Výbuch atomové bomby bez triků. První trailer představuje film o Oppenheimerovi

O teoretickém fyzikovi Robertu Oppenheimerovi a atomové bombě, kterou pomohl stvořit, natočil svůj nejnovější film oceňovaný americký režisér Christopher Nolan. Ze životopisného snímku nazvaného jednoduše Oppenheimer toto pondělí zveřejnil první trailer. Film ukáže explozi jaderné bomby bez použití digitálních triků, česká kina ho uvedou 20. července.

Podle serveru Variety.com novinka mapuje život a etické otázky spjaté s odkazem Roberta Oppenheimera, který žil v letech 1904 až 1967 a za druhé světové války řídil vývoj první jaderné zbraně v tajné laboratoři v Los Alamos. "Představujeme si budoucnost, ale naše představy nás děsí. Nebudou se toho bát, dokud to nepochopí. A oni to nepochopí, dokud to nepoužijí. Nevím, jestli se nám s takovou zbraní dá věřit," říká v traileru.

Ve filmu ho ztvární šestačtyřicetiletý Ir Cillian Murphy, českým divákům známý jako Jozef Gabčík z filmu Anthropoid o atentátu na protektora Reinharda Heydricha. Murphy už s režisérem Nolanem spolupracoval na filmech Počátek, batmanovské trilogii nebo Dunkerku.

Vědcovu manželku Kitty hraje Emily Bluntová, dále účinkují Robert Downey Jr, Matt Damon, Florence Pughová, Gary Oldman, Rami Malek nebo Kenneth Branagh. Jako předloha posloužil Oppenheimerův životopis, který čtvrtstoletí psal současný americký novinář Kai Bird s dnes již nežijícím historikem Martinem J. Sherwinem. Když ho roku 2005 vydali, dostali za něj Pulitzerovu cenu.

Režisér Nolan patří k nejznámějším v oboru, snímek tak vzbuzoval pozornost už dopředu. Zájem o něj autor ještě posílil tento měsíc, když řekl, že filmový výbuch atomové bomby s kolegy stvořili bez pomoci digitálních triků. Nolan už kvůli svému poslednímu snímku Tenet nechal zničit vyřazený model letadla Boeing 747.

"Natočit test Trinity bez použití počítačových triků byla dost výzva," řekl Nolan časopisu Total Film. Operace Trinity označuje historicky první jaderný test z července 1945, kterým vyvrcholil tajný projekt s krycím názvem Manhattan. U městečka Alamogordo v Novém Mexiku tehdy americká vláda otestovala výbuch plutoniové jaderné zbraně stejného typu, jakou několik týdnů nato shodila na Hirošimu a Nagasaki.

Na místě byla sestavena 30 metrů vysoká železná konstrukce, na jejímž vrcholu měla být puma odpálena. Ve vzdálenosti devíti kilometrů vláda nechala zbudovat tři pozorovací bunkry. Exploze byla slyšet na stovky kilometrů daleko, tlaková vlna smetla každého, kdo nebyl schovaný. Obrovská ohnivá koule se proměnila v oblak hřibovitého tvaru dosahující výšky 12 kilometrů. Z masivní ocelové konstrukce vlivem intenzivního tepla nezbylo téměř nic. Oppenheimer byl účinky zbraně zděšen.

Právě ve snaze zprostředkovat zážitek chtěl režisér nynějšího filmu Christopher Nolan znázornit vědeckou část co nejdetailněji, od samotné exploze po fungování kvantové mechaniky, což je fyzikální teorie rozšiřující klasickou mechaniku na atomové a subatomové úrovni. "Co se šíře a záběru týče, je to jeden z nejnáročnějších projektů, které jsem kdy dělal," avizuje Nolan.

S kameramanem Hoytem van Hoytemou, nominovaným na Oscara za Dunkerk, mimo jiné přesvědčili firmu IMAX, aby speciálně pro ně vyrobila nový černobílý typ materiálu.

Oppenheimer bude od roku 2000 první snímek, který režisér Nolan nevydá u společnosti Warner Bros. S tou se rozloučil za pandemie po svém zatím posledním Tenetu. Warner Bros. tehdy kvůli protiepidemickým opatřením začali zveřejňovat filmy online na streamovací platformě HBO Max, což režisér kritizoval. Oppenheimera teď natočil pro konkurenční Universal Pictures.