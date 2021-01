Top foto 2020: Všechno časem zevšední, i korona, říká fotograf Honza Mudra

Začátek uplynulého roku a nástup pandemie byl pro fotografa Honzu Mudru fascinující. Nejvíce však vzpomíná na cestu vládním speciálem do Bratislavy a na práci na seriálu o suchu v České republice. Na jeho snímky roku se můžete podívat v sedmém dílu seriálu Top foto 2020.

(Sedmý díl seriálu) - "Z fotografického hlediska to byl zajímavý rok, a to hlavně pro dokumentární a reportážní fotografy. Pro mě osobně byl fascinující začátek koronakrize. Vše bylo zcela nové, neokoukané, originální. Postupem času ten pohled zevšedněl a dnes už beru prázdné ulice nebo originální roušky jako přirozenou součást našich životů," vysvětluje fotograf Honza Mudra. "Proto mě to už neláká fotografovat tolik jako na začátku," dodává.

V uplynulém roce ho potěšila příležitost letět se senátorem Milošem Vystrčilem ve vládním speciálu do Bratislavy. "Přece jenom do tohoto letounu nevstoupí normální smrtelník běžně," říká. Hodně jej také bavila práce s novinářem Martinem Bibenem na seriálu o suchu v České republice. "Viděli jsme spoustu krásných míst, ale také čirou realitu - jak to u nás vypadá s hospodařením s vodou," uvádí.

O autorovi snímků:

Honza Mudra (*1984) je volný fotograf a grafický designér. Ve fotografii se specializuje především na sport a dokument. Vystudoval sklářství a poté také fotografii. V minulosti pracoval například jako asistent fotografa Davida Krause nebo jako grafik v časopisech a reklamních agenturách i jako průvodce v Paříži. Fotografoval například pro Českou basketbalovou asociaci, Runczech nebo pro biatlonovou reprezentaci. Nyní jeho snímky najdete v mnoha českých médiích, včetně Aktuálně.cz, Hospodářských novin nebo časopisů Ekonom, Ego! a Marketing a média.

Web: mudrajan.wixsite.com/mudra

Instagram: instagram.com/honzamudra203