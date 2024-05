Nic pro děti. V Šíleně smutné princezně jsou narážky, které cenzoři raději "zamázli"

“Těch pětadvacet není za to, že děláš vtipy na krále, ale za to, že se jim směješ. To se nesmí.” Třeba tuto hlášku společně s dalšími scénami cenzoři za normalizace z pohádky Šíleně smutná princezna vystřihli. Největší problém měli se zákeřnými rádci, kteří glosovali tehdejší společenské dění. Z filmu tehdy zmizel třeba i rádcovský duet Kujme pikle, který se do pohádky vrátil až po revoluci.

2:01 V Šíleně smutné princezně se objevuje hned několik narážek na tehdejší režim | Video: Michaela Lišková