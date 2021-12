Od bezhlavé gymnastky po papeže se Spidermanem. Nejpodivnější fotky roku 2021

Cena zlata za letošní rok klesá o téměř čtyři procenta, nejvíce od roku 2015, a další ztráty zlato podle analytiků čekají i v příštím roce kvůli očekávanému zvyšování úrokových sazeb. Prudký propad pak zaznamenaly i další drahé kovy - stříbro, platina a palladium, upozornila agentura Reuters.

Dnes cena zlata mírně roste díky oslabení dolaru a globálních akcií. Na promptním trhu cena stoupla až na 1827,26 USD (přes 39.900 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu), což byla nejvyšší hodnota od 22. listopadu.

Zlato letos kleslo, protože oživení globální ekonomiky přitáhlo investory k rizikovějším aktivům a snížilo jejich zájem o bezpečná aktiva, jako jsou zlaté slitky. K tomu se přidaly náznaky toho, že centrální banky urychlí omezování programů nákupů aktiv, které měly nastartovat ekonomiky zasažené pandemií.

Zlato je považováno za pojistku proti inflaci, která je obvykle důsledkem rozsáhlých stimulů. Zvýšení úrokových sazeb by se ale promítlo do vyšších nákladů obětované příležitosti z držení zlata, které nepřináší žádné úroky, a zvýšilo americké státní dluhopisy a dolar. Náklady obětované příležitosti vnikají nevyužitím výhody spojené s volbou nejlepší alternativy. Analytik DailyFX Warren Venketas se domnívá, že vzhledem k tomu, že výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů by v roce 2022 měly dosáhnout dvou procent, přechodné inflaci a vyšším úrokovým sazbám čeká možná zlato pokles. Centrální banka USA (Fed) by měla podle očekávání příští rok zvýšit úrokové sazby třikrát.

Analytik firmy Exinity Han Tan dodává, že vyšší úroky by sice mohly atraktivitu zlata ohrozit, na druhé straně ho mohou podpořit obavy z vlivu varianty omikron. Pomoci by mu případně mohlo i to, pokud by se ukázalo, že politika Fedu je chybná, inflace by zůstala vysoká a objevil by se nárůst geopolitického napětí.

Z dalších drahých kovů stříbro letos klesá o 11,8 procenta, nejvíce od roku 2014. Platina letos ztrácí 9,4 procenta, což je největší pokles za tři roky. Cena palladia se letos snížila o 22,2 procenta a zaznamenala první pokles za šest let.