší produkt rozhodně netrpí tím, že by dlouze chytal dech jako tolik českých minisérií, které v první části kolikrát trochu hledají sebe sama i své diváky. Režisér Peter Bebjak už se v krimi žánru dostatečně zabydlel a těží z dobře napsaných postav. Ty sice zapadají do známých vzorců, nikdy ale nespadají do vyslovených klišé.

Šéfka Petra není žádný rigidní tyran, který by trápil své lehce bohémské podřízené. I když je - z hlediska své pozice pochopitelně - musí krotit, působí férově. Navíc jasně dává Josefovi najevo, že si za její rozhodnutí může sám. Neboť kdyby nyní přišel za kolegy s požadavkem na analýzu, které se coby funkční metodě nedávno neprávem vysmál, měli by ho akorát za debila.

Podobně funguje i pošťuchování s některými méně oblíbenými spolupracovníky, jako je Míra vybavený velkým knírkem a lehce slizkou ironií herce Alberta Čuby. Nikdo není jen figurka.

0:39 První díl minisérie Vedlejší produkt vysílá Česká televize tuto neděli. | Video: Česká televize

Josef pochopitelně Petru neposlechne a pouští se do vyšetřování dávné vraždy na vlastní pěst. V první třetině příběhu je zatím zřejmé, že právě toto překračování hranic bude hlavní téma.

Nová minisérie nechce glorifikovat policisty, kteří se pohybují mimo zákon. Prozatím spíše vyjadřuje frustraci z toho, když z různých důvodů není možné jednat.

Po zhlédnutí úvodního dílu zůstává zároveň spousta otevřených dvířek pro další zvraty a motivy. Například co rvavý, impulzivní Michal tají před všemi včetně parťáka Josefa. Nebo jak do nevyšetřených případů zapadá bývalý kolega, který je kdysi měl na starosti.

Vedlejší produkt se rozjíždí jako solidní kriminálka, u níž je cítit, že spoluscenárista Preis skutečně dodal "maso v podobě různých skutečných příběhů, na nichž jsem pracoval", jak řekl. Byť avizuje, že poměr skutečnosti a fikce bude tak padesát na padesát.

Uvidíme, kam se novinka vyvine a zda se jí právě motiv honby za spravedlností za takřka každou cenu podaří vytěžit nejen jako známý stereotyp detektivní produkce, ale coby nosné, mimo jiné etické téma.