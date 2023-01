Filmy, které vidělo přes milion Čechů. Nově k nim přibyl Avatar 2

16. Avatar: The Way of Water, 2022

1 000 000 diváků, česká premiéra 15. prosince 2022

Od pádu železné opony v roce 1989 zatím 15 filmů přilákalo do českých kin přes milion lidí. Avatarovi: The Way of Water režiséra Jamese Camerona, který diváky opět bere do vzdálené budoucnoosti na přírodní planetu Pandora, se teď do tabulky podařilo zapsat v rekordně krátkém čase jako šestnáctému v pořadí.

Je to mimořádný úspěch. Pod milionovou hranicí v tuzemsku zůstaly některé komerčně nejúspěšnější snímky všech dob. Například na první díl fantasy Pán prstenů: Společenstvo Prstenu začátkem roku 2002 přišlo do zdejších kin jen 982 tisíc lidí, na prvního Harryho Pottera a Kámen mudrců krátce poté 773 tisíc lidí a na čtvrtou epizodu Hvězdných válek, kterou kina se zpožděním uvedla roku 1991, pak 720 tisíc lidí.

Ve všech třech případech se jednalo o nejúspěšnější části ságy. Další díly Pána prstenů, Harryho Pottera i Star Wars už za těmito čísly u českých diváků zaostaly.

Avatar: The Way of Water nyní co do zájmu místního publika překonal nejen všechny superhrdinské filmy, z nichž nejúspěšnější byli Avengers: Endgame s návštěvností téměř 934 tisíc lidí, ale také populární české tituly jako Slunce, seno, erotika, Konec básníků v Čechách nebo Dědictví aneb Kurvahošigutntág.

Zároveň je teprve čtvrtým snímkem, který ve zdejších biografech utržil přes 200 milionů korun. Toto číslo už je ale těžší srovnat, Unie filmových distributorů například v roce 2013 změnila metodiku a místo čistých začala vykazovat hrubé tržby. Částku však v první řadě ovlivňuje inflace a s tím související čím dál dražší vstupenky do kin. Podle unie ještě v roce 1989 lidé za vstupné do kina zaplatili v průměru 6,9 koruny, roku 1999 stál lístek do kina zhruba 60 korun, v roce 2009 to bylo 100 korun a předloni už 150 korun.