Nejdřív ho pozvala Rihanna, teď festival v Cannes. Johnny Depp zažívá comeback

Festival ve francouzském Cannes příští měsíc zahájí výpravný historický film s hercem Johnnym Deppem, jeho první od ostře sledovaného soudu s exmanželkou Amber Heardovou. Francouzsky mluvený snímek se jmenuje Jeanne du Barry podle milenky krále Ludvíka XV. Toho hraje právě devětapadesátiletý Depp.

Jak píše agentura Reuters, snímek natočila francouzská režisérka, která si říká Maïwenn a sama zároveň ztvární hlavní roli Jeanne du Barry neboli Jeanne Bécu. Ta se narodila jako nemanželská dcera chudé pařížské švadleny. Vyrůstala v klášteře. Díky své inteligenci, půvabu i volnějším mravům rychle stoupala po společenském žebříčku. Z prodavačky, kurtizány a šéfky luxusního nevěstince se proměnila v poslední milenku Ludvíka XV. Francouzský král díky ní opět získal chuť do života.

Ve filmu mezi Ludvíkem a jeho milenkou, teď už hraběnkou Jeanne du Barry vzniká vášnivý vztah. Ona se navzdory všem konvencím a mravům stěhuje do Versailles, kde však příjezd dcery švadleny a bývalé prostitutky vzbudí skandální povyk na dvoře. Madame du Barry žila v letech 1743 až 1793, vláda Ludvíka XV. trvala bezmála šedesát let.

Film o jejich soužití 16. května zahájí 76. ročník festivalu ve francouzském Cannes, kde bude mít světovou premiéru. Nad čtvrtečním ránem to oznámili pořadatelé. Podle agentury Reuters se díky tomu herec Johnny Depp vrátí na výsluní poprvé od loňského června. Hvězdě série Piráti z Karibiku tehdy skončil ostře sledovaný soud s exmanželkou a rovněž hollywoodskou hvězdou Amber Heardovou, která jej obvinila z domácího násilí. Herec popřel, že by ji bil. Soud původně nařídil, aby Heardová zaplatila Deppovi odškodné, zatímco on jí měl uhradit nižší částku kvůli výrokům svého právníka. Heardová se proti verdiktu odvolala, koncem loňského roku však uzavřeli dohodu o ukončení odvolacího řízení.

Oba aktéři byli po dobu soudu vystaveni nepřetržitému zájmu médií. Depp přišel o lukrativní roli v rodinné sérii Fantastická zvířata podle knih J. K. Rowlingové, zastavily se přípravy dalšího dílu Pirátů z Karibiku, v Hollywoodu začal být v podstatě persona non grata, upozorňuje agentura Reuters. Nynější pozvání nejenom na festival v Cannes, ale rovnou na jeho slavnostní zahájení představuje zatím nejviditelnější signál, že by se Depp mohl vrátit k někdejší slávě a obnovit své dřívější postavení, myslí si deník New York Times.

Herec si v poslední době založil účet na Tiktoku, dorazil na předávání cen MTV Video Music Awards a také se zúčastnil módní přehlídky, na kterou ho pozvala zpěvačka Rihanna. Ta za to ale sklidila kritiku. Podle zprávy serveru The Hollywood Reporter si herec brzy opět vyzkouší režii, chce natočit film o italském malíři Amadeovi Modiglianim. Depp už v roce 1997 režíroval snímek Bojovník.

Kromě toho se hollywoodská hvězda dál věnuje hudbě. Pražané vloni zažili Johnnyho Deppa jako doprovodného kytaristu na koncertu Angličana Jeffa Becka, letos se 15. července vrátí s kapelou Hollywood Vampires a vystoupí ve Slavkově u Brna.

Film Jeanne du Barry natočila šestačtyřicetiletá Maïwenn, vlastním jménem Maïwenn Le Besco. Francouzská herečka a režisérka na sebe roku 2011 upozornila filmem Zásady, který v Cannes získal cenu poroty. Čtyři roky nato zde představila ještě snímek Můj král, v němž účinkovala Emmanuelle Bercot a získala za to cenu pro nejlepší herečku.

Novinku Jeanne du Barry po premiéře v Cannes uvede do českých kin distribuční společnost Film Europe. Francouzi ji později uvidí na Netflixu.

"Johnny Depp před natáčením prakticky neuměl jediné slovo francouzsky. Bude zajímavé sledovat, jak si s tímhle poradí," poznamenává server Variety.com. Na festival herec jezdí od začátku 90. let minulého století, kdy tu byl s filmy jako Ed Wood nebo Strach a hnus v Las Vegas.

Pořadatelé canneské přehlídky již dříve oznámili, že letošní ročník zahrne světové premiéry očekávaného dobrodružného filmu Indiana Jones a nástroj osudu s Harrisonem Fordem v hlavní roli nebo novinky režiséra Martina Scorseseho nazvané Killers of the Flower Moon, ve které účinkují Leonardo DiCaprio a Robert De Niro. Porotě má předsedat švédský tvůrce Ruben Östlund.

Video: Vítězství Deppa možná otevře novou kapitolu #MeToo, říká Ciglerová