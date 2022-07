HBO přestane točit české seriály, ten Hřebejkův o slovenském premiérovi už neuvede

Kdo ještě neviděl, jak houslistka hraná Táňou Pauhofovou v listopadu 1989 prchá v Praze před tajnými službami a hledá svého muže, zmizelého disidenta, v nejbližší době už se nedočká. Špionážní minisérie Bez vědomí zmizela z videotéky HBO Max. A firma, která v Česku roky produkovala oceňované seriály, další hned tak nenatočí.

V rámci celosvětové restrukturalizace HBO přestává vyrábět původní obsah, to znamená filmy i seriály, v několika zemích včetně Česka. Zároveň upravuje nabídku pro platící uživatele, kteří kromě Bez vědomí přišli o gastronomický cestopis Spolu & hladoví od Lukáše Hejlíka a jeho dcery Kláry. Ten měl přitom na HBO Max premiéru teprve začátkem dubna. Nyní už tam stejně jako Bez vědomí není.

"Připravujeme se na sloučení společností HBO Max a Discovery+, pokračujeme v jejich hodnocení a ladíme nabídku zákazníkům. Součástí tohoto procesu je i odstranění vybraného obsahu," potvrzuje Pavla Brožková, mluvčí HBO Europe.

Změna strategie je důsledkem fúze firmy WarnerMedia, jež vlastní HBO, se společností Discovery. Dohodu za 43 miliard dolarů, dle tehdejšího přepočtu přes 900 miliard korun, oznámila v roce 2018 mateřská telekomunikační korporace AT&T. Její akcionáři získali v nově vytvořené struktuře nazvané Warner Bros. Discovery podíl ve výši 71 procent.

AT&T sloučení zdůvodnila snahou upevnit postavení na lokálních trzích a více investovat do původní tvorby. Podle serveru Variety.com si však vznik Warner Bros. Discovery, kterou řídí dvaašedesátiletý americký manažer s polskými a ukrajinskými předky David Zaslav z Discovery, vyžádá úspory ve výši tří miliard dolarů, v přepočtu 71,2 miliardy korun. Firma teď proto osekává náklady ve více zemích. Kromě střední Evropy přestane HBO produkovat seriály i filmy v Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Nizozemsku a Turecku. Společnost o tom zaměstnance informovala v pondělí, napsalo Variety.

Výhledově tak o zakázky přijdou i desítky až stovky českých herců a profesionálů z branže, kteří s HBO spolupracovali. Děje se tak v době, kdy kvůli rostoucí inflaci a poklesu reálné hodnoty koncesionářského poplatku omezuje produkci také Česká televize, donedávna největší konkurent HBO v oblasti hrané tvorby.

Kritikou i veřejností ceněné projekty zdejší pobočka HBO vymýšlela díky kreativní producentce Tereze Polachové, která pro ni pracuje od roku 2010. Kreativní producent ovlivňuje vše od scénáře přes herecké obsazení po výběr klíčových profesí.

Polachová i mluvčí Brožková v HBO zatím zůstávají, podle webu Deadline.com ale firma může v Evropě propouštět.

2:15 Trailer ze seriálu Bez vědomí, který pro HBO natočil Ivan Zachariáš. | Video: HBO

České HBO na sebe prvně výrazně upozornilo roku 2013 třídílným Hořícím keřem, jejž polská režisérka Agnieszka Hollandová natočila o událostech po sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969. Minisérie s Táňou Pauhofovou v hlavní roli dostala do té doby rekordních 11 cen Český lev.

Stanice dále do širšího povědomí zapsala režiséra Ivana Zachariáše, jenž pro ni kromě Bez vědomí, uvedeného na torontském festivalu, natočil minisérii Pustina. Ta se točí okolo sporu starostky s těžební společností na česko-polském pomezí, účinkují v ní Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek nebo Eliška Křenková.

Hořící keř i Pustinu, dvě dramata se silnými hrdinkami, napsal dnes osmatřicetiletý Štěpán Hulík. Ten je vedle Jana Bílka z produkční společnosti Etamp dalším jménem spojeným s českou HBO.

Stanice rovněž odvysílala šestidílný Mamon, do jehož hlavní role režisér Vladimír Michálek obsadil Matěje Hádka. V politickém thrilleru vycházejícím z norské předlohy někteří zdejší diváci spatřovali volnou inspiraci kauzou vytunelování Mostecké uhelné společnosti.

K dalším známým seriálům české pobočky patřila Terapie s Karlem Rodenem v roli psychologa nebo populární romantické Až po uši od Jana Hřebejka. "Až po uši je v Česku u diváků HBO nejúspěšnějším seriálem, porazil i Hru o trůny," řekla producentka Polachová vloni serveru Forbes.cz. Údaje o sledovanosti televize nezveřejňuje.

Právě Hřebejk nejnověji pro HBO natočil její první slovenský seriál, šestidílného Víťaze. Projekt scenáristů Zuzany Dzurindové, což je dcera bývalého slovenského premiéra Mikoláše Dzurindy, a Petera Nagyho pojednává o slovenském předsedovi vlády, jenž se vrací z politiky do běžného života. Drama s herci Adym Hajduem, Ivanou Chýlkovou nebo Milanem Ondríkem je nyní v postprodukci, na české HBO Max už se však nedostane. "Víťaze bohužel diváci na HBO Max neuvidí," potvrzuje mluvčí Pavla Brožková.

Hřebejk tak projekt zřejmě bude muset uvést na jiné televizi. "Je mi to líto a další osud nevím. HBO patrně Víťaze prodá. Je to škoda. Ale do příčin zániku korporátní divize samozřejmě nevidím," říká Hřebejk.

Kromě Bez vědomí a Spolu & hladoví zatím HBO další české tituly z nabídky neodstranilo. Pustinu nebo Mamon si předplatitelé mohou pustit nadále, stejně jako touto stanici koprodukované dokumenty Až přijde válka nebo Dálava.

Celosvětově však z nabídky videotéky zmizely americké seriály Perry Mason a Vinyl. Maďarští zákazníci pozbyli nedávné politické drama Informátor, točící se kolem donášení za komunismu, švédští předplatitelé přišli o drama z prostředí ledního hokeje Medvědín nebo komediální Obnažené vyprávějící o čtyřech ženách středního věku. Dánové už na HBO nenajdou thriller Kamikaze.

Nadále firma hodlá produkovat seriály a filmy pouze ve Francii, kde však videotéku HBO Max ještě ani nezprovoznila, a také ve Španělsku. Projekty ve španělštině mají možnost oslovit i hispánské obyvatele USA a Latinské Ameriky.

Tyto trhy jsou pro společnost důležitější než malé evropské země jako Česko, protože HBO Max se celosvětově přetahuje o platící zákazníky s videotékami Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video nebo Disney+. V Česku mu nedávno kromě Disneyho přibyla lokální konkurence v podobě platformy Voyo provozované televizí Nova. Ta staví na původní tvorbě, divákům už nabídla seriál Odznak Vysočina, minisérie Případ Roubal, Guru a Jitřní záře nebo médii sledovanou hranou Ivetu o zpěvačce Ivetě Bartošové.

Dle vyjádření Daniela Grunta ze sekce nových médií TV Nova mělo Voyo koncem ledna přes 350 tisíc předplatitelů. HBO Max počet uživatelů v Česku nezveřejňuje, celosvětově jich v dubnu mělo 76,8 milionu. Disney+ o měsíc později hlásil 87,6 milionu uživatelů, Netflix oznámil 221,6 milionu.

Každá videotéka nabízí jiné filmy a seriály, HBO však z nadnárodních firem jako jediné produkovalo české seriály.

Fakt, že nyní omezí činnost, negativně ovlivní už tak napjatou situaci na zdejším filmovém trhu. Česká televize bude muset bez navýšení koncesionářského poplatku namísto čtyř desítek koprodukcí ročně dělat polovinu, varuje její ředitel Petr Dvořák. I to znamená méně pracovních příležitostí v oboru. Ministr kultury Martin Baxa z ODS uplynulou neděli zopakoval, že vláda koncesionářský poplatek zvyšovat nechce.

Český filmový trh se po dvou letech pandemie dále potýká s pozvolným návratem diváků do kin a rostoucí inflací, na podzim se znovu může zhoršit epidemická situace. Zástupci oboru nadto upozorňují na nedostatek peněz v oblasti filmových pobídek, kterých využívají zahraniční štáby zaměstnávající Čechy. Teď jim stát poskytuje 800 milionů korun ročně, letos ale podle producenta Pavla Strnada chybí dalších nejméně 500 milionů.

Pokud vláda situaci urgentně nevyřeší, nastane odliv filmařů z Česka do jiných zemí, stát ztratí příjem z odváděných daní a hrozí ztráta dalších stovek pracovních míst, varoval Strnad na právě probíhajícím karlovarském festivalu.

Tam ministr kultury Martin Baxa z ODS odmítl slíbit, že pobídky navýší. Baxa už od nástupu do funkce škrtl z rozpočtu 0,9 miliardy korun, příští rok bude dle předběžného pracovního návrhu ministerstva financí muset uspořit další skoro miliardu a hospodařit se 14,32 miliardy korun. "Krátkodobé řešení situace, že by se do systému teď přidalo mnoho set milionů korun, nemohu slíbit," uvedl Baxa v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.