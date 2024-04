Koupil si "UFO" ze 70. let a proměnil ho na zážitkové ubytování. Je to hit Zélandu

Nick Mcquoid si splnil sen z dětství. Jako kluk jezdil do školy okolo vesmírné lodě s malými okénky a padacími dveřmi. "Jakoby právě dosedla," fascinovalo ho a říkal si: "Kéž bych takovou měl." Jelikož byl dítě, nepátral po tom, co je objekt zač. Že je cenným architektonickým dílem, se dozvěděl až v dospělosti, a protože k němu cítil nostalgii, přesvědčil původního majitele, aby mu ho prodal.

Area 51 futuro house je jedním z šedesátky dochovaných futuristických domů, které v 60. letech minulého století navrhl finský architekt Matti Suuronen jako ubytování pro lyžaře. Jeho výhodou byla jednoduchá konstrukce, která se dá složit a přesunout jinam. Dům je dnes ukázkou toho, jak si vizionáři dříve představovali bydlení budoucnosti. Názor byl takový, že člověk nových věků bude s domem schopný přeletět i do jiné galaxie.

Bývalý majitel využíval Suuronenovo dílo jako rybářskou chatu. Nick ho oslovil v pravou chvíli. "UFO" bylo v zanedbaném stavu, potřebovalo renovaci, a jelikož jeho správce stárnul, souhlasil s tím, že ho prodá, když pro něj Nick najde využití. Novozélanďan mu dal nový kabát a vybavil interiér nábytkem a stylem 70. let minulého století. Dnes barevnou útulnu nabízí turistům jako krátkodobé ubytování. Chce, aby se u něj cítili jako v Disneylandu.

"Ti, kteří sem přijdou, by se měli odpojit od okolního světa. Jakoby nic jiného neexistovalo. Mohl jsem si "futuro" nechat jen pro sebe, ale nedávalo mi to smysl. Chtěl jsem dát zájemcům možnost zažít to, jak lidé uvažovali v 60. a 70. letech. Tyhle stavby jsou tak vzácné, že je většina z nich buď v muzeu nebo je vlastní soukromníci," říká Nick pro americkou show Living Big In A Tiny House.

V roce 2022 udělila společnost Airbnb Nickovi cenu za nejikoničtější ubytování na Novém Zélandu. Letos navíc agentura pro národní dědictví Pouhere Taonga zařadila vesmírnou loď mezi stavby, které si zaslouží ochranu.

Prohlédněte si bizarní dům.