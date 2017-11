Sledováním hororů zhubnete, ukazují studie. Nejvíce prý zabírá Osvícení s Jackem Nicholsonem

před 18 minutami

Sledování hororů může být prospěšnější než se zdá. Podle několika britských studií krátkodobý stres způsobený například sledováním strašidelného filmu vykazuje pozitivní vliv na zdraví člověka. Výzkumníci z Westminsterské univerzity v Londýně například přišli v roce 2012 na to, že "nejvíce fitness snímky" jsou horory Osvícení, Čelisti a Vymítač ďábla.

Sledování televize nakonec může být zdraví prospěšné. Tedy pokud se díváte na horory nebo kriminálky, které vás dokážou pořádně vyděsit, tvrdí několik britských studií.

Ve studii z roku 2012 od Westminsterské univerzity v Londýně spolupracovali výzkumníci s deseti lidmi, kteří měli za úkol sledovat desítku rozdílných strašidelných filmů. Vědci u toho monitorovali jejich tlak, tep, příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého.

Nejvíce se hubne u Osvícení

Jako zdraví nejprospěšnější se nakonec ukázal snímek Osvícení s Jackem Nicholsonem, během něhož sledující spálili nejvíce kalorií. Vyskakováním a křičením spálil účastník výzkum 184 kalorií, což se rovná výdeji energie 63,5 kilové dospělé ženy během čtyřicetiminutové chůze.

Druhým "zdraví nejprospěšnějším" filmem byly Čelisti a Vymítač ďábla, u každého sledující spálili více než 155 kalorií. Informaci o studii přinesl server Travel and Leisure.

Autor podobné studie z londýnské University of Roehampton to odůvodnil tím, že stresový stimul způsobuje vypuštění adrenalinu, který nakopává nervový systém. Kromě intenzivnějšího bušení srdce se vyčerpává energie, kterou si tělo nastřádalo do rezerv. Studie Roehamptonské univerzity však byla velmi malá a tudíž nebyla ani zveřejněna v žádném renomovaném vědeckém časopise.

Hororové filmy jsou formou pozitivního stresu

Existují však i další výzkumy ukazující, že děšení se má mnoho výhod. Studie z roku 2003 od britské Coventry University, jež byla publikována v magazínu Stress, prokázala, že sledování hororů zvyšuje cirkulaci bílých krvinek bojujících s onemocněními a infekcemi v těle. Stejně jako výše uvedené studie, i v této se výzkumníci ohánějí stresovou reakcí diváka, jež spouští krátkodobou imunitní funkci.

Jednoduše řčeno - hororové filmy mohou být formou pozitivního stresu. Stres mívá obecně špatnou reputaci, i proto, že jeho dlouhodobé působení je spojeno se vším možným - od deprese až po infarkt. Krátké stresové záchvaty však naopak mohou přispívat ke zlepšováním imunitní funkce a její aktivaci, tvrdí Firdaus Dhabar, profesor psychiatrie a behaviorálních věd na Lékařské fakultě Miamské univerzity.

Dávka strachu může dokonce pomoci zlepšit náladu. "Výzkum, který jsme s kolegy provedli, ukázal, že nabuzení negativních stimulů výrazně zlepšuje náladu," uvedla Margee Kerrová, socioložka a výzkumnice strachu přednášející na Pittsburghské univerzitě.

Mezi prospěšné negativní stimuly může patřit sledování hororových filmů, navštěvování strašidelného domu nebo halloweenské strašení.

Po strašidelném zážitku se lidé cítí šťastnější

Podle Kerrové se lidé po prožité strašidelné zkušenosti cítí méně nervózní, méně frustrovaní a dokonce šťastnější. Po prožitém adrenalinovém zážitku, ať už se jedná o sledování hororového filmu nebo seskok padákem, se navíc lidem dostává pocit dosaženého úspěchu, dodala socioložka.

Proti tvrzením však stojí fakt, že podobných výzkumů se většinou účastní nebojsové. Takže pro ty, kteří se bojí neradi, nemusí mít tato forma stresu žádný přínos. A některé horory či zážitky můžou být až příliš intenzivní například pro děti.

Starší studie z Michiganské univerzity zjistila, že 26 procent studentů střední školy, kteří v dětství zažili strach vycházející například ze sledování filmů, si s sebou neslo zbytkovou úzkost i do budoucna.

