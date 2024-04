Papež poprvé navštívil Benátské bienále. Vatikán letos vystavuje v ženské věznici

Papež František tuto neděli jako první pontifik zavítal do Benátek na bienále umění. Sedmaosmdesátiletá hlava církve ráno přiletěla vrtulníkem na ostrov Giudecca a navštívila tamní ženskou věznici. Právě v ní letos Vatikán vystavuje díla, která umělci vytvořili ve spolupráci s trestankyněmi.

Papež František na místě pozdravil vězeňkyně, které ho následně provedly výstavou. "Vězení je drsná realita a problémy jako přeplněnost, nedostatek zařízení a zdrojů či případy násilí přinášejí velké utrpení. Vězení se však může také stát místem morálního a materiálního obrození," uvedl. "Všichni máme chyby, které je třeba odpouštět, a rány, které se musí zahojit," dodal.

Nezvyklé rozhodnutí zřídit pavilon Svatého stolce ve vězení podtrhlo papežovu výzvu, aby společnost pomáhala chudým a přehlíženým. Multimediální výstava se jmenuje Mýma očima a podle kurátorů má návštěvníkům přiblížit příběhy a touhy těch, kdo žijí za mřížemi.

Vatikán se bienále účastní od roku 2013, kdy do jeho historicky první expozice přispěl svými fotografiemi český rodák Josef Koudelka.

Letošek je podle agentury AP výjimečný v tom, že italské ministerstvo spravedlnosti dovolilo Vatikánu instalovat výstavu přímo v ženské věznici, která vznikla přestavbou někdejšího kláštera, a zapojit do procesu tamní trestankyně. Těch je na ostrově Giudecca zhruba osmdesát a skoro všechny se na projekty nějakým způsobem podílely, uvedl deník New York Times.

Budova teď poutá pozornost už zdálky, protože známý italský sochař a výtvarník Maurizio Cattelan na její fasádu namaloval obří, zašpiněná lidská chodidla jako symbol zranitelnosti. Fakt, že Vatikán oslovil právě jeho, označuje agentura AP za překvapivý. Právě Cattelan na bienále v roce 2001 šokoval katolíky, když vystavil provokativní voskovou sochu znázorňujícího tehdejšího papeže Jana Pavla II. sraženého k zemi černým meteoritem.

"Papež František nás vyzývá k dialogu. A ten se nevede pouze s lidmi, kteří zastávají podobné názory jako my. Proto jsme oslovili i umělce, se kterými jsme tušili, že může být obtížnější domluva," komentoval to portugalský kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikasteria pro kulturu a vzdělávání, což je jedna z 16 dikasterií římské kurie.

Věznici lze podle agentury AFP navštívit jen za přísných bezpečnostních opatření. Lidé si musejí domluvit termín dopředu a odložit mobilní telefony, které pak celou dobu zůstanou zamčené ve skříňce. Uvnitř je zakázáno fotit. Publikum zde provádějí samotné trestankyně. "Líbí se mi to. Jsme zvyklé, že je tady všechno ošklivé. Tohle je hezké," řekla jedna reportérce serveru Artnet.com.

Na dvoře věznice italsko-britské umělecké duo, které si říká Claire Fontaine, umístilo modrý neonový nápis, jenž v překladu zní V noci jsme s vámi. Slogan byl v 70. letech minulého století v Itálii používán na podporu politických vězňů. Podle agentury AFP má ženám připomenout, že nejsou samy a že na nich někomu záleží.

Do jiné venkovní části areálu Claire Fontaine nainstalovali přeškrtnuté oko coby symbol "slepoty společnosti, všeho, na co se lidi odmítají dívat a co nechtějí vidět", jak to interpretovala jedna vězeňkyně pro deník Guardian.

Ve zdejší jídelně visí plakáty americké umělkyně a bývalé jeptišky Cority Kent, která žila v letech 1918 až 1986. Obsahují hesla proti válce a násilí.

Francouzský hiphopový choreograf Bintou Dembélé pro vězeňkyně vymyslel zvláštní tanec. Současná francouzská výtvarnice Claire Tabouret je požádala, aby jí zaslaly své fotografie z mládí. Ona je pak namalovala i s jejich blízkými. V Sýrii narozená libanonská výtvarnice Simone Fattal zase vyzvala trestankyně, aby psali básně, načež je otiskla do lávových kamenů.

Návštěvníci ostrova Giudecca mohou zhlédnout také dvanáctiminutový černobílý film, který natočil italský režisér Marco Perego s dvacítkou vězeňkyň a také se svou ženou, populární hollywoodskou herečkou Zoe Saldana známou ze sci-fi série Avatar. Zde hraje trestankyni, která odpočítává poslední hodiny do propouštění na svobodu.

Kurátory vatikánského pavilonu jsou Bruno Racine a Chiara Parisi. Bienále začalo předminulý týden, potrvá do 24. listopadu.