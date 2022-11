Ochránit svůj ranč. Westernový seriál Kevina Costnera má úspěch u republikánů

Úvodní díl páté řady westernově laděného seriálu Yellowstone v hlavní roli s Kevinem Costnerem vidělo v americké televizi 12,1 milionu diváků. Bylo to nejvíc od roku 2018, kdy sága začala. Podle agentury AP má novinka až třikrát vyšší sledovanost ve státech s republikánskými guvernéry oproti těm, kde Američané zvolili zastupitele Demokratické strany.

Vyprávění mísící western, melodrama a romanci je plné násilí i půvabných záběrů nedotčené krajiny. Bývá připodobňováno ke kvalitnější obdobě telenovely Dallas. Natočil ho Taylor Sheridan a porotci přestižních cen jako Emmy jej navzdory obří sledovanosti dosud spíše přehlíželi. Například list Daily Mail to vysvětluje právě tím, že Yellowstone je hodnotově "moc málo progresivní" na hollywoodské poměry.

Deník New York Times v této souvislosti píše o momentálně "nejrepublikánštějším" seriálu. "Mezi řádky vzkazuje, že kapitalismus v podání rodinného podniku je nedokonalý a mnohdy zkažený, ale pořád lepší než firemní kapitalismus, zkrátka že patriarchát je lepší než nějaká správní rada," interpretuje list.

Dle kritika Josefa Adaliana z časopisu Vulture.com vysokou sledovanost Yellowstonu vysvětluje, že jej vyhledávají starší diváci navyklí dívat se na to, co televize právě vysílá, než aby si sami vybírali z videoték. Podle kritika je významným faktorem také přetrvávající popularita westernového žánru, s nímž je spojený představitel hlavní role Kevin Costner.

Sedmašedesátiletý držitel dvou Oscarů účinkoval ve filmech jako Silverado, Tanec s vlky, Wyatt Earp nebo Krajina střelců. "Podařilo se nám vytvořit seriál, který na začátku nikdo neznal, ale který si tu popularitu tvrdě vydobyl," ohlíží se teď Costner v rozhovoru pro agenturu AP.

"Když se western udělá správně, ukazuje, jak byli lidé křehcí. Dneska jsou všude silnice a města, ale před 120 lety jste byli z větší části sami v přírodě. A to, jestli přežijete, záleželo častěji na vašich rozhodnutích a štěstí než na právním státě nebo armádě. Lidé brali půdu těm, kterým patřila tisíce let. A další a další přijížděli osidlovat americký Západ, často z nejrůznějších zemí, hovořící rozličnými evropskými jazyky," nastiňuje Costner, v čem spatřuje přitažlivost westernů.

Yellowstone je však moderní western, to znamená, že se odehrává v současnosti. Costner v něm hraje bohatého otce čtyř dětí Johna Duttona, majitele největšího ranče ve státě Montana na severozápadě USA. Na začátku páté řady napjatě vyčkává, zda byl zvolen guvernérem, zatímco jeho milovaná Lynelle se snaží dostat do Senátu.

Získáním moci chce nekompromisní rančer, typický muž "ze staré školy", ochránit svůj byznys s dobytkem i půdou před developery, strážci národního parku, indiány žádajícími navrácení své půdy a dalšími nástrahami rychle se měnícího světa. Dutton svou kampaň postavil na ochraně takzvaných tradičních hodnot.

1:36 Seriál Yellowstone v Česku zatím není k dispozici, příští rok by ho mohla nabídnout videotéka SkyShowtime. | Video: Paramount Network

"Tenhle seriál zachycuje krásu rančerství i to, jak je strašně náročné. Natáčíme na jedněch z nejkrásnějších míst na světě a myslím, že všechny ty hory a řeky působí na představivost," vysvětluje si Costner popularitu Yellowstonu.

Svou postavu, mnohými označovanou za antihrdinu, vnímá jako mnohoznačnou. "Dutton rozhodně není žádný naivka, ale ani politik v tradičním slova smyslu. To, co může pomoct jeho ranči, by opravdu mohlo pomoct všem ostatním rančům v okolí," naznačuje Costner, podle nějž se protagonista především snaží ochránit svůj majetek a kraj. Často za cenu toho, že bojuje sám proti všem.

"Komu záleží na vzdělání nebo turismu? Johnu Duttonovi záleží jen na jeho pozemku. A všechno ostatní ignoruje do takové míry, až nad ním začínají pochybovat i jeho spojenci," popisuje web tvguide.com zápletku páté řady. Do ní Yellowstone dospěl po "čtyřech sezonách plných manipulací, intrikaření a bojích o moc i kontrolu nad relativně panenskou přírodou státu Montana".

Jiní recenzenti vyzdvihují, jak komplexně seriál zachycuje situaci dnešních amerických indiánů z rezervací. "O všechno přišli, zbylo jim jen budování kasin, a i to teď postupně začínají ztrácet. Kdekoliv se hraje o peníze, tam jsou spory, a proto mezi indiány v Yellowstonu dochází k mocenským hrám, proto vidíte ambici, sobectví, intrikaření, zahořklost i zášť," komentuje to Kevin Costner.

Seriál natočil dvaapadesátiletý Taylor Sheridan, režisér filmu z indiánské rezervace Wind River, představeného na karlovarském festivalu, a scenárista obou dílů Sicaria nebo nedávného snímku Tom Clancy: Bez výčitek.

Proti označení, že Yellowstone je primárně pro republikány, se Sheridan tento týden ohradil. "Máte seriál o tom, jak jsme ublížili indiánům a indiánkám, o nenasytnosti firem, gentrifikaci Západu nebo zabírání území - a tohle že má být pro republikány? Dovolte, abych se zasmál," reagoval v interview.

Pro mimořádný úspěch už se Yellowstone loni dočkal takzvaného prequelu, to znamená příběhu předcházejícího originálu. Jmenoval se 1883 a ukazoval dynastii Duttonů předtím, než založila ranč, okolo něhož se vyprávění točí. K úspěchu tohoto prequelu přispělo, že hlavní role ztvárnili zpěváci Tim McGraw s Faith Hillovou, skuteční manželé a hvězdy americké country hudby.

Další spin-off nazvaný 1923 v hlavní roli se slavnými Harrisonem Fordem a Helen Mirrenovou bude mít premiéru již příští měsíc. Zaměří se na další generaci rodiny Duttonových v době, kdy se potýkala s prohibicí, španělskou chřipkou či hospodářskou krizí.

Kromě toho pokračují práce na třetím samostatném pokračování, pracovně nazvaném 6666. To by se mělo odehrávat v současnosti, avšak na jiném ranči ve státě Texas. A podle webu Indiewire.com se úspěch Yellowstonu nesnaží využít jen jeho autoři. Také konkurenční stanice začínají dávat zelenou seriálům, které se budou natáčet v Montaně nebo jiných republikánských státech a mají ambici oslovit podobný typ publika.

Práva na starší řady Yellowstonu v USA vlastní služba Peacock, na tu aktuální pak videotéka Paramount+. Část jejich katalogu by se do Česka měla dostat příští rok prostřednictvím streamovací platformy SkyShowtime.