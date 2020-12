Top foto 2020: Neuvěřitelný rok očima fotografa Aktuálně.cz Jakuba Plíhala

Při sobotní střelbě v bowlingovém centru ve městě Rockford, asi 130 kilometrů severozápadně od Chicaga ve státě Illinois, zemřeli tři lidé a další tři utrpěli zranění. Policie přímo na místě činu zatkla 37letého muže, prokuratura už ho stíhá. Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že si pachatel zřejmě vybral svoje oběti nahodile.

Šéf místní policie uvedl, že zemřelí byli muži věku 73, 65 a 69 let. Mezi raněnými je 14letý chlapec, který byl zasažen do obličeje a záchranáři jej převezli helikoptérou do nemocnice. Dívku ve věku 16 let zasáhl útočník do ramene a další 62letý muž utrpěl několik střelných zranění a je stále v kritickém stavu.