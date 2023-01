Jeden z největších úspěchů v dějinách filmu. Avatar 2 utržil dvě miliardy dolarů

Tržby velkorozpočtového sci-fi Avatar: The Way of Water o víkendu celosvětově překonaly dvě miliardy dolarů. Právě tuto částku režisér James Cameron před časem označil za hranici, kdy nákladné pokračování filmu z roku 2009 začne vydělávat.

Na snímku z Avatara: The Way of Water jsou Zoe Saldana v roli Neytiri a Sam Worthington jako Jake. | Foto: Falcon

Po šesti týdnech v kinech se tak Avatar: The Way of Water stal zatím šestým komerčně nejúspěšnějším snímkem všech dob. Přes dvě miliardy dolarů na kontě dosud měly kromě prvního dílu Avatara z roku 2009 jen tituly Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: Síla se probouzí a Avengers: Infinity War.

Dle údajů společnosti Walt Disney Company novinka k nedělnímu večer utržila 2,024 miliardy dolarů, z toho asi 1,426 miliardy v zahraničí. "Je to naprostý úspěch. V miliardách dolarů počítají tržby jen ty největší ságy," upozorňuje Paul Dergarabedian z analytické společnosti Comscore.

Komerčně nejúspěšnější filmy všech dob

Název filmu Tržby v dolarech Rok premiéry 1. Avatar 2 923 706 026 2009 2. Avengers: Endgame 2 799 439 100 2019 3. Titanic 2 194 690 964 1997 4. Star Wars: Síla se probouzí 2 071 310 218 2015 5. Avengers: Infinity War 2 052 415 039 2018 6. Avatar: The Way of Water 2 024 007 153 2022 Zdroj: Boxofficemojo.com

Disney nikdy oficiálně neupřesnil rozpočet tohoto sci-fi dobrodružství. Ten se dle časopisu Hollywood Reporter pohyboval okolo 350 milionů dolarů, dalších nejméně 100 milionů stál marketing a celkové investice do příštích dílů ságy odhadují jiná média nad miliardou dolarů. Není ale vždy jasné, z jakých čísel vycházejí.

Hranici, kdy film začne být výdělečný, ještě komplikuje výše marží na různých trzích a to, jak se studio dělí o tržby s provozovateli kin. Sám režisér snímek před premiérou označil za "v dějinách kinematografie nejhorší business case", tedy projekt v obchodním smyslu slova.

Podle serverů Deadline.com i časopisu Forbes úspěšné tažení Avatara: The Way of Water ještě zdaleka nekončí. Patrně už tento týden překoná Avengers: Infinity War i sedmou epizodu Hvězdných válek z roku 2015 a stane se čtvrtým nejúspěšnějším filmem všech dob. Avatar v nabídce biografů nyní nemá konkurenci, z podobně velkorozpočtových titulů jej v kinech ohrozí až komiksový Ant-Man and the Wasp: Quantumania v polovině února.

Na zahraničních trzích se filmu nejvíc daří v Číně, kde utržil 229,7 milionu dolarů, a Francii, kde má 129,8 milionu. V Česku už Avatar: The Way of Water překonal hranici milionu diváků, dosud tu utržil přes 218 milionů korun, uvedla Unie filmových distributorů.

Avatar patřil k nejcennějším položkám, které Disney získal, když roku 2019 převzal firmu 21st Century Fox za 71,3 miliardy dolarů. Část managementu doufala, že by se z Avatara dala vybudovat podobně atraktivní sága jako superhrdinské filmy od Marvelu nebo Star Wars. Jiní jako aktivistický investor Nelson Peltz, který řídí investiční fond Trian Fund Management a nyní žádá místo ve správné radě Disneyho, tvrdil, že korporace za Fox zaplatila zbytečně moc.

Úspěch nového Avatara by mohl přilákat víc Američanů do Disneyho zábavního parku na Floridě, jehož část je věnovaná právě sci-fi světu Jamese Camerona, a podepíše se na větší ochotě firmy tento fiktivní svět rozvíjet.

Osmašedesátiletý Cameron už má z podstatné části připraveného Avatara 3 plánovaného na Vánoce 2024. Čtvrtý a pátý díl mají následovat o Vánocích 2026 a 2028. Cameron je nyní autorem tří ze šesti komerčně nejúspěšnějších filmů všech dob - kromě obou dílů Avatara, z nichž ten první zůstává s celosvětovými tržbami 2,9 miliardy dolarů dosud nejúspěšnějším titulem všech dob, v tabulce figuruje ještě Titanic z roku 1997 s 2,194 miliardy dolarů.