V českých kinech se nejvíce chodí na film To. Hned za Kingovým hororem se drží Po strništi bos

před 1 hodinou

| Foto: New Line Cinema

Dětští hrdinové snímku To. | Foto: New Line Cinema

Hororový snímek podle stejnojmenného románu Stephena Kinga obsadil první příčku víkendové návštěvnosti. Na druhém místě je stejně jako v minulém týdnu snímek režiséra Jana Svěráka Po strništi bos. Ten už vidělo celkem 336 tisíc diváků. Na třetí místo z prvního klesl animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum.

Film To natočený podle předlohy stejnojmenného románu Stephena Kinga vstoupil úspěšně do českých kin, obsadil první příčku víkendové návštěvnosti. Americký horor režiséra Andyho Muschiettiho o víkendu navštívilo bezmála 60 000 diváků, kteří v pokladnách kin nechali 8,54 milionu korun. Uvádí to na svém webu Unie filmových distributorů (UFD).

Na druhém místě je stejně jako v minulém týdnu snímek režiséra Jana Svěráka Po strništi bos, který za měsíc vydělal 45,88 milionu korun a vidělo ho téměř 336 000 lidí. Jan Svěrák už před startem filmu Po strništi bos prohlásil, že za úspěch bude považovat 500 000 diváků. Na třetí místo z prvního klesl animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum. Koprodukční film producenta, režiséra a spoluscenáristy Martina Kotíka s rozpočtem 170 milionů korun za dva týdny nasbíral přes 85 000 diváků a vydělal 11,8 milionu korun.

Na čtvrté příčce skončila americká animovaná komedie Emoji ve filmu, která za pět týdnů nasbírala přibližně 147 000 návštěvníků a má tržby převyšující 20 milionů korun. Páté skončilo komediální drama Barry Seal: Nebeský gauner s Tomem Cruisem v hlavní roli, které za tři týdny vidělo téměř 38 000 diváků.

Z dalších českých filmů se mezi 20 nejnavštěvovanějšími umístil na 14. místě dokumentární film Červená Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.

Ve čtvrtek do českých kin dorazí thriller Americký zabiják, francouzské drama Víno nás spojuje, americká romantická komedie Který je ten pravý?, snímek o úspěšných youtuberech Nejsledovanější od režiséra Jiřího Sádka a digitalizovaná verze prvního celovečerního filmu Miloše Formana Černý Petr.