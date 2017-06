AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Kamil Fila tentokrát recenzuje Wonder Woman, první snímek, v němž hraje hlavní roli komiksová postava princezny Amazonek Diany. "Je to dobrý film pro náctileté holky, kluci ho asi také zkousnou," myslí si. "Film chce naznačit, že zlo nepáchá jeden padouch, kterého stačí zničit a je pokoj. Říká také, že Wonder Woman žije v ideálu a měla by svět vidět realističtěji. Chvíli to tak sice je, nakonec se ale z filmu zase stane typický blockbuster, kde se jeden padouch zabíjí patnáct minut se vším tím digibordelem kolem."

Doporučujeme

Žádný film s komiksovou hrdinkou nebyl ještě úspěšný. Wonder Woman je lakmusový papírek, zda to publikum přijme, myslí si filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila | 06:10

