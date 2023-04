Lesk a bída Hollywoodu. Affleckův film o botách Nike je strhující, ale problematický

Hollywood umí udělat uhrančivé konverzační drama z čehokoli. Chcete přikovat diváka k obrazovce disputacemi o machinacích na burze? Prosím, tady je film Sázka na nejistotu. Nejnovější počin režiséra Bena Afflecka zase pro změnu celý vypráví o tom, jak někdo někomu prodal tenisky.

Jmenuje se tak prostě, jak prostý příběh vypráví. Air. Tři písmena, která ve sportovním a obuvnickém byznysu reprezentují variaci na odvěký střet Davida s Goliášem.

Snímek, jejž česká kina od čtvrtka promítají s podtitulem Zrození legendy, začíná v době, kdy do nejvyšší basketbalové soutěže NBA přichází její největší budoucí hvězda Michael Jordan. Jeho význam pro košíkovou, pomyslné soupeření o post nejslavnějšího hráče všech dob, o nějž se ho pokoušel připravit nástupce James LeBron, či poslední okamžiky kariéry už zachytilo mnoho děl, například dokumentární seriál Poslední představení od Netflixu. Jenže onou legendou z názvu novinky není nejslavnější hráč, co kdy nosil dres týmu Chicago Bulls. Ben Affleck místo toho zfilmoval, jak se Jordan upsal firmě Nike a udělal z jejích "kecek" jednu z nejúspěšnějších značek světa.

Takřka celý žánr sportovních dramat se točí kolem podobného mustru. Snímky jako Hráči z Indiany natočení roku 1986 vypráví o outsiderech, kteří překonají sebe sama i nepříznivé podmínky a natřou to favoritům. Nyní tvůrci našli podobný příběh v zákulisí.

Oním outsiderem je Sonny Vaccaro z firmy Nike. Matt Damon ho hraje jako neodbytného chlápka, jenž má vizi a sen. A nehodlá se vzdát, ačkoli veškerá fakta hovoří proti. Píše se rok 1984, Michael Jordan teprve začíná, ale všichni mu věští velkou budoucnost. A jestli talentovaný basketbalista něco nesnáší, jsou to boty od Nike. Tato firma je sice třetí na trhu za společnostmi Adidas a Converse, nejedná se tedy o vysloveného Davida mezi Goliáši. Přesto v cestě stojí jedna zásadní potíž. Nike prodává spíše boty na běhání, pro "baskeťáky" její obuv není dostatečně "cool".

Pokud by navíc Nike chtěla nabídnout Michaelu Jordanovi podobné podmínky jako Adidas, dala by za jediného hráče celý rozpočet, vsadila by na jedinou kartu, což je proti stanovám firmy i opatrné představě ředitele Phila Knighta, jehož hraje sám režisér Ben Affleck. Jenže Sonny ví, proč na tu jedinou kartu vsadit. A také ví, jak zdánlivou slabinu proměnit v přednost.

Snímek Air podle scénáře debutujícího Alexe Converyho se odehrává převážně v kancelářích Nike. A vlastně ani tolik nestojí na očekávatelných konfliktech, třeba na tom, že Sonny Vaccaro bude bojovat proti nadřízeným, prosazovat svůj bláznivý nápad. Zprvu to samozřejmě je problém. Jenže nakonec sledujeme ten nejjednodušší příběh o tom, jak jeho i ředitele Knighta prostoupila velká myšlenka. Přišli na to, kterak rozkopnout dveře marketingu a učinit bezprecedentní krok, jímž změní pravidla celého byznysu.

Ale nepředbíhejme, nejprve je třeba zvládnout dvě věci. Sonny musí obejít agenta Michaela Jordana, který jednání s Nike stejně jako jeho svěřenec vůbec nepřipouští. Oba ví, že by bylo neprofesionální zavolat hráčovým rodičům. Proto Sonny sedá do svého porsche a vyráží rovnou ke dveřím jejich domu. Když zdolá první překážku, objeví se druhý drobný problém: vyvinout za pár dní tu nejskvělejší botu na světě.

Benu Affleckovi se v jistém smyslu povedl husarský kousek. Natočil napínavý film, v němž zužitkovává charisma skvělých herců, od Violy Davisové v roli Jordanovy matky přes Jasona Batemana coby Sonnyho parťáka bojujícího proti firemním zvyklostem po Matthewa Mahera, který se vtělil do šišlavého, plešatého designéra, pro nějž je tvar sportovní obuvi svatým grálem.

Film Air: Zrození legendy umí přenést vášeň postav na publikum, přesvědčit ho, že dělat byznys je pomalu poslání. Je to nejpřímočařejší ztělesnění amerického snu. A v tom zároveň spočívá základní problém. Ben Affleck natočil až staromilský titul, který probouzí zapomenuté síly hollywoodského vyprávění. Umí udělat drama i z minutové sekvence, během níž Sonny kráčí po schodech, zatímco jeho šéf si na pohovce pomyslně kouše nehty, jak dopadl klíčový telefonát.

Sportovní dramata k podobnému efektu potřebují ohromující záběry akce, zúročují rychlost či obratnost hrdinů. Protagonisté snímku Air musí diváky přesvědčit čistě svými verbálními schopnostmi. A daří se jim to.

Podobné motivační příběhy většinou mají svá "ale", kromě potenciální inspirace všem, kdo se cítí být outsidery, a emotivního ztvárnění nenabízejí o mnoho víc. Však se také ty nejpovedenější sportovní filmy či dokumenty posledních let věnují temnějším aspektům sportu a byznysu. Často jsou silné právě proto, že zkoumají ty momenty, kdy se nevítězí.

Tvůrci Air sice vyprávějí o bezprecedentním "dealu" mezi sportovcem a korporací, který mění pravidla a zajistí tak i dalším hráčům nejen fixní sumu, ale zisky z prodeje produktů s jejich jménem. Avšak dělat z podnikatelského kousku takřka ušlechtilou misi, v níž dokonce dojde na vážně míněnou paralelu se slavným projevem Martina Luthera Kinga o tom, jak "měl sen"?

Air je nečekaně strhující, místy i velmi vtipný snímek, který z banální byznysové transakce dělá dvě hodiny zábavy. Zároveň ale nelze zavírat oči před tím, jak absurdní je jeho tón. Jak moc se - byť nezáměrně - stává kritikou toho, co oslavuje. Mít sen není automaticky hodnota. Dokonce nepochybně existuje mnoho lidí, kteří by své sny raději následovat neměli.

Air je tak ve své naivitě a neochotě klást znepokojivé otázky jak ztělesněním Affleckova režijního umu, tak i zhmotněním jisté obludnosti Hollywoodu, který umí dát punc velkoleposti a výjimečnosti čemukoli.