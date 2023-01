Recenze: Roky vychovávali cizí dítě. Nová řada Kukaček vylétla z hnízda rozpačitě

Začalo to podezřele. A pokračovalo způsobem, který z třináctidílných Kukaček učinil jeden z nejpozoruhodnějších a nejsledovanějších předloňských seriálů. Každý díl příběhu volně inspirovaného skutečnou záměnou novorozeňat v třebíčské nemocnici vidělo přes 1,7 milionu diváků.

I první díl druhé řady, tento pátek večer uvedený Českou televizí, místy budí rozpaky. A také mění tón. Zároveň ale láká diváky na to, co bude dál. Příběh chlapců Tomáše Holce a Jakuba Kadlece, které někdo vyměnil v porodnici na malém městě, minule skončil dramatickým odhalením viníka. Nyní se drama rozvíjí. Jen to tvůrci tentokrát budou mít možná o něco komplikovanější.

První řada Kukaček rovněž nezačala nejlépe. Hned úvodní scénou nabídla karikaturu doktora i přepálené emoce. Ale scenárista Jan Coufal a režisér Biser A. Arichtev brzy dali zapomenout na seriály typu Vyprávěj či První republika, které pro Českou televizi vytvořili, a vtáhli diváka do mnohem současnějšího a přirozenějšího světa. Drama dvou rodin bylo pozoruhodné i tím, že necílilo nutně na diváky ambiciózních zahraničních počinů, které pomrkávají po soškách Emmy. Kukačky jednou nohou stále balancovaly na pomezí soap opery, ale nikdy nevypadly z hnízda kvalitní televizní tvorby a nakonec obdržely dvě nominace na Českého lva.

Měly tah i komediální načasování, přitom se uměly dotknout silných témat, zdaleka ne jen toho, jak se rodiče vyrovnávají s faktem, že prvních pět šest let jeho života vychovávali cizí dítě. Vedle komplikovaných tahanic a strachů o potomky Kukačky načrtávaly rozdíly mezi maloměstem a metropolí, zamýšlely se nad předsudky vůči jinakosti, neboť malý Jakub je zjevně dítě s poruchou autistického spektra.

Značná část síly seriálu plynula z toho, jak uměl vyobrazit vztahy rodiny k chlapci, který vyžaduje přesný řád, potkává se s nevraživostí okolí i pochopením a podporou doma. Sám o sobě je to silný motiv, ale ten ještě více eskaloval, když obě rodiny začaly řešit, jak se k situaci postavit. Jak naložit s faktem, že Jakub je synem trochu neotesaného mašinfíry a naopak Tomáš, který po otcově vzoru rád jezdí na motorkách, geneticky patří poněkud upjatým pražským rodičům.

Na začátku druhé řady rodiny pracují na tom, aby se chlapci, kteří si přes zjevné rozdíly začali být blízcí, více stýkali. Jenže pilotní díl věnuje více prostoru dospělým, co do vzájemných setkání o dost umanutějším.

Naposledy vyšlo najevo, že miminka v porodnici vyměnil bratr mašinfíry Holce - v momentálním zkratu, z obavy, že malý Tomáš bude trpět stejnou dědičnou chorobou, které už v rodině jedno dítě podlehlo. Právě bývalý ředitel místní školy, jenž se k činu přiznal a poté z vedení odstoupil, se stává nejsilnějším hrdinou úvodní epizody nové řady. Michal Isteník s kamennou, přesto smutkem prostoupenou tváří hraje muže, který čelí trestnímu stíhání. Především ale lituje toho, co udělal, a neví, jak to odčinit.

První díl druhé řady Kukaček uvedla Česká televize v pátek večer. | Video: Česká televize

Seriál stále pracuje s atraktivním prostředím motokrosu, kde se odehrává část scén. Rozvíjí osudy ostatních postav, jako je nejstarší dcera Holcových. Ta v minulé řadě uvízla v milostném mnohoúhelníku, jehož výsledkem je rostoucí bříško.

Všichni aktéři pokračují tam, kde skončili. David Novotný hraje prchlivého chlapa, co v sobě topí traumata minulosti, a Sabina Remundová opět ztvárňuje ráznou, ale přitom empatickou a ustaranou mámu. Marta Dancingerová s Markem Adamczykem jim oponují coby ten odměřenější a ještě starostlivější pár, jenž se navíc nemůže přenést přes křivdu způsobenou bratrem Karla Holce.

Po prvním dílu nová řada Kukaček působí, jako by tvůrci za každou cenu potřebovali začít dramaticky. Stýkání obou chlapců je sice hybatelem veškerého dění, avšak pozornost se prakticky celá upíná ke sporům rodičů. Ti přitom vystupují především v polohách, na něž stačí jedno přídavné jméno.

Těžko soudit podle jedné epizody, která divákům alespoň na chvíli potřebuje ukázat všechny protagonisty minulé řady včetně několika generací každé rodiny. Prozatím se nedostala k tomu, co činilo první řadu nejsilnější: k poodhalování vnitřní dynamiky obou rodin, živené právě vztahem k synům.

Vzhledem k tomu, co se vyklubalo z první třináctky epizod, však chuť koukat se dál převažuje. Ostatně v disciplíně co nejvíce pokazit první díl i těch nejslibnějších seriálů je Česká televize jako doma.