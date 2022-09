Nový film s Timothéem Chalametem: I kanibalové mají právo na lásku

Romantickou road movie o mladých kanibalech uvedl na benátském festivalu italský režisér Luca Guadagnino, jehož pravděpodobně nejznámější snímek Dej mi své jméno před pěti lety proslavil herce Timothéeho Chalameta.

Benátky (od našeho spolupracovníka) - Dnes šestadvacetiletý Chalamet, v poslední době známý ze sci-fi Duna, opět účinkuje také v novince nazvané Bones and All, což lze volně přeložit jako Do morku kostí. Hraje problematického mladíka Leeho, k němuž se na cestě přidává hlavní hrdinka: Maren v podání Taylor Russellové, osmnáctiletá dívka hledající svou matku.

Navzdory tomu, že kanibalismus se u ní projevil už ve třech letech, jí otec v takovém chování bránil. Kdykoliv se nedokázala ovládat, stěhoval se s ní do jiného státu. V den jejích osmnáctin ale tatínek odjel, vzkázal, že se o ni nedokáže dál starat, a Maren teď vyráží do světa bez jakýchkoli znalostí své animální podstaty.

Na cestě napříč Spojenými státy koncem 80. let minulého století rychle zjišťuje, že není sama - podobných "požíračů" existuje víc a navzájem se poznávají po pachu. Po několika nepříjemných a bizarních zážitcích se Maren přidává k Leemu, který stejně jako ona pochází z problematické rodiny. Mezi dvojicí vzniká romantický vztah, doslova podle hesla "láska prochází žaludkem".

Luca Guadagnino ve svých filmech umí vytvořit atmosféru pohody a klidu, ale stejně tak hrůzy a děsu, což v novince často kombinuje. Mnohdy způsobem, kdy není úplně jasné, jak by daná scéna měla vyznít. Nejpatrnější je to na postavě staršího podivína Sullyho hraného Markem Rylancem, s nímž Maren zažije iniciační kanibalský moment, když čekají na úmrtí jedné stařenky. Sully totiž lidi pouze jí, ale nezabíjí.

Zatímco tato scéna patří k nejlepším a nejatmosféričtějším z celého filmu, další Sullyho výstupy podobné charisma postrádají.

Maren hledá matku, aby se dozvěděla víc o svém původu. Začíná pochybovat o svém "nestandardním" způsobu života, neboť se na rozdíl od Leeho nemůže smířit s tím, že by v podobném vyhledávání a požírání obětí měla pokračovat až do smrti.

0:28 Film Bones and All zatím nemá českého distributora. | Video: MGM

Film vznikl adaptací stejnojmenného young adult románu od Američanky Camille DeAngelisové. Zápletku o kanibalství však využívá jen jako prvek, kterým komplikuje a dramatizuje jinak prostý příběh mladých lidí tápajících v životě a hledajících někoho, kdo je bude mít rád takové, jací jsou. Nevybrali si to, už se tak narodili.

Po premiéře v Benátkách snímek rozdělil diváky i kritiky - jedni jej vyzdvihují jako zneklidňující dílo balancující na hraně hororu a romance, případně připomínající generační odyseu American Honey, jiní na kanibalskou zápletku odmítají přistoupit.

Cynici se ptají, proč se po úspěchu režisérova snímku Dej mi své jméno na plátno nevrátil také herec Armie Hammer, jehož údajné kanibalistické sklony a jiná obvinění z nevhodného chování aktuálně rozebírá třídílný dokument House of Hammer.

Film Bones and All čítá 130 minut. Vzhledem k epizodičnosti vyprávění rozděleného na jednotlivé státy, kterými hrdinové projíždí, je to poměrně dost. Naštěstí Maren v podání skvělé Taylor Russellové i přes svou temnou stránku působí dostatečně sympaticky. Pochyby o tom, jak žije, divákům pomáhají se s ní identifikovat a Russellová herecky mnohdy předčí svého výrazně slavnějšího kolegu Chalameta.

Potoky krve a explicitní brutalita na plátnech festivalů pravidelně vyvolávají bučení publika, hromadné odchody ze sálů nebo omdlévání, viz film Jack staví dům od Larse von Triera, při jehož premiéře v Cannes před čtyřmi roky opustilo biograf přes 100 lidí.

Novinku Lucy Guadagnina teď v Benátkách nic takového neprovázelo. Mimo to se celý premiérový den z různých koutů festivalového areálu ozývalo skandování "Timothée! Timothée!".

Film Bones and All

Režie: Luca Guadagnino

Film zatím nemá českého distributora.