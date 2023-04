Disney oznámil tři filmy ze světa Star Wars. Ten o rytířce Jedi Rey natočí Pákistánka

Po několika letech, kdy se rozrůstala prostřednictvím televizních seriálů, přibudou ve sci-fi sáze Hvězdných válek hned tři celovečerní filmy. Ten první má vyprávět o rytířce Jedi Rey, kterou opět ztvární Angličanka Daisy Ridley. Na pátečních oslavách Star Wars v londýnské konferenční hale Excel to oznámila společnost Lucasfilm, která jednu z nejlukrativnějších hollywoodských sérií zaštiťuje.

Daisy Ridley již hrála Rey ve třetí trilogii Hvězdných válek z let 2015 až 2019. | Foto: Lucasfilm

Dívku z chudé planety, jež v sobě objeví nadpřirozené schopnosti, ztvárnila dnes třicetiletá herečka ve třetí trilogii Hvězdných válek z let 2015 až 2019. Naposledy ji diváci viděli v deváté epizodě s podtitulem Vzestup Skywalkera. Právě na ni novinka naváže. Ukáže, jak Rey obnovuje řád rytířů Jedi zhruba 15 let po událostech ze Vzestupu Skywalkera, píše server Variety.com.

Snímek natočí čtyřiačtyřicetiletá oscarová dokumentaristka Sharmeen Obaid-Chinoy původem z Pákistánu, která vloni režírovala několik dílů superhrdinského seriálu Ms. Marvel. Scénář nových Hvězdných válek píše Steven Knight, známý jako autor Gangů z Birminghamu nebo Pluku mizerů.

Podle Variety.com půjde o první Star Wars režírované ženou a zároveň člověkem jiné než bílé barvy pleti. "Většinu života jsem se setkávala se skutečnými hrdiny, kteří bojovali proti represivním režimům a měli takřka nulové šance. Což je myslím v jádru každých Star Wars," říká režisérka Sharmeen Obaid-Chinoy, která natočila portrét několika Pákistánek napadených kyselinou nebo dokument o dívce, již se pokusila zavraždit její vlastní rodina.

Společnost Lucasfilm od roku 2012 spadá pod nadnárodní konglomerát Walt Disney Company. Ten v posledních letech produkoval zejména seriály Star Wars, budoucnost filmové ságy byla doteď nejistá. Původně měla Patty Jenkinsová, režisérka obou dílů superhrdinské Wonder Woman, natočit příběh nazvaný Rogue Squadron o nové generaci pilotů stíhací letky. Další projekt chystal Kevin Feige, šéf studia Marvel. Vývoj obou děl však Disney pozastavil. Také novinka o rytířce Jedi Rey vznikala komplikovaně, původní scenáristé Damon Lindelof a Justin Britt-Gibson z projektu předminulý měsíc odstoupili kvůli tvůrčím neshodám, tvrdí Variety.com.

Lucasfilm v pátek kromě filmu o rytířce Rey oznámil další dva samostatné snímky z téhož sci-fi univerzita. Jeden "až biblicky epický" a vracející se k samým začátkům řádu Jedi se má odehrávat 25 tisíc let před všemi dosavadními příběhy. Natočí jej James Mangold, jenž v těchto dnech dokončuje pátý díl Indiany Jonese.

Třetí filmové Star Wars, tentokrát však z období takzvané Nové republiky, má režírovat Dave Filoni spjatý se seriálem The Mandalorian, doplňuje server The Hollywood Reporter.

V pátek Disney dále promítl první záběry z druhé řady seriálu Andor, ve které budou opět účinkovat herci Diego Luna nebo Stellan Skarsgård. Tento příběh ze světa Hvězdných válek vypráví o vzniku rebelie proti impériu. Natáčení druhé řady skončí v srpnu, ve videotéce Disney+ by se měla objevit příští srpen.

"Když víte, jak skončíte, práce je o hodně lehčí," poznamenal na oslavách tvůrce tohoto seriálu Tony Gilroy. Narážel tím na fakt, že ve vypravěčsky spletitém kosmu Star Wars se dnes většina příběhů odehrává mezi již vylíčenými událostmi. Tvůrci tak nemusí řešit, jak je završit a které z toho plynou důsledky. Druhá řada Andora má opět čítat 12 epizod a skončí zhruba tam, kde roku 2016 začal film Rogue One: Star Wars Story. Ten pro změnu končil tam, kde začala Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje, natočená jako první díl série v roce 1977.

Součástí pátečních oslav Star Wars v Londýně bylo též představení thrillerového seriálu Star Wars: The Acolyte v hlavní roli s Jodie Turner-Smithovou, šestatřicetiletou britskou herečkou známou z filmů Život po Jangovi nebo Bílý šum. Tento příběh se odehrává 100 let před chronologicky prvními epizodami Hvězdných válek, tedy v době, kdy byl řád rytířů Jedi na vrcholu. The Acolyte bude mít premiéru v roce 2024.

V neposlední řadě Lucasfilm představil první trailer ze seriálu Ahsoka o stejnojmenné rytířce Jedi, kterou hraje Rosario Dawsonová. Ve videotéce Disney+ se objeví letos v srpnu. "Tolikrát jsem se při natáčení musela štípnout, že se mi to nezdá, když jsem na place naposledy zapnula světelný meč," řekla divákům v Londýně. "Jsem připravená a strašně se těším. A pokud budeme mít úspěch, slibuji, že se dočkáte druhé řady," vzkázala.