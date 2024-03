Warner Bros si pojistili hvězdu Duny. Chalamet má výsledky jako naposledy Travolta

Američan Timothée Chalamet se díky filmům Wonka a Duna 2 nedávno stal po čtyřech dekádách prvním hercem, který ztvárnil hlavní roli ve dvou nejvýdělečnějších filmech uvedených do kin po sobě v rozmezí osmi měsíců. Totéž se naposledy povedlo Johnu Travoltovi s muzikály Pomáda a Horečka sobotní noci v letech 1977 a 1978.

I proto si další spolupráci s osmadvacetiletým Chalametem chtěla pojistit filmová studia. V úterý večer herec oznámil, že podepsal smlouvu se společností Warner Bros. Ta bude mít právo jako první posoudit, zda stojí o jeho příští projekty, ať už by v nich účinkoval, nebo by je produkoval, píše agentura AP. Výše kontraktu není známá, pouze to, že pokrývá "několikaleté" období.

Neznamená to, že Chalamet by dál točil filmy výhradně pro Warner Bros. Této firmě ale všechny své projekty nabídne jako první, a teprve pokud o ně nebude mít zájem ona, může herec začít jednat s konkurencí.

Domluvu za společnost Warner Bros Discovery vyjednali Mike De Luca a Pamela Abdy, šéfové filmové divize Warner Bros. Motion Picture Group. Na herci obdivují, nakolik je "oddaný řemeslu" a "neochvějně rozhodnutý věnovat 100 procent svého času a pozornosti každému projektu, v němž se angažuje," uvedli.

Přízeň je oboustranná. "Tihle dva věří v natáčení opravdových filmů a hrozně mě těší, že se jako herec, producent i spolupracovník těším zrovna jejich přízni," odvětil herec.

Timothée Chalamet v raném mládí účinkoval v seriálu Ve jménu vlasti nebo sci-fi filmu Interstellar. Výrazněji na sebe poprvé upozornil roku 2017 v teenagerské romanci Dej mi své jméno, za niž byl nominován na Oscara. Později zaujal vedlejšími rolemi ve snímcích Lady Bird a Malé ženy režisérky Grety Gerwig nebo jako protagonista Deštivého dne v New Yorku od Woodyho Allena.

Opravdový komerční úspěch v Hollywoodu ale zažívá teprve poslední roky. Nejprve s dvojicí sci-fi filmů Duna režiséra Denise Villeneuva, kde ztvárnil hlavní roli a které už dohromady celosvětově utržily 977 milionů dolarů, a koncem loňského roku s fantasy muzikálem Wonka. Jeho celosvětové tržby se zastavily na 632 milionech dolarů.

Podle webu Variety.com si Chalamet účinkováním ve Wonkovi vydělal přes osm milionů dolarů, což je v přepočtu 186 milionů korun. Teď už může za hlavní role žádat dvojciferné částky milionů dolarů.

Poprvé by si o takový honorář mohl říct při případném natáčení sci-fi Duna 3, o němž sice režisér Villeneuve dopředu spekuloval, ale které studio Warner Bros. měsíc po premiéře druhého dílu zatím neoznámilo.

V poslední době Chalamet nejen účinkoval ve snímku o kanibalismu Do morku kostí režiséra Luca Guadagnina, také ho produkoval. I jeho příští projekt má potenciál, neboť v životopisném dramatu A Complete Unknown režiséra Jamese Mangolda ztvární písničkáře Boba Dylana. Tento film se nyní natáčí, doplňuje web Deadline.com.

Filmová divize Warner Bros. si od nástupu Pamely Abdy a Michaela De Lucy v červnu 2022 podobným způsobem pojistila několik hvězd, nejvýrazněji začátkem letošního roku Margot Robbie a Toma Cruise. Tento herec známý ze sérií Top Gun a Mission: Impossible dokonce pro sebe a svou produkční společnost dostane kancelář v sídle firmy v kalifornském městě Burbank, podobně jako ji tam mívali Frank Sinatra nebo Clint Eastwood.

