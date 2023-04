Jak oživit televizní dinosaury. Nový díl Power Rangers na Netflixu má jasno

Morfujeme – to slovo bylo pro děti vyrůstající v 90. letech minulého století takřka zaklínadlem. Seriál Strážci vesmíru neboli Power Rangers vtrhl do českých televizí coby nakažlivý popkulturní odpadek. Ostatně k tomu, že pochází z jakéhosi audiovizuálního smetiště, se hlásil už tím, že příběh začal nálezem vesmírné popelnice a odklopením víka. Nyní, po 30 letech, jej autoři nadzvedli znovu.

Speciální hodinová epizoda nazvaná Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy se minulý pátek u příležitosti výročí objevila na Netflixu. Připomíná oblíbený i vysmívaný seriál o skupince teenagerů, kteří ovládají karate a "morfují" neboli mění se v superhrdinské zachránce vesmíru, přičemž v boji proti těm nejdrsnějším padouchům pilotují obří robotické dinosaury.

Strážci vesmíru byli zhmotněním trendů i nevkusu poslední dekády minulého století. Japonskou předlohou ovlivněný americký pořad běžel 29 televizních sezon, v průběhu prvního roku od uvedení prodal tři miliony videokazet a během následujících dekád také enormní množství hraček - do roku 2012, ze kdy pochází poslední údaj, celkově za 80 milionů dolarů.

Nyní se tvůrci vyzbrojeni nostalgií rozhodli přivést zpět všechny ty nechtěně legrační atributy, díky nimž děti seriál milovaly. A nová epizoda vsází čistě na staré triky. S typickým produktem své doby si těžko počít něco jiného než pokusit se replikovat jeho starý šarm.

Není to poprvé. Před šesti lety vznikl celovečerní film o Power Rangers s rozpočtem okolo 100 milionů dolarů, který ukázal, že papundekloví hrdinové oblečení v jasných barvách vzdorují současnějšímu uchopení. Součástí snímku sice byla honička natočená v jediném záběru z vnitřku auta a pokus rozehrát vztahy mezi skupinkou teenagerů, jenže nakonec diváci odcházeli z kina s tím, že tento materiál může těžko konkurovat aktuálním superhrdinským příběhům od Marvelu. Vznikla jen ta nejnudnější verze Rychlých šípů, v níž chybí dynamika, neboť každý je v posledku oním extrémním správňákem Mirkem Dušínem.

Původní seriál byl plný stereotypů. Hrdinové rozlišení podle kostýmů v základních barvách spektra nezískávali svá poznávací znamení zcela náhodně - žlutou si oblékala Asijka, černou Afroameričan. Zároveň ale příběh ztělesňoval sny desetiletých dětí, že hrdinou se může stát kdokoli.

Power Rangers dávali prostor dívkám a různým etnikům, stejně jako mladíkům, kteří nevynikali sportovní postavou ani výsledky. S trochou nadsázky to byl Star Trek pro generaci mileniálů. Podobně jako tento sci-fi seriál ze 60. let i Power Rangers mísili laciné kulisy a naivní zápletku se snahou předat základní demokraticko-humanistická poselství těm nejmenším divákům. Byť Star Trek pochopitelně cílil na dospělé a dodnes nezestárl, protože jeho hrdinové řeší univerzální etická i společenská dilemata, na něž neexistují zcela triviální odpovědi.

Strážci vesmíru si vystačili s jednodušší maximou: když se spojíme, nakopeme všem zadky. A jak se dnes ukazuje, tato nostalgie už může vtáhnout jen skalní fanoušky vzpomínající na dětství - na rozdíl třeba od Cobry Kai, další akční série od Netflixu oživující jiný relikt tehdejší doby o mládeži, co umí karate.

Cobra Kai v nadsázce tvrdí, že všechny problémy světa lze vyřešit pomocí bojového umění. A tuto jednoduchou premisu chytře kombinuje s generačním dramatem i akčními a komediálními scénami ze středoškolského prostředí. Staví na béčkových základech a vtipně vrací do popředí někdejší macho hvězdy akční kinematografie, které zde neobratně zápasí s vlastními předsudky a čelí moderním problémům - od šikany po stárnutí.

Power Rangers se v nové epizodě také pokouší navléci do starých kostýmů původní hrdiny. Jenže tento dárek ke kulatinám se moc nepovedl. Jednak tito lidé středního věku při souboji s takzvanými formeláky - šedivě oblečenými pohůnky hlavní "záporačky" Rity Repulsy - vypadají ještě o poznání komičtěji, než když tytéž kousky prováděli před třemi dekádami.

Především se ale z původního obsazení vrátili jen dva: David Yost coby modrý Ranger Billy Cranston a Walter Emanuel Jones v roli černého strážce Zacka Taylora. Ten sice vytáhne své zvláštní pohyby na pomezí hiphopového break dancu a karate, tím ale jen posílí rozpaky, zda nostalgie ospravedlňuje vytahovat z hlubin 90. let na světlo podobný nános klišé.

Epizoda skládá poctu těm, kdo už se zúčastnit nemohli. Představitelka žluté Rangerky, vietnamská rodačka Thuy Trang, tragicky zesnula při autonehodě v roce 2001, bylo jí 27 let. Herec Jason David Frank neboli zelený a posléze bílý strážce loni spáchal sebevraždu, dožil se 49 roků.

Tím potíže s obsazením bohužel nekončí. Kdyby to nebylo nemístně cynické, skoro by se chtělo říci, že osudy představitelů by vydaly na podstatně zajímavější počin než křečovitá snaha vrátit na obrazovky kouzlo původního seriálu. Červený strážce Austin St. John byl loni zatčen za podvody spojené s covidovým dotačním programem v USA a růžová strážkyně Amy Jo Johnsonová nabídku zahrát si po letech hrdinku v kostýmu prostě odmítla.

Diváci se tak dočkali jedné poměrně banální epizody, v níž dcera žluté strážkyně objevuje, co se stalo matce, a pokouší se pomstít, aby došla k poznání, že lepší než pomsta je spravedlnost. Mezitím se objeví staré známé propriety jako létající retro automobil či zmatený robůtek.

Dnešní děti už se tomu nejspíš vysmějí, ostatně nemají se tu moc s kým identifikovat. A pamětníci mohou se směsí vzpomínek a soucitu hledět na primitivní triky či rutinní akční choreografie, které jsou snad ještě odbytější než dřív.

V době, kdy seriály jako Cobra Kai inovují donedávna lehce skomírající akční žánr, jsou unavené střihy na detail, v němž někdo neuměle kopne nohou, spíš politováníhodné. Pokud jste ve správném věku, lze si říci: ano, i toto bylo naše mládí. A možná to může být hodinové rozptýlení či "provinilé potěšení" pro všechny, jimž se přejedla temnota a ambivalentnost dnešních superhrdinských světů. Ale to je tak vše.