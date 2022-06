Baby Yoda a ti druzí. Do Česka přišel Disney+ a chce porazit Netflix

OSN začala organizovat skupinové financování - crowdfunding, které má pomoci odčerpat přes milion barelů ropy z rozpadajícího se tankeru u jemenských břehů. Šestačtyřicet let stará loď FSO Safer se může podle OSN kdykoli rozlomit nebo explodovat, což by způsobilo mimořádnou ekologickou katastrofu.

O jejím špatném stavu se ví dlouho a k přečerpání ropy je zapotřebí nejméně 80 milionů dolarů (1,9 miliardy korun), dárcovské státy přislíbily zhruba tři čtvrtiny potřebné sumy, tento týden slíbila deset milionů Saúdská Arábie. OSN se snaží chybějící peníze získat jinou cestou.

"Snažíme získat potřebných 80 milionů dolarů do konce tohoto měsíce. Dá se to zvládnout, ale je třeba se o to snažit. Proto vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla k této sumě dospět," sdělil humanitární koordinátor OSN pro Jemen David Gressly. Prohlásil, že skupinovým financováním chce OSN získat do konce června pět milionů dolarů, takže by se mohlo s odčerpáváním ropy začít v červenci.

"Pokud ropa unikne do moře, pak odhady na její odstranění činí 20 miliard dolarů," řekl Gressly.