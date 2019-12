Top foto 2019: Honza Mudra měl před objektivem skláře, herce i sportovní esa

Fotograf Honza Mudra, který pracuje především pro Hospodářské noviny a magazín Ego!, vybírá v šestém dílu seriálu Top foto své nejzajímavější snímky letošního roku. Najdete na nich sklářské mistry, herečku Hanu Vagnerovou i špičkového basketbalistu Tomáše Satoranského.

(6. díl seriálu) - Další díl seriálu Top foto, který představuje fotografy Aktuálně.cz a dalších titulů vydavatelství Economia, je věnován Honzovi Mudrovi. Pracuje především pro Hospodářské noviny a magazín Ego!.

"Asi největší radost mi letos udělala reportáž ze skláren v Květné, což byl můj soukromý projekt, který jsem fotografoval na zakázku pro firmu Cerva Bohemia," říká Honza Mudra. Je to pochopitelné, protože kdysi absolvoval první ročník Průmyslové školy sklářské v Novém Boru. "I když jsem na té škole strávil pouhý rok a potom jsem přestoupil na obor fotografie do Prahy, sklářství se mi zapíchlo do srdce jako střep a budu ho mít rád do konce života," přiznává.

Měl možnost fotografovat výměnu pánví na tavení skla, což se dělá jednou za půl roku. "Jde o neskutečně fyzicky náročnou práci. Skláři musí pánve ručně přenést, přičemž jedna váží od 550 do 700 kilogramů. Náročnost této práce ještě znásobuje teplota v peci, která dosahuje 1200 stupňů Celsia," vysvětluje Mudra.

"Jelikož jsem si ještě něco ze školy pamatoval, mistři a huťáci mě přijali s důvěrou. Odrazilo se to pak i na snímcích. Všiml jsem si, že nejmladšímu skláři je už 38 let a ten nejstarší byl ročník 1942! Řemeslo ručně zpracovaného skla pomalu vymírá, a tak jsem si ho vybral na dlouhodobější fotografický dokument," vypráví Honza Mudra.

Pokud má vyzvednout některý z projektů, na kterých pracoval pro Hospodářské noviny, jmenuje cestu do Rakouska s reportérem Tomášem Procházkou. Společně tam dělali reportáž z voleb.

"Měli jsme možnost nahlédnout také do azylového domu pro uprchlíky. Poznal jsem pár z nich, zahrál jsem si s nimi fotbálek a vyslechl příběhy těch, kteří uměli anglicky. Šokovalo mě, že muži v mém věku, kteří mají stejně jako já děti, je neviděli třeba i tři roky. Odejít ze země museli kvůli politickým, náboženským nebo názorovým důvodům. Kdyby neodešli, hrozilo by jim vězení a v těch horších případech i smrt. Někteří tam čekají na politický azyl více než rok a podle zákona nemohou v tomto období pracovat," vypráví.

O autorovi

Honza Mudra (35) vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou, obor užitá fotografie. Fotografoval pro tituly Reflex, ABC. Nyní kmenový fotograf Hospodářských novin a titulů Economie. Specializuje se na reportážní a sportovní fotografii.

