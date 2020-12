Top foto 2020: Lidé, kteří jdou za svým snem, objektivem Libora Fojtíka

Kvůli případu slovenského policejního exprezidenta Milana Lučanského odstupuje generální ředitel vězeňské a justiční stráže Milan Ivan. Oznámil to ve středu na tiskové konferenci, kde společně s ministryní spravedlnosti sdělili více informací k Lučanského pokusu o sebevraždu. Ten se pokusil ukončil svůj život v úterý ve vazbě v Prešově na východě Slovenska, jeho zdravotní stav je kritický.

Milana Lučanského našla vězeňská stráž během výdeje jídla krátce po půl páté odpoledne. Poté se ho do příjezdu sanitky pokoušela oživit dýcháním z úst do úst a rovněž s pomocí defibrilátoru. Oživit se ho podařilo až záchranářům, kteří ho převezli do prešovské nemocnice.