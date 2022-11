"Střílet na lidi zezadu nebudu." První trailer představuje nového Krále Šumavy

Podle skutečného příběhu československého převaděče Josefa Hasila natočil David Ondříček třídílnou minisérii. Jmenuje se Král Šumavy dle přezdívky, kterou pohraničnímu strážníkovi udělila Státní bezpečnost. Tento čtvrtek, tedy na státní svátek 17. listopadu, videotéka Voyo zveřejnila první trailer. "Střílet na lidi zezadu nebudu," říká v něm hrdina, jenž pomáhá uprchlíkům před totalitním režimem.

Příběh se odehrává roku 1948, kdy komunisté uzavřeli hranice tehdejšího Československa. Východ a Západ od sebe oddělují hluboké šumavské lesy, přes které začíná uprchlíky převádět mladý kuchtík Josef Hasil. Ten měl přitom coby člen Sboru národní bezpečnosti naopak hranice chránit.

"Divoký kluk. Stihl už zažít válku v německém pracovním lágru i jako spojka mezi partyzány. Teď touží především po zábavě, dobrodružství, volnosti. To poslední, o co se zajímá, je politika," charakterizují jej tvůrci. "Na Šumavě vyrostl, zná tu každý kámen a odmalička je zvyklý přebíhat hranici sem a tam. S tím, že přejít za kopečky je teď trestné, nesouhlasí," dodávají.

Hasila ztvárnil třiadvacetiletý Oskar Hes. Ten už s režisérem minisérie Davidem Ondříčkem spolupracoval na televizní Dukle 61 nebo filmu Zátopek. O třicet let starší Ondříček, držitel šesti cen Český lev, je dále autorem snímků Samotáři, Grandhotel nebo Ve stínu.

Novinku natočil dle románového bestselleru Návrat Krále Šumavy, který před deseti lety vydal David Jan Žák. Ten s Hasilem ještě stihl mluvit a štáb provedl po všech místech, kde převaděč působil. "Hasil je dobrosrdečný muž s úžasným smyslem pro humor. Je navíc skromný, sám říkal, že takových, jako byl on, byla celá řada, že přes hranici chodili větší frajeři," vzpomínal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Když jsem se kdysi táty ptal, co by dělal, kdyby měl točit noční scénu v lese, bez zdroje světla, řekl mi, že by takový film nevzal. My takových scén v Králi Šumavy máme spoustu," doplňuje Ondříček, syn dnes již nežijícího slavného kameramana nové vlny Miroslava Ondříčka.

Štáb pracoval 25 dnů v Brdech, Plzeňském a Středočeském kraji, na jihu Čech a na Šumavě. Tým postupoval v souladu s principy takzvaného zeleného natáčení, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí. Minimalizoval transport a uhlíkovou stopu, snažil se opouštět lokace v lepším stavu, než v jakém je nalezl. V prostojích zaměstnanci čistili lesy a louky od odpadků, které tam zanechali turisté, tvrdí autoři.

Protikomunistický odbojář a prachatický rodák Hasil zemřel před třemi roky, bylo mu 95 let. Na přelomu 40. a 50. let minulého století pomohl desítkám lidí přes hranice na Západ. V odboji pokračoval navzdory perzekuci svých blízkých i ohrožení života. Ani vězení, kam ho po udání režim poslal, jej nezastavilo. Uprchl, za hranicemi vstoupil do služby americké CIC a dál pokračoval s převáděním do roku 1953, kdy s nebezpečným "povoláním" skončil a usadil se v USA. Tam zůstal až do konce života.

V roce 2001 převzal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství. "Každého lituju, ať je to třeba esenbák. Život je život, ale nedalo se nic jiného dělat," říkal po desítkách let pozdější agent chodec, jenž při jednom z ilegálních přechodů hranice v roce 1949 zastřelil pohraničníka.

Už koncem 50. let posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Ideologicky tendenční film ale události překroutil a Hasilův osud zkombinoval s životem dalšího šumavského převaděče Franze Nowotného. Podle knihy Davida Jana Žáka již vznikla komiksová trilogie.

Minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje uvede 9. prosince placená videotéka Voyo, dále účinkují Vojtěch Vodochodský, Jan Nedbal, Gabriela Heclová, Kristýna Ryška nebo Judit Bárdos.