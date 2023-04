Jak se Tetris dostal zpoza železné opony. Příběh slavné hry vypráví hraný film

Počítačová hra Tetris se do světa šířila za napínavých okolností. Součástí jejího příběhu jsou cesty západních občanů za železnou oponu, útěk před tajnou službou KGB či dramatická jednání o autorských právech mezi západními firmami a hroutícím se komunistickým režimem. Okolnosti připomíná hraný film Tetris, který je od pátku k vidění ve videotéce Apple TV+.

Jak píše agentura AP, snímek vypráví o nizozemském vývojáři Henku Rogersovi, který si roku 1988 na veletrhu v americkém Las Vegas vyzkouší ranou verzi Tetrisu a nemůže na něj přestat myslet. O návykové hře spočívající ve skládání kostek, které padají po obrazovce dolů, se mu začne zdát. Rozhodne se na ni proto získat autorská práva.

Rogers chce vydělat tím, že bude software distribuovat na Západě prostřednictvím modernějších platforem, od osobních počítačů přes toho času nové kapesní konzole jako Game Boy. O licenci na Tetris se však přetahuje několik obchodníků a spory zavedou Rogerse až za železnou oponu, k autorovi hry, ruskému programátorovi Alexeji Pažitnovovi. To vše v době, kdy tu import a export duševního vlastnictví stále podléhají zákonům komunistické země a první sovětská pracoviště s počítači už Tetris zakázaly svým zaměstnancům, protože ti pak nedělají nic jiného, než že ho hrají.

Rogerse ztvárnil Taron Egerton. Pažitnova, jenž vyvinul Tetris roku 1984 coby pracovník moskevské Akademie věd SSSR, hraje Nikita Jefremov. "Jeho počítač z doby kamenné, sovětský šunt Electronika 60, neměl ani grafickou kartu. Dílky ve hře byly jenom spojené hranaté závorky," prohlašuje o něm ve filmu Rogers.

Holanďan cestou do Sovětského svazu potenciálně riskuje život. Jeho filmový představitel řekl agentuře AP, že tak daleko jako Rogers by nešel. "Asi jsem křehčí a zranitelnější než on, který se v nějakém ohledu zjevně vůbec nebál o život," uvažuje Taron Egerton. Právě tato vlastnost mu ale na hrdinovi filmu imponovala. "Je to trochu až kovboj. Ale být v jeho kůži, asi bych kvůli Tetrisu neudělal ani polovinu toho co on," dodává.

Snímek za pandemie koronaviru natočil Jon S. Baird, který měl původně vyrobit další díl akční ságy Kingsman. "Ale v té době nic nešlo dělat, na stole mi přistál scénář Tetrisu, tak jsem zaměřil všechno úsilí na to, abych ho natočil," popisuje. Pro větší atraktivitu se rozhodl hrané pasáže zpestřit často jen několikavteřinovými animovanými vsuvkami stylizovanými v duchu osmibitové grafiky.

Podle agentury AP se díky projektu měli osobně znovu setkat skuteční vývojáři Rogers, který dodnes vede firmu nazvanou The Tetris Company, a Pažitnov, jemuž je nyní 67 let. Kvůli pandemii se to nakonec nestalo. Oba však producentům přiblížili reálie tehdejšího Sovětského svazu, jehož kulisy štáb vytvořil ve skotském Aberdeenu a Glasgow. Režisér říká, že Rogersovi s Pažitnovem se výsledný film zprvu bál ukázat. Nakonec se ale bál zbytečně. "Henkova dcera Maya mi poslala zprávu, že se jim všem strašně líbí," kvituje.

Pro Tarona Egertona, který na sebe nedávno upozornil rolí zpěváka Eltona Johna ve filmu Rocketman, je stále "divné" hrát někoho, kdo dosud žije. Přesto se mu už podruhé podařilo ztvárnit člověka, který jej za to následně pochválil. "Já jsem hlavně rád, že mi to ještě pořád nikdo nedal sežrat," konstatuje.

Tetrisu, který byl inspirován stolní hrou pentomino a jehož nejrůznější verze či klony se v 80. a 90. letech minulého století vyskytovaly na každém druhém počítači, se podle časopisu Forbes legálně prodalo okolo 200 milionů kopií. Až do roku 2019, kdy jej předstihl Minecraft s momentálně zhruba 238 miliony kusů, byl komerčně nejúspěšnější hrou všech dob.

Podle deníku New York Times je nový film "chytrý, mazaný a nečekaně zábavný", asi jako původní Tetris. V jedné rovině vypráví o střetu vyčerpaného komunistického systému s kapitalismem, ve druhé o osobním nasazení a hrdinově ochotě čelit chamtivosti korporací. Postav je tu tolik, že by film vydal na seriál, míní New York Times.

Britský list Guardian upozorňuje, že Tetris se k divákům dostává v době, kdy vznikly také hrané snímky o telefonech značky BlackBerry, teniskách Nike Air nebo panence Barbie. Tvůrci by ale zřejmě nejraději zopakovali úspěch titulu Sociální síť, v němž režisér David Fincher před 13 lety vylíčil vznik Facebooku. Až tak dobrá novinka o Tetrisu není, zaslouží ale uznání a je dostatečně zábavná na to, aby ospravedlnila svou existenci, shrnuje Guardian. Podle něj některé části filmu, v níž se různí podnikatelé snaží navzájem trumfnout a získat práva na distribuci Tetrisu, skýtá podobné potěšení jako třeba sledování seriálu Boj o moc.

